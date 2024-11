Nana Calistar: Horóscopos para HOY 20 de noviembre

Aries

Hay muchas oportunidades para viajar y disfrutar de nuevas experiencias. No permitas que nadie cambie tu forma de pensar; recuerda que quien realmente te quiera lo hará tal como eres. Es importante que prestes atención a tus sentimientos, ya que no todos los que se te acercan tienen buenas intenciones. Tienes personas que podrían querer hacerte daño, así que mantente alerta y desconfía de quienes te rodean, ya que no todos son de fiar.

Si una relación se mantiene oculta, aléjate de ella; no vale la pena seguir en algo que no es transparente. No te detengas ni te cuelgues del pasado, sigue adelante, porque no todos encuentran el amor a la primera. Eres una persona especial, llena de luz y con un corazón generoso, y eso te distingue de los demás. Sabes cómo entregarte sin esperar mucho a cambio, solo un poco de atención.

Tauro

Si estás en una relación, es posible que sientas cierta distancia con tu pareja. La dinámica que compartían al principio ha cambiado mucho, y tal vez sería bueno que miraras hacia atrás y reflexionaras sobre lo que hacían antes y lo que ya no hacen ahora. Es importante que tengas claro que tus prioridades y sueños son lo primero, no te desgastes tratando de hacer feliz a alguien más cuando aún te falta encontrar tu propia felicidad.

En cuanto a la amistad, es necesario que pongas atención, ya que hay dos amigos o amigas que podrían sentirse desplazados por nuevas personas que han llegado a tu vida en estos últimos días. Es un buen momento para reafirmar esos lazos y no dar por sentados a quienes te han estado apoyando.

Y si estás soltero o soltera, ¡disfruta al máximo tu soltería! No dejes que los comentarios negativos o las expectativas de los demás te afecten. Si alguien no aporta algo positivo a tu vida, no tienes por qué prestarles atención. La vida es corta y lo más importante es que tú estés bien, sin preocuparte por lo que digan o piensen los demás.

Géminis

En el trabajo o la escuela, los chismes podrían hacerte perder la calma y, si no tienes cuidado, podrías terminar haciendo comentarios negativos que podrían afectar tu reputación a largo plazo. Es importante que mantengas la compostura. Si recibes una invitación para salir, ¡aprovéchala! Diviértete y deja de pensar que el amor no es para ti. Aunque hayas tenido muchas oportunidades, sigues aferrándote a algo del pasado que ya no tiene remedio.

Si tienes pareja, trata de ser más cariñoso o cariñosa, ya que últimamente has estado algo distante. No dejes que alguien más le dé lo que tú no estás ofreciendo. Aunque tus amistades sean pocas, sabes que con unas pocas, sinceras, eres feliz. Eso sí, ten cuidado al pedir consejos o opiniones, porque confiar en la persona equivocada podría poner en peligro un proyecto o relación importante.

Cáncer

Aléjate de personas envidiosas y malintencionadas, ya que solo te causarán problemas y afectarán tu bienestar. Se avecinan cambios relacionados con documentos o trámites importantes. Grandes cosas positivas están por llegar a tu vida, pero es fundamental que estés atento y no dejes pasar las oportunidades. A veces te frustras por no lograr una relación estable, pero no exijas demasiado; la felicidad está más cerca de lo que imaginas, solo que quizás no la has visto aún.

Si ya estás en una relación, ten cuidado con los celos de tu pareja. Es importante que aclares las cosas con esa persona antes de que la situación se complique y termines perdiendo. No seas tan desconfiado con tus seres queridos; es crucial que aprendas a controlar tu carácter y tus pensamientos.

Leo

Es hora de cambiar tu forma de pensar y empezar a valorar a las personas por lo que realmente son, no solo por lo que poseen. Los movimientos planetarios aumentarán tu energía, y si tienes pareja, será un buen momento para proponer una noche especial; si no, es probable que encuentres a alguien con quien compartir momentos de intimidad. Ten cuidado con caídas o golpes, y si decides consumir alcohol, hazlo con moderación, ya que podrías acabar diciendo cosas que no deseas a la persona equivocada.

Se prevén posibles infecciones, por lo que es importante que aumentes tu consumo de agua y frutas, sin descuidar tu salud. Sentirás nostalgia por una persona que está lejos. Es posible que haya cambios en tu vehículo, electrodomésticos o aparatos electrónicos. Además, cuida mucho lo que digas, ya que podrías herir a personas muy cercanas y queridas si no controlas tu lenguaje.

Virgo

La llegada de una nueva persona a tu vida, ya sea una pareja, un bebé o una nueva amistad, podría brindarte más ternura y felicidad, ayudándote a ser más amable y a vivir momentos más alegres. Es posible que estés considerando un cambio de residencia; si no te sientes cómodo en el lugar en el que vives, no dudes en dar ese paso y cambiar de ambiente. Ten cuidado con posibles cambios repentinos en tus finanzas, ya que podrían afectarte de manera significativa.

Presta mucha atención a tu trabajo o estudios, ya que podrías cometer errores que te generarán mucho estrés. En los próximos días, alguien que te aprecia mucho podría desilusionarse contigo, llegando a alejarse hasta perder la comunicación.

Libra

No te dejes vencer y aprende a valorarte más. Es el momento de invertir en tu imagen y en tu forma de ser, porque la persona que se enamore de ti lo hará primero por tu apariencia, pero después por tu interior y tus sentimientos. Ten cuidado con aferrarte a rencores, ya que solo te traerán estrés y problemas, y no te llevarán a ningún lugar positivo.

Es hora de enfocarte en el presente y dejar el pasado atrás, porque solo tienes esta vida para ser feliz y estar en paz. Presta atención a los mensajes que puedas recibir en tus sueños o a través de corazonadas, ya que te guiarán. Has atravesado muchas dificultades, y aunque pueda haber más, los golpes ya no te afectarán de la misma manera, pues tu corazón se ha fortalecido por todas las decepciones vividas.

Escorpión

Ten cuidado al tomar medicamentos sin receta, ya que podrías provocar problemas estomacales como gastritis. Si estás involucrado en una relación prohibida, es hora de ponerle fin a esa situación, ya que solo te está haciendo perder tu dignidad. Tu carácter estará más alterado de lo habitual, y sin darte cuenta podrías desquitarte con personas que no tienen nada que ver.

No permitas que lo que digan los demás influya en tus decisiones, ya que podrías afectar a personas muy importantes en tu vida. Mantente alerta con amores del pasado y con una amistad que está hablando mal de ti y de tu familia. Se aproxima un viaje y un cambio laboral muy positivo. Una amistad terminará una relación, y te enterarás de una nueva relación, lo que te hará pensar en alguien de tu pasado.

Sagitario

Los amores fugaces no serán lo tuyo, así que es mejor que te alejes de esas situaciones. Podrías recibir una propuesta de alguien que ya está en una relación, pero recuerda que ser una "segunda opción" solo demuestra la falta de respeto hacia ti mismo. Un amor del pasado podría regresar y traerte más dolores de cabeza y preocupaciones.

Ten cuidado al hacer compras de productos electrónicos, ya que hay muchas probabilidades de que te enfrentes a fallas. Presta atención al karma, ya que en los próximos días se cobrarán acciones de tu pasado. Es hora de dejar atrás todo aquello que te afecta negativamente y no permitir que vuelvan a jugar con tus sentimientos.

Capricornio

El proyecto que tenías en mente deberá esperar un poco más, pero no te desanimes. Si sigues esforzándote y poniendo el empeño necesario, lograrás que se concrete en poco tiempo. Se acercan días en los que tu carácter se volverá más tranquilo, ya que habías estado enfrentando situaciones difíciles debido a la mala energía de algunas personas a tu alrededor.

Es momento de dejar atrás esas distracciones que te impiden avanzar. Te duele ver el sufrimiento ajeno, pero recuerda que no puedes anteponer el bienestar de los demás a tu propio crecimiento. Primero debes estar bien tú, luego tú, y al final, también tú. No permitas que personas vacías te roben la paz; recuerda que aquellos que no logran sus propios sueños suelen poner obstáculos a quienes sí lo intentan.

Acuario

Aprende a corregir los errores del pasado enfocándote en aspectos positivos. Es importante que quienes te conozcan se lleven una buena impresión de ti; no vivas en contra de todo, sino que busca ser más agradable con los demás. Una amistad podría quedarse sin pareja y pedirte consejo; ofrécele tu apoyo, pero evita involucrarte en problemas que no te corresponden, así podrás evitar complicaciones.

No tengas miedo a las nuevas oportunidades que se presenten, aunque a veces caes en situaciones innecesarias. Tienes la tendencia a tropezar con la misma piedra y no aprender de los tropiezos, pero es hora de cambiar ese patrón y empezar a tomar lecciones de las dificultades pasadas.

Piscis

Amores del pasado regresarán, pero te darás cuenta de que son cosas que ya quedaron atrás. Presta atención a la salud, especialmente a tus pies y estómago, ya que podrías enfrentar algún problema en esas áreas. Se avecinan días de cambios, y tu economía comenzará a mejorar, permitiéndote finalmente saldar esas deudas que arrastrabas desde hace tiempo.

No te dejes manipular por amistades que intentarán aprovecharse de ti, especialmente cuando se trate de favores económicos. Se presentará la oportunidad de un viaje y un posible cambio de residencia que deberías aprovechar. No te quedes con deseos sin cumplir; aprovecha cada oportunidad para ser feliz. Muchas personas saldrán de tu vida y no regresarán, pero mientras estén a tu lado, aprende de ellas y valora lo que te aportan.

