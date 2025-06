Nana Calistar: Horóscopos para HOY 20 de junio de 2025

Aries

Estás pasando por una etapa en la que te sientes algo perdido(a), como si no supieras hacia dónde vas. Has vivido varias decepciones y eso ha hecho que confiar en los demás sea muy difícil, y está bien sentirlo así, solo trata de no aislarte del todo. Si estás en una relación, evita provocar conflictos solo por rutina o aburrimiento; mejor enfócate en crear momentos agradables juntos. Además, hay una amistad que podría estar empezando a verte de una forma diferente.

Tauro

Tus emociones están como subidas a una montaña rusa: en un momento puedes ser súper agradable y al siguiente, ni tú te soportas. Ten mucho cuidado con tus palabras, porque podrías lastimar sin intención a personas que de verdad te aprecian. Recuerda que lo que dices no se puede deshacer. En el terreno del amor, hay movimiento: podrías conocer a alguien especial a través de una amistad o incluso por redes sociales. Si alguien te está lanzando indirectas, es momento de prestar atención.

Géminis

Tu vida finalmente está tomando rumbo, y no es casualidad, sino resultado de que te estás esforzando de verdad. Varios de tus planes y sueños comenzarán a hacerse realidad, y vas a tener una racha de suerte tan buena que hasta te va a parecer increíble. Aprovecha este impulso, porque no siempre coinciden el ánimo y el universo. Eso sí, ten cuidado: hay una amistad un tanto falsa que podría soltarte en un chisme complicado, de esos que cuesta quitarse de encima.

Cáncer

En las noches podrías sentirte abrumado por los pensamientos, no por falta de sueño, sino porque estás cargando con muchos “qué hubiera pasado si…” y preguntas sin respuesta. Pero tranquilo(a), no te obsesiones con lo que no fue ni te angusties por situaciones que solo existieron en tu mente. Si algo no se dio, es por alguna razón. No pierdas tu autenticidad solo por querer encajar; tú tienes tu propia magia y manera de ser. Quien te quiera, debe aceptarte tal y como eres, sin medias tintas.

Leo

Este fin de semana podría surgir una situación algo incómoda relacionada con un ex o un amigo del pasado, y eso podría sacarte de balance. Pero no te desanimes, no vale la pena cargar con cosas que ya no te aportan nada. Si sientes la necesidad de contactar a alguien de antes, hazlo; podrías liberar algo que llevas guardado y, por fin, sentir tranquilidad. En el amor se vienen algunos movimientos interesantes, pero está en ti decidir si quieres repetir viejos errores o apostar por estar bien contigo misma, aunque sea en soledad.

Virgo

El amor se devuelve con amor… y los olvidos con alguien mucho mejor. Ya es momento de soltar a esas personas que solo te ofrecen lo mínimo. No estás para conformarte con migajas emocionales; si alguien no muestra interés en estar contigo, no vale la pena que sigas invirtiendo energía. Es tiempo de hacer una limpieza en tu vida, emocional y personal. También ten cuidado con compartir de más tus planes, porque estás hablando demasiado y hay envidias rondando. Eso podría estar bloqueando algunos de tus logros. Mejor guarda silencio y deja que tus acciones hablen por ti.

Libra

Se vienen días con emociones algo desordenadas, no por influencia astrológica, sino porque vas a encontrarte con personas que no te caen nada bien. Hay algún evento social o reunión en puerta donde tendrás que fingir cortesía, pero respira profundo, mantén la calma y no dejes que te afecte; no estás para amargarte por los demás. Además, una amistad podría soltar un comentario o chisme que toque tu orgullo. No te lo tomes personal ni cargues culpas que no te corresponden. Ya tienes suficiente con tus propios asuntos como para cargar con los de otros.

Escorpión

Tarde o temprano vas a comprender por qué la vida te sacudió tan fuerte. No te lamentes por lo que has vivido; mejor toma esas experiencias como lecciones para no volver a tropezar con la misma piedra. Es momento de volver a confiar, no todos los amores son fallidos, aunque sí conviene mantener los ojos bien abiertos. Se acercan días cargados de nostalgia, con recuerdos del pasado que podrían invitarte a mirar atrás, pero no para repetirlo, sino para asegurarte de no caer en los mismos errores.

Sagitario

A veces dejas que tus emociones te dominen, y eso te mete en líos. Te dejas llevar por lo sentimental y terminas creyendo en promesas que, aunque estuvieran por escrito, no valdrían mucho. ¡Abre bien los ojos! No todo lo que parece amor real resiste el paso de una sola mañana. Las aventuras pasajeras podrían dejarte con más vacío que satisfacción. No se trata de cerrarte al amor, pero tampoco de entregarte a la primera declaración bonita pero vacía. Además, una verdad en el entorno familiar saldrá a la luz como una bomba, y aunque te deje confundido(a), será mejor enfrentarla que vivir con la incertidumbre.

Capricornio

Un amor del pasado podría despertar recuerdos y hasta hacerte pensar en regresar… pero ten cuidado: una cosa es la nostalgia y otra muy distinta volver a tropezar con lo mismo. Si fue algo bonito, déjalo en el pasado, no intentes revivir lo que ya no tiene vida.

Se vislumbra un viaje próximo y también un dinerito extra que probablemente gastarás en disfrutar con amistades o en algún romance casual. Pero si tienes pareja, pon atención: si ya te hace sentir como uno más, sin detalles ni atención, tal vez sea momento de preguntarte si estás donde deberías estar. Porque un amor sin tiempo, sin cuidado y sin gestos… ya no es amor, es rutina mal llevada.

Acuario

Es momento de suavizar un poco tu corazón duro, o mejor dicho, empezar a dejar que se exprese, porque últimamente solo has estado con la mente fría y el alma cerrada. Está bien protegerte, pero no hasta volverte insensible. Eso sí, mantén la precaución: hay traiciones y mentiras cerca. El fin de semana pinta muy bien, con buena chance de un encuentro íntimo ya sea con una amistad o alguien nuevo. Tú decides si eso es amor o solo pasión momentánea, pero cuidado no confundas el deseo con el cariño, porque ahí empiezan los líos.

Piscis

Tendrás un sueño extraño que no podrás sacar de tu mente, y no es cualquier cosa, pues trae un mensaje oculto. Al despertar, anota todo, ya que podría ser la clave para resolver algo que llevas tiempo pensando. Aunque has vivido situaciones difíciles, incluso más dramáticas que en una telenovela, vas a reconocer que también hubo momentos de felicidad. Lo mejor es que ahora sabes reírte de tus propias tragedias, y eso te hace más fuerte que muchas personas.

