Nana Calistar: Horóscopos para HOY 2 de marzo de 2025

Aries

Es importante que prestes atención a tu familia y amigos, ya que podrías estar dando más importancia a alguien que no lo merece. No confundas tus emociones y aclara tus sentimientos si realmente te atrae esa persona y crees que tienen un futuro juntos; si es así, aprovecha la oportunidad, ya que podría no presentarse nuevamente. Además, se cancelará un trámite y recibirás una decepción por los comentarios e indirectas de alguien.

Tauro

Es importante que pongas más atención a tu salud y evites exponerte innecesariamente, ya que podrías atravesar una etapa en la que te enfermes fácilmente por cualquier motivo. Ten en cuenta que los sentimientos y la forma en que te tratan son clave para que alguien conquiste tu corazón. No seas tan exigente con el aspecto físico, ya que podrías cometer el mismo error de antes y terminar siendo engañado. Ten cuidado con tu orgullo y actitud altanera, ya que alguien podría decepcionarse de ti al ver cómo has cambiado.

Géminis

Es un buen momento para emprender un viaje con esa persona que tanto te atrae; si te lo propones, todo saldrá de maravilla. Ten presente que aunque tendrás muchas amistades, los verdaderos amigos serán contados con los dedos de una mano. En el amor, tiendes a complicarte demasiado, ya que sueles abrirle las puertas a personas que ni siquiera valen la pena, ni para molestar a su madre.

Cáncer

Deja de fingir sentimientos que no son reales; si esa persona no te interesa, no sigas ahí por conveniencia, ya que el tiempo no espera, y debes aprovecharlo con quien realmente te haga sentir pleno. Olvídate de los celos innecesarios, y si no confías en tu pareja, mejor busca respuestas en otro lugar, o de lo contrario, vivirás siempre con dudas. Ten cuidado con posibles cambios de actitud en tu relación de pareja, ya que podrían dañarte o afectarte más de lo que imaginas.

Leo

Si estás soltero o soltera, tendrás muchas posibilidades de encontrar a alguien que realmente te atraiga, y todo comenzará a través de una amistad. Tómate tu tiempo para conocer a esa persona y no apresures ni fuerces las cosas. Ten cuidado con lo que dices o compartes, ya que habrá quienes usen esa información en tu contra en el futuro. Permítete enamorarte completamente de quien realmente haga todo por ti y te demuestre con acciones lo importante que eres para esa persona.

Virgo

Es urgente que renueves tu hogar; haz una limpieza general y deshazte de todo lo que no necesites. Los objetos rotos y pegados atraen energías negativas. Las relaciones prohibidas nunca serán lo tuyo, así que no sigas en esa situación. Busca opciones en las que dejes de ser un "postre" y te conviertas en el "plato principal". Es hora de poner los pies en la tierra y reflexionar sobre hacia dónde te diriges. A veces caes en decisiones equivocadas porque tiendes a hacer caso a lo que dicen los demás.

Libra

Recuerda que para llevar el estilo de vida que te gusta, necesitas trabajar lo suficiente, ya que el dinero no caerá del cielo. Aprende a ser cauteloso, incluso con las personas más cercanas, pero confía en aquellos que realmente te dan razones para hacerlo. Tu problema principal siempre será esperar lo mismo que das, lo cual está bien, pero debes tener en cuenta que no todos piensan como tú. Con el paso de los días, comprenderás las razones detrás de tu situación. Todo tiene una causa y efecto, y lo más importante será que aprendas de las lecciones que te da la vida.

Escorpión

El amor a distancia se fortalece, solo debes dedicarle atención y cuidado. Si ya estás en una relación, ten cuidado con los problemas familiares, ya que podrían generar desacuerdos que afecten la relación. Hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes, lo que podría perjudicarles. Una amistad podría comprometerse o al menos tener una sorpresa inesperada. Además, una persona del pasado podría aparecer en cualquier momento.

Sagitario

Date la oportunidad de cambiar esos aspectos de ti que no te gustan y sé más tolerante con los demás, ya que a veces resulta difícil para ellos soportarte. Aprende a decir "no" y a no involucrarte en problemas ajenos. Ten cuidado con los amores de una noche, ya que estarán muy presentes. Se avecinan cambios importantes en tu vida, incluyendo la oportunidad de dejar atrás todo lo que te ha impedido seguir adelante y mandar al diablo lo que ya no te sirve.

Capricornio

Deja de dejarte influenciar por lo que dicen los demás, haz lo que consideres adecuado y confía en tu intuición. No tengas miedo a los cambios en tu vida, ya que te llevarán a mejorar en muchos aspectos. Recuerda que los nuevos cambios traerán consigo nuevas oportunidades. Si no sentías amor por la persona con la que estás, sus acciones harán que sientas un gran cariño; la semilla del amor estará sembrada, y dependerá de ti que crezca o se marchite.

Acuario

Se acerca un nuevo proyecto que podría consolidarse muy pronto. Recuerda que las ventas y los negocios de ventas son tu fortaleza; si te esfuerzas, podrías lograr mejores ingresos en ese ámbito. Es fundamental que visualices hacia dónde quieres llegar, ya que estos días tendrás la energía necesaria para atraer lo que imagines en tu mente. Deja de temer a cometer errores, ya que es mejor aprender de ellos que no haberlo intentado. Sigue adelante con confianza, lo que tenga que ser, será.

Piscis

Una persona de piel clara se acercará a ti, mostrando cierto interés, pero no se atreve a dar el paso por miedo a ser rechazada. A veces te dejas atrapar por creer en promesas vacías; es momento de renovarte, cambiar tu rutina, conocer nuevas personas y explorar nuevos lugares. Enfréntate al mundo, ve tras tus metas y proyectos, y cierra ciclos dolorosos. La felicidad te está esperando, pero te sigues enfocando en cuestiones que solo te llevan por los mismos caminos mediocres.

