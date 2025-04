Nana Calistar: Horóscopos para HOY 2 de abril de 2025

Aries

No permitas que otras personas se metan en tu vida ni opinen sobre lo que es exclusivamente tuyo. Tienes una gran capacidad para defender lo que te pertenece, y esa misma actitud deberías aplicarla a todo en tu vida. Si lo hicieras, tendrías todo lo que deseas y no sentirías ninguna falta. Ten cuidado con los accidentes y con los momentos de tristeza, ya que pueden afectarte más de lo que piensas.

No sigas cargando con culpas por errores que no te corresponden; cada quien debe encargarse de sus propios problemas, tú ya no estás para cargar con los de otros. Ten especial cuidado con el fuego en casa, ya que cualquier descuido podría provocar un accidente del que después podrías lamentarte profundamente.

Tauro

Relájate y disfruta mientras te haga feliz, no hay problema. No dejes que la rutina arruine tu relación, si es que tienes una. La vida es justa, pero a veces no le ponemos el esfuerzo que realmente requiere. En cuanto a la infidelidad en una relación, recuerda que si una amiga viene a pedirte consejo, y no sabes qué decirle, es mejor guardar silencio.

Siempre habrá personas chismosas en cada rincón, y si les prestas atención, solo las harás más grandes. Mejor sigue adelante sin detenerte a lanzar piedras; no vale la pena perder el tiempo con quienes no entienden.

Géminis

Ten mucho cuidado con las personas con las que te relacionas, ya que se acerca alguien que podría complicarte la vida. No des nada por seguro y mantén tus dudas, incluso sobre ti mismo, porque podrías ser engañado o traicionado, como ya sucedió en el pasado.

Un amor que te hará sufrir mucho llegará, así que prepárate emocionalmente. También ten precaución con posibles pérdidas materiales. En cuanto a relaciones importantes, si tienes pareja, la clave será la comunicación y la confianza, ya que solo a través de ellas podrán superar cualquier obstáculo que los tenga estancados. Es el momento de poner esfuerzo en tus sueños y metas.

Cáncer

No dejes que nadie forme una idea negativa de ti. Aprende a poner límites a aquellas personas que no te aportan nada y solo interfieren en tu entorno, afectando tu capacidad de alcanzar lo que deseas en la vida.

Se avecinan días de grandes cambios, en los cuales el amor dejará de ser tu prioridad. Sin embargo, alguien de tu pasado, de hace un par de años, regresará y podría surgir una oportunidad de construir algo sólido y duradero. Todo dependerá del esfuerzo y las ganas que pongas en ello.

Leo

Se acerca un compromiso importante para la familia y también la llegada de dinero extra. Serán momentos intensos, pero es crucial que cierres ese ciclo incompleto que te ha impedido avanzar. Deja atrás el pasado, manda lejos a las personas que te lastimaron y suelta los rencores.

Perdona a quienes te hicieron daño, porque la vida te recompensará por tus buenas acciones. No permitas que el pasado te pase factura, así que es necesario que aprendas la lección para no repetir los mismos errores.

Virgo

Es posible que te enteres de un chisme desagradable, pero no te preocupes ni te estreses, recuerda que todo pasa por algo. Esto te ayudará a reconocer algunas verdades que ya intuías, pero que no querías aceptar. Un amor del pasado regresará, trayendo consigo cambios importantes en tu estado de ánimo.

Es momento de que empieces a buscar soluciones a esos problemas que te están agobiando en este momento. Aprende a no intervenir en lugares donde no te llaman y a no confiar en quienes se acercan con una cara amable, ya que a tus espaldas pueden estar hablando mal de ti. La vida te tiene preparada una gran sorpresa relacionada con un familiar lejano.

Libra

Se acercan grandes cambios en tu vida, entre ellos un compromiso o una mayor formalidad en algún aspecto. Si tienes pareja, podrían dar un paso importante, ya sea relajándote o comprometiéndote más. Es crucial que aprendas a decir no y a no involucrarte en problemas que no son tuyos.

Esta es una semana para poner todo en orden, porque tienes un caos en casa que podría dificultarte encontrar la salida más adelante. Recuerda que lo viejo solo guarda cosas negativas, así que es momento de limpiar y cerrar ciclos.

Escorpión

Es importante que aprendas a cuidar las apariencias, especialmente si esa persona te importa mucho. Ten cuidado al confiar en amigos que solo se acercan por interés; sabrás reconocerlos cuando llegue el momento.

Habrá amores fugaces y cambios de última hora, así que mantente alerta. También ten precaución con una persona de piel clara, ya que podría cambiar tu suerte y hacerte pasar un mal rato sin que realmente sea necesario.

Sagitario

Si das, espera recibir lo mismo, pero también ten cuidado de no quedar mal parado. Es momento de dejar de ser ingenuo y no dar pasos sin estar seguro de lo que estás haciendo. Un amor fugaz te dejará satisfecho, pero no te quedes atrapado en eso. Has estado pensando demasiado en el pasado y en el futuro, cosas que no existen, así que es hora de centrarte en el presente, que es lo único que tienes seguro.

Si ya tienes pareja, pon las cartas sobre la mesa y exígele lo que mereces, pero también asegúrate de darle lo que tú pides. Relájate y, si esa persona no está dispuesta a dar ese paso, sigue adelante. No estás para perder el tiempo ni para esperar a alguien que no se decide.

Capricornio

Ten cuidado con los cambios de humor repentinos, ya que pueden afectar profundamente a tu familia. A veces eres infiel incluso contigo mismo, pues no sabes qué es lo que realmente quieres en tu vida, lo que lleva a cometer errores.

Es el momento de tomar decisiones importantes que impactarán tu futuro cercano. Estás por cerrar un ciclo de amistad con quienes te traicionaron; ya no eres de los que dan segundas oportunidades. No te resistas al destino, mejor disfrútalo. Si tienes miedo de expresar lo que sientes, nunca lograrás avanzar en tu vida.

Acuario

Te estarás manejando con mucha firmeza, ya no es fácil que te lastimen o te engañen. Has desarrollado una actitud más dura debido a las experiencias que la vida te ha dado, y ya no te dejas influenciar por nadie ni intentas caerle bien a todos. Viene un cambio positivo en el ámbito de los negocios, lo cual te traerá mejoras, pero es crucial que no gastes en cosas innecesarias.

Ten mucho cuidado con posibles problemas de salud, especialmente relacionados con los riñones o el hígado, ya que podrían ser una preocupación. Además, ten precaución con amores fugaces, ya que podrían traerte problemas y terminarás enganchada o cautivada por alguien.

Piscis

No tengas miedo de expresar lo que sientes, es momento de no callarte nada. Los amores que antes te lastimaban comenzarán a quedar atrás, fuera de tu vida y de tu mente. No permitas que el mundo se vuelva en tu contra; vívelo, disfrútalo y deja que todo siga su curso sin tener que dar explicaciones a nadie.

Ten cuidado con guardar rencores innecesarios. Una noticia inesperada te hará sentir bien. Los amores del pasado regresan, pero los mandarás directo a su lugar. Eres una persona muy firme y no tienes piedad cuando te hieren, incluso puedes llegar a lastimar a quienes te quieren si se pasan de la raya.

Con información de Nana Calistar.

