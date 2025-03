Nana Calistar: Horóscopos para HOY 19 de marzo de 2025

Aries

Pronto podrías experimentar mejoras económicas y la posibilidad de emprender un nuevo proyecto de negocio. Recuerda que en la vida nada se consigue sin esfuerzo, y será necesario trabajar arduamente para alcanzar tus metas.

No te quedes esperando sin actuar, ya que el éxito solo llega a quienes se esfuerzan. Tu felicidad no depende de los demás, sino de ti mismo. Aprende a valorar lo que tienes en tu hogar y busca mantenerte alejado de situaciones que te generen estrés innecesario.

Tauro

Si no te esfuerzas lo suficiente en lo laboral, seguirás atrapado en la situación difícil en la que te encuentras. Es momento de ponerte las pilas y salir de ese agujero. En cuanto al insomnio, es importante que descanses más para evitar complicaciones de salud en el futuro.

Recibirás noticias de familiares, incluyendo el anuncio de un embarazo, y también habrá un inconveniente con una persona de piel blanca. No te desanimes por quienes no lo merecen.

Géminis

Permite que la vida siga su curso y no te apresures a obtener lo que aún no es el momento para ti. La vida te pondrá en el camino de la persona indicada, no la busques con desesperación, ya que podrías equivocarte. Pronto te comprarás algo que te hará sentir bien contigo mismo, como un par de zapatos o algo similar, y tu autoestima subirá. Sentirás que nadie te merece. Abre tu corazón a quien realmente te aprecia y está interesado en ti.

Además, alguien de una ciudad lejana comenzará a interesarse por ti, y te brindará la paz y tranquilidad que has estado buscando. Esta persona será capaz de sanar las heridas que arrastras desde hace tiempo. Si te esfuerzas y tomas las decisiones correctas, podrías comenzar una relación profunda y duradera.

Cáncer

No tengas miedo a los cambios en el ámbito de los negocios, ya que te irá muy bien. Solo debes darte la oportunidad de hacer nuevas inversiones. También existe la posibilidad de que emprendas un viaje en el que conocerás a alguien muy similar a ti, y esa persona podría ofrecerte un afecto que no esperabas.

Sin embargo, hay alguien que se ha sentido muy decepcionado por ti al darse cuenta de que no pudo concretar una relación debido a tus miedos del pasado y tu inestabilidad económica y emocional.

Leo

Estás por hacer nuevas amistades y verás cumplirse uno de tus sueños más deseados. Es importante que aprendas a ser más discreto y centrado, y evites buscar afecto en lugares o personas equivocadas.

No te castigues por errores que no son de tu responsabilidad; lo que pasó, pasó, y lo mejor es vivir el presente. Si estás soltero o soltera, disfruta de esta etapa sin caer en la tristeza. La vida te pondrá en el camino a la persona adecuada cuando menos lo esperes.

Virgo

Deja de justificar los errores de los demás; cada quien debe enfrentarse a sus propias consecuencias. Enfócate más en ti mismo antes de tratar de solucionarles la vida a los demás. Ten cuidado con los conflictos con tu pareja, ya que podrías cometer errores graves si no los manejas adecuadamente.

Si estás solo o sola, aprende a no pedir cariño, amor o atención de manera desesperada. Recuerda que naciste para algo más grande, y lo más importante es que te des el valor y el respeto que mereces.

Libra

Tus sueños comienzan a materializarse, y un dinero extra te ayudará a aliviar algunas de tus deudas. Podrías experimentar celos por alguien que te interesa, pero que está involucrado con otra persona. Recuerda que la vida es así, sigue adelante y no te detengas.

Aquellos que te quieran y valoren harán lo posible por estar en tu vida, mientras que los que no, simplemente se alejarán. Se acerca una entrada de dinero significativa que te traerá grandes ganancias, pero debes ser cauteloso, ya que, así como llega, podría irse rápidamente si no tomas las precauciones adecuadas.

Escorpión

Es hora de encontrarle sentido a tu vida y dejar de deprimirte por cosas que no merecen tu energía. Estás por comenzar una nueva etapa llena de grandes cambios, éxitos y personas que te brindarán amor. No te pongas límites en tus deseos y metas, ya que estás en un momento en el que todo se va a materializar de la mejor manera posible.

Tendrás mucho trabajo por delante, y empezarás a alejar de tu camino a todas esas personas que han interferido en tus planes.

Sagitario

Se avecinan trámites y arreglos de documentos que deberás atender. Ten cuidado con dolores en la espalda y las piernas; es importante que te muevas más y hagas ejercicio. Recuerda que la decisión de estar con alguien te corresponde a ti, no a tus amigos o vecinos, así que pon de tu parte y sigue lo que tu corazón te indica.

La vida te dará un golpe para que dejes atrás la ingenuidad que has estado cultivando. Deja de pensar que el mundo está en tu contra y empieza a tomar responsabilidad por tus propios actos.

Capricornio

Tu ingenuidad e inocencia están siendo lo que más te afecta, es importante que dejes de ser tan confiado para evitar que sigan dañándote y jugando con tus sentimientos. Habrá un amor de una noche y la oportunidad de conocer a alguien que cambiará tu forma de ver las cosas.

Además, recibirás noticias de un ex amor que te hará reflexionar profundamente. Existe la posibilidad de que inicies un negocio o que tengas que viajar a otro estado por razones laborales.

Acuario

Sacúdete de la rutina y el desamor, y ve tras cada sueño y meta, ya que eso es lo que realmente te mantendrá fuerte. Si te descuidas, podrías ganar peso, y luego no te quejes si te critican. Habrá días en los que te sientas decepcionado o desesperado, pero es importante dejar de lado esos pensamientos negativos.

Enfócate en tu presente y futuro, porque solo así podrás lograr todo lo que has planeado y alcanzar tus metas.

Piscis

Se acerca el fin de una relación amorosa y podrías sentirte más solo o sola que nunca. Sin embargo, grandes cambios están por venir, y descubrirás la verdad sobre una persona que te rodea. Ten cuidado con las envidias, especialmente de personas que se hacen llamar amigos; no dejes que eso te afecte.

Es recomendable llevar un limón verde en tu bolso o coche para alejar las malas vibras y prevenir accidentes. Ten precaución con una persona de piel blanca que aparecerá a través de una amistad, ya que podría causarte muchos problemas debido a chismes.

Con información de Nana Calistar.

EE