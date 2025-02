Nana Calistar: Horóscopos para HOY 19 de febrero de 2025

Aries

Hoy debes tener precaución con planes o viajes improvisados, ya que podrían no salir como esperas. Es probable que enfrentes situaciones donde te harán ver la realidad y no te agradará en absoluto. Así como eres hábil para criticar, es un buen momento para aceptar las críticas de los demás.

Enfrenta tus miedos, ya que solo superándolos podrás avanzar en la vida. Podrías reencontrarte con un familiar o amigo en los próximos días. Ten cuidado con una persona con la que estás saliendo, ya que podrían surgir conflictos debido a reclamos injustificados.

Tauro

Hoy podría haber movimientos dentro de la familia, con un posible conflicto originado por chismes que han llegado hasta ti. No permitas que las habladurías de otras personas afecten tu bienestar. Es un buen momento para cambiar aquello que no te gusta de ti mismo, especialmente si te está impidiendo alcanzar tus sueños o causando retrasos.

Recibirás una noticia relacionada con una expareja que podría complicar las cosas y alterar el ambiente. Ten cuidado con amistades de piel clara, ya que no tendrán buenas intenciones hacia ti; evita compartir información de más.

Géminis

Hoy, un amor significativo regresa con noticias importantes. Es el momento de enfrentar lo que está por venir sin miedo, y no te pongas límites en tus decisiones. Las personas que están en tu vida lo están por su propio deseo, no por obligación.

Pasarás por días mixtos, con momentos buenos y otros no tan favorables, lo que podría llevarte a reflexionar en exceso, hasta el punto de que se te presenten pensamientos contradictorios que afecten tu entorno.

Cáncer

No dejes que amores del pasado interfieran en tu presente, ya que podrían regresar en cualquier momento y afectar tu tranquilidad. Están por llegar noticias relacionadas con dinero que traerán buenas sorpresas. Habrá cambios en tu perspectiva de la vida, empezarás a tomar las cosas con más ligereza y descubrirás lo fácil que es ser feliz.

Ten cuidado con posibles cambios en tu temperamento, ya que podrías volverte más impaciente. Hacia finales de este mes, experimentarás una madurez en tus pensamientos y podrías decidir alejarte de quienes te estorban.

Leo

Hoy es importante que no te dejes manipular por personas que no aportan nada positivo a tu vida y solo te generan estrés. Podrán surgir celos y desconfianza, ya sea con una amistad o pareja. Si esa persona que te interesa no está comprometida contigo y todo se reduce a conflictos y peleas, es momento de poner un fin a esa “relación” y buscar a alguien que esté dispuesto a ofrecerte lo mismo que tú das.

Recibirás una llamada que te alegrará mucho. Además, es un buen momento para considerar emprender ese negocio que has deseado durante tanto tiempo y que por diversas razones aún no has podido concretar.

Virgo

Hoy es crucial que no dejes que cambios inesperados te desvíen por caminos equivocados, ya que podrías acabar sin saber cómo solucionarlo. Es momento de enfocarte en ti mismo y dejar de intentar resolver los problemas de los demás; comienza a poner orden en tu propia vida.

Ten especial cuidado con la forma en que te relacionas con nuevas personas, ya que podrías cometer un error que lamentarás profundamente.

Libra

Ten cuidado con lo que deseas para los demás, ya que eso mismo podría regresarte multiplicado por tres. Estás en una etapa en la que tus pensamientos, deseos y acciones comenzarán a materializarse, especialmente los negativos, por lo que es fundamental que te enfoques en pensamientos positivos.

Podrías enfrentarte a una caída o golpe, así que mantente alerta. Es un buen momento para cambiar aquello en ti que no te llena ni te hace feliz, para que puedas encontrar paz y estabilidad en tu vida y en tu camino.

Escorpión

Estos días estarán llenos de aprendizajes, ya que descubrirás cómo algunas personas te han engañado o manipulado. Se presentan muchas posibilidades de comenzar una relación con alguien con quien empezarás a salir en los próximos días.

Ten cuidado con los juegos de azar, ya que podrías enfrentar algunas pérdidas y caer en vicios. Mantente alerta y toma decisiones sabias.

Sagitario

Se acerca un cambio que has estado esperando durante mucho tiempo. Aprovecha esta oportunidad y sácale el máximo provecho, ya que emocionalmente te llevará hacia una persona que cambiará tu perspectiva. Si ese amor no está dispuesto a dar el siguiente paso, es hora de dejar de lado las dudas y buscar nuevas oportunidades.

Surgirán celos con amistades, planes que se cancelarán de última hora, pero también llegará dinero extra a finales de mes. ¡Aprovecha las buenas noticias!

Capricornio

Es el momento de cambiar tu manera de pensar y ver la vida desde una nueva perspectiva. Tu felicidad depende de ti mismo y no de la persona que esté a tu lado, así que recuerda darte tu lugar, ya que no cualquiera merece estar en tu vida. El amor llegará cuando sea el momento adecuado, no te desesperes y toma las cosas con calma.

Si ya estás en una relación, no te sientas presionado o presionada, y dedica el tiempo necesario para fortalecerla; a veces, la otra persona también puede sentirse cansada o sola. Es importante que cambies tu estado de ánimo y adoptes una actitud más positiva, ya que tu signo tiende a atraer lo que piensa, especialmente en lo negativo.

Acuario

Es un buen momento para reflexionar sobre tu pasado y darte cuenta de que la vida es una sola. No repitas los mismos errores que te causaron tanto daño, aprende de ellos y avanza. Es posible que empieces a sentir atracción por alguien que ha estado en tu vida desde hace un tiempo.

Aunque sea una amistad, la situación parece complicada debido a miedos del pasado que impiden que puedan estar juntos. Es importante que enfrentes esos temores y tomes decisiones con claridad.

Piscis

Es el momento de cambiar tu forma de actuar y de relacionarte con los demás, prestando especial atención a tus palabras para evitar malentendidos, especialmente con tus seres queridos. No temas lo que está por venir, aunque algunos eventos te dejarán desconcertado.

Recuerda que la vida es demasiado corta para que te afecten las acciones de otras personas; concéntrate en tu vida y en la de tu familia, y deja que lo demás siga su curso. Se acercan nuevos amores y la posibilidad de emprender un viaje. Sin embargo, ten cuidado, ya que podrías enfrentar una caída o un accidente.

Con información de Nana Calistar.

EE