Nana Calistar: Horóscopos para HOY 17 de mayo de 2025

Aries

Es un buen momento para proteger tus metas y aspiraciones, ya que no todos a tu alrededor tienen buenas intenciones. Evita compartir detalles personales con personas poco discretas, ya que podrían traicionarte. También es importante que revises tus expectativas en el amor: sueñas con una pareja ideal, pero quizás no estás ofreciendo lo mismo a cambio. Enfócate en mejorar tu actitud y no dejes pasar las oportunidades que se te están presentando.

Tauro

Es tiempo de alejar de tu vida todo aquello que te quite la paz, ya sean personas, situaciones o incluso un empleo que ya no te hace sentir pleno. En el ámbito laboral podrían presentarse cambios, y si te sientes estancado en la rutina, recuerda que también es tu decisión permanecer ahí. Si estás considerando un cambio, hazlo con estrategia: no sueltes lo que tienes hasta tener algo mejor asegurado. En el plano sentimental, se avecinan momentos intensos de amor y pasión que podrían ayudarte a cumplir sueños importantes con tu pareja.

Géminis

Se abren nuevas oportunidades en tu camino, junto con noticias relacionadas con tu pasado. Es un buen momento para tentar a la suerte en juegos de azar. Aunque podrías atravesar días emocionalmente grises, evita caer en la tristeza por personas que ya no forman parte de tu vida; si no estás en esa situación, considérate afortunado. La vida comenzará a devolverte los buenos gestos y favores que ofreciste en el pasado, pues todo lo que das regresa multiplicado. Además, podrías reencontrarte con familiares que hacía tiempo no veías.

Cáncer

Presta atención a posibles cambios inesperados en temas de negocios o finanzas, ya que podrías enfrentar pérdidas si no actúas con cautela. Sin embargo, vienen sorpresas positivas: noticias alentadoras, planes de viaje y la posibilidad de un nuevo empleo se empiezan a vislumbrar. Se aproximan días favorables y una propuesta laboral que podría entusiasmarte. La vida está lista para llenarte de gratas sorpresas, y es el momento ideal para mostrar tu verdadera esencia. Además, en los próximos meses, podrías recuperar tu mejor versión física… ¡prepárate para brillar!

Leo

El amor toma fuerza en tu vida. Si estás en una relación, se avecina una etapa de estabilidad y momentos memorables que podrían llevar a un compromiso más serio, incluso una boda. Este ciclo será especialmente positivo en el terreno sentimental. Sin embargo, también es un buen momento para hacer una pausa y reconectar contigo mismo: pregúntate qué necesitas realmente para sentirte pleno y alcanzar esa felicidad que mereces.

Virgo

Prepárate, porque la vida y el destino tienen sorpresas reservadas para ti. Es momento de adoptar una actitud más positiva y cambiar tu perspectiva; solo así podrás proteger tu bienestar emocional. En el amor, podrían llegar experiencias intensas y fugaces, incluso podrías verte envuelto en una relación secreta. También se vislumbra un embarazo y una propuesta laboral que traerán alegría al entorno familiar. Es tiempo de soltar a quienes afectan tu energía, limpiar tu entorno y enfocarte en construir una vida donde tus sueños y metas sean la prioridad.

Libra

Si estás soltero o soltera, prepárate porque el amor podría tocar a tu puerta. En esta nueva etapa atraerás muchas miradas y tendrás un magnetismo irresistible. No te apresures: deja que el destino y la vida coloquen a la persona indicada en tu camino. Eso sí, evita mirar atrás, porque el pasado ya no tiene nada nuevo que ofrecerte. Cuida tu salud física, ya que podrías ser propenso a caídas o golpes, y también es un buen momento para retomar la dieta y el ejercicio si quieres mantener tu figura. Además, un posible viaje comienza a rondar en tus pensamientos… ¡atención a las señales!

Escorpio

Es tiempo de dejar que cada quien se haga responsable de sus propias acciones. Ya no es momento de arriesgarte por personas que no harían lo mismo por ti. Se aproximan días positivos donde comprenderás mejor el verdadero valor de la amistad y la lealtad. Tendrás una mentalidad más optimista y muchas ganas de alcanzar la felicidad. Si tienes pareja, disfrutarás de momentos especiales, y podrías iniciar una nueva rutina saludable que te hará sentir mejor contigo mismo. No esperes nada de los demás; enfoca tu energía, recursos y esfuerzo en tus propios objetivos, ya que te será más fácil avanzar por cuenta propia.

Sagitario

Los amores del pasado podrían volver a tocar tu puerta, pero no olvides que pueden convertirse en tu mayor karma. Protégete emocionalmente y no caigas en viejas trampas, sobre todo si eres de corazón sensible. Los cambios se presentan como una oportunidad, no como una amenaza; si quieres resultados distintos, deberás actuar de forma diferente. A veces tiendes a confiar demasiado en quienes ya te han fallado, lo que solo alarga el ciclo de decepciones. Aprende a ser más cauteloso y reserva lo mejor de ti para quienes realmente lo merecen.

Capricornio

Es momento de valorarte y recordar que no estás para rogarle amor a nadie. Cuando esa persona se dé cuenta de lo que está perdiendo, lo lamentará. Si estás en una relación y últimamente han surgido dificultades, recuerda que no todo es perfecto. Toca reflexionar, cambiar de perspectiva y ponerte en el lugar de tu pareja: piensa cómo te sentirías tú en su situación. La empatía será clave para fortalecer el vínculo y recuperar la armonía.

Acuario

Se acercan días prometedores para tu economía, aunque es importante que vigiles bien en qué inviertes para sacar el máximo provecho. Ten cuidado con cómo te relacionas con ciertas amistades; podrías sin querer provocar sentimientos en alguien cercano que no te interesa, así que mejor aclara las cosas para evitar malentendidos. También es un buen momento para enfocarte en ti mismo: prioriza el amor propio y dedica tiempo a cuidar tu bienestar personal.

Piscis

Deja de fingir amor si no lo sientes de verdad; tu tiempo es valioso y merece dedicarse a quienes realmente te emocionan. Tus proyectos tienen potencial, pero necesitan más dedicación de tu parte; evita la impaciencia por querer resultados inmediatos. En el plano social, alguien cercano comenzará a sentir cosas especiales por ti. Eso sí, ten cuidado con los chismes en el trabajo, pues podrían causarte errores que afecten tus amistades.

