Nana Calistar: Horóscopos para HOY 16 de marzo de 2025

Aries

La vida te ofrecerá segundas oportunidades en el amor, pero debes tomar acción y moderar un poco tu carácter, ya que a veces ni tú mismo te soportas. Deja de enfocarte en personas que no te suman, y dedica tu tiempo y energía a quienes realmente se preocupan por ti. Se avecina un viaje inesperado. Es el momento de empezar de nuevo en todos los aspectos, cierra ciclos pendientes y comienza a vivir de una manera renovada. En los próximos días, la vida te sorprenderá, y vendrá con un toque personal.

Tauro

Comenzarás a planear un viaje y te enterarás de algunos chismes en los que te estuvieron involucrando. Habrá movimientos positivos en tu economía que te beneficiarán considerablemente, pero es importante que prestes atención a en qué decides invertir tu dinero. El amor te traerá una sorpresa, y podrías recibir un mensaje o noticias inesperadas de alguien importante. Date la oportunidad de hacer un cambio de look, te devolverá la seguridad que quizás hayas perdido con el tiempo. En cuanto a tu forma de ser, seguirás experimentando un notable proceso de madurez.

Géminis

Sigue siendo tú mismo, directo y sin miedo a expresar lo que sientes, ya que solo de esta manera podrás poner a las personas en su lugar sin que se pasen de rosca contigo. El amor es incierto, pero llegará a tu vida cuando menos lo esperes. Recuerda que nada en esta vida es eterno, así que disfruta lo que tienes mientras puedas y luego sigue adelante. Comienzas el mes con toda la actitud y las ganas de lograrlo todo, de conquistar el mundo. Sin embargo, es importante que cuides mucho tu entorno.

Cáncer

Ten cuidado con una persona de piel clara a morena, ya que podría perjudicar tu entorno debido a la envidia que hay de por medio. Deja que el mundo siga su curso, vive y disfruta, y sobre todo, sé feliz. La vida es demasiado corta para lamentarse o quejarse por lo que ya pasó o no tiene solución. Nunca dejes que nadie te robe las ganas de seguir adelante; si alguien lo hace, elimínalo de tu vida, porque no merece que compartas tu tiempo con esa persona.

Leo

Ten cuidado con confiar demasiado en una amistad que se acercará a ti bajo el pretexto de buenas intenciones, ya que podría meterte en un gran problema, especialmente si tienes pareja. Es importante que pongas fin a ese ciclo vicioso en el que te has quedado atrapado, ya que te ha impedido avanzar y te ha mantenido estancado. Es cierto que logras lo que te propones, pero a menudo eres muy sensible, especialmente cuando se trata de tu familia.

Virgo

Deja de lamentarte por lo que no pudo ser, tu enfoque debe estar en alcanzar tus metas, sueños y deseos. La vida te traerá varias sorpresas en los próximos días, e incluso podrías enfrentarte a tu propio pasado. Ten cuidado con posibles aumentos de peso inesperados que podrían ocasionarte malestares físicos. No mendigues cariño, amor ni atención si estás soltero y buscando una relación, no es el momento para hacerlo, ya que solo te menosprecias y te pones en una posición de oferta ante alguien que no está dispuesto a valorarte.

Libra

Se avecinan dos amores importantes que podrían revolucionar tu mundo, pero ten cuidado de no arriesgarte demasiado. Podrías enfrentar una separación o divorcio. Ten precaución con amores fugaces, ya que solo te robarán tu tiempo y energía sin dejar nada positivo. La vida te compensará por todo aquello que te fue negado en el pasado. Tus pensamientos estarán dispersos, lo que te llevará a hacer muchos planes que, a largo plazo, serán beneficiosos para tu futuro.

Escorpión

El amor se corresponde con amor, si una persona no te está dando nada y te hace sentir mal, no tienes por qué seguir ahí. Ten mucho cuidado con tus sentimientos, ya que estarás muy sensible y cualquier cosa en tu entorno podría afectarte profundamente. Un proyecto se cancelará en el último momento. Es hora de despertar y ponerte las pilas con esos proyectos y metas que has tenido en mente, pero que aún no has logrado concretar.

Sagitario

Deja que el mundo conozca quién eres, no permitas que nadie se cruce en tu camino y sigue persiguiendo tus objetivos. Ten cuidado con el regreso de personas que ya no tienen valor en tu vida, ya que podrían complicarte las cosas. La vida y el amor te llevarán al lugar correcto, solo necesitas un poco más de paciencia. No te rebajes al nivel de nadie, ya que las personas a veces son muy crueles, y su envidia puede hacer que no te vean con buenos ojos.

Capricornio

Ten cuidado con esperar demasiado de los demás, ya que podrías llevarte grandes decepciones y quedarte con las manos vacías. Habrá mucha crítica dentro de la familia y problemas que seguirán surgiendo. Es momento de reflexionar, ya que estás por entrar a una etapa poderosa, y eso debería alegrarte. Antes de dormir, reflexiona sobre lo que has hecho y lo que no en tu vida; esto podría provocarte cierto sentimentalismo que, a veces, te deprime mucho. Tus números de la suerte serán el 12, 15 y 45.

Acuario

No te atormentes por lo que no pudo ser, aprende a entender que cada cosa y situación en la vida tiene su razón, su momento y su lugar. Habrá un amor de una noche y la oportunidad de confrontar a una persona que te ha estado molestando. Se acercan amores muy importantes, pero ya estás cansado de lidiar con amores superficiales, así que optarás por pasar desapercibido. Si estás soltero, disfruta de tu libertad y lánzate a comerte el mundo, pero con responsabilidad, ya que no tienes por qué rendir cuentas a nadie.

Piscis

No siempre tienes que decir "sí" para quedar bien con los demás, no naciste para complacer a todo el mundo. Un amor del signo de Cáncer o Escorpio podría acercarse y traerte muchas sorpresas. Cuida tu bienestar emocional, ya que, a pesar de tu carácter fuerte, a veces te sientes afectado por no ver tus sueños hechos realidad. No permitas que el pasado siga influyendo en tu presente ni que vuelva para cobrarte cuentas ya saldadas. Aprende a decir "no" cuando sea necesario.

