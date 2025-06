Nana Calistar: Horóscopos para HOY 16 de junio de 2025

Aries

Tu intuición será tu mejor aliada: percibirás fácilmente cuando alguien no es del todo sincero o intenta manipularte. No ignores esas señales. Si estás en pareja, podrían presentarse tensiones o celos; lo más saludable será hablar con sinceridad y evitar actuar impulsivamente. A veces, tomar cierta distancia también ayuda a sanar.

Tauro

Ten precaución con ilusionarte por personas que no comparten tus mismos intereses o intenciones. No entregues tu corazón a quien no está dispuesto a cuidar de él. Lo que parece especial podría no ser más que una fantasía disfrazada de afecto. Protege tu equilibrio emocional y aléjate de vínculos que no te aportan.

Géminis

Algunos días pueden sentirse más pesados que otros, y es válido querer desconectarse un poco. Aun así, evita caer en pensamientos negativos. Recuerda que hay quienes te quieren, incluso si no lo demuestran de la forma que esperas. No estás solo; solo necesitas abrir más los ojos y el corazón a tu entorno.

Cáncer

Cuando te pongas en primer lugar, comenzarás a notar un cambio positivo en tu vida. Has entregado demasiado a quienes no han sabido valorarte, y eso ha dejado huella. Es tiempo de sanar y tomar decisiones que restauren tu paz y bienestar emocional.

Leo

Evita entregarte a relaciones que no están alineadas contigo. Expresa lo que sientes en lugar de reprimir emociones que solo te pesan. Permite que todo siga su curso natural sin forzar lo que aún no está listo para florecer.

Virgo

Una relación cercana, ya sea de amistad o de pareja, podría llegar a su fin, y aunque no seas parte directa, te afectará más de lo que imaginas. No sigas esperando de alguien que no te da tu lugar. Es momento de pensar en lo que tú mereces y necesitas para estar bien.

Libra

No dejes que nadie cruce los límites del respeto. Si toleras una falta, será difícil detenerla después. Ámate lo suficiente para exigir lo justo. En estos días podrían acercarse personas que intenten desestabilizarte, pero quien tiene paz interior no se tambalea fácilmente.

Escorpión

Este es un periodo clave para reconocer tus errores y evitar repetirlos. Las oportunidades no siempre regresan, así que actúa con inteligencia. La vida te está empujando a crecer emocionalmente, incluso si eso implica una sacudida que te haga despertar.

Sagitario

Se avecinan cambios importantes en tu vida profesional y económica, y aunque al inicio parezcan abrumadores, abrirán nuevas posibilidades. Tienes una gran capacidad de adaptación, así que confía en tu intuición. Si surge una propuesta de negocio o inversión, analízala con calma: podría marcar el inicio de algo muy favorable.

Capricornio

Deja de buscar afecto en lugares donde no lo hay. Has entregado lo mejor de ti a personas que no lo han valorado, y eso ha sido agotador. Aprende a poner límites con dignidad. Se aproximan días propicios para renovarte, soltar lo que no sirve y reconectar con tu entusiasmo.

Acuario

En el aspecto económico podrían llegar sorpresas agradables e inesperadas. Tal vez recibas una propuesta que rompa con la rutina y te dé un respiro. Maneja tus recursos con sabiduría y evita gastos innecesarios, por más tentadores que sean.

Piscis

Es tiempo de establecer límites firmes con quienes solo se acercan cuando necesitan algo. Tu generosidad es grande, pero eso no significa que debas permitir que se aprovechen de ti. Aprender a decir “no” sin culpa será clave para proteger tu energía.

SV