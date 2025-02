Nana Calistar: Horóscopos para HOY 16 de febrero de 2025

Aries

Es importante que tomes tu lugar en lo laboral. Si no estás de acuerdo con algo, exprésalo, no esperes que otros lo hagan por ti. Recuerda que en el dar está el pedir, y este es un buen momento para ponerlo en práctica. El ejercicio y una dieta saludable podrían ser claves para recuperar tu autoestima y mejorar tu bienestar emocional; a veces, tus tristezas provienen de no tener ocupaciones o de no hacer lo que debes. En el amor, todo está incierto y no hay nada escrito, así que no te preocupes por tonterías. Recibirás un mensaje o llamada que cambiará tu día.

Tauro

Es el momento de comenzar de nuevo en el amor. Date la oportunidad de entregarte por completo, pero solo si esa persona realmente lo merece. No tomes las cosas tan a pecho ni pienses que todos son iguales. El problema es que sigues repitiendo los mismos patrones y buscando a las personas que siempre te han lastimado. En tu vida aparecerán dos personas del pasado que te traerán una gran lección. Sin embargo, podrías confundir las situaciones, así que ten claro lo que sientes y no dejes que las emociones te nublen.

Géminis

Se avecinan días en los que necesitarás reflexionar profundamente sobre tu pasado para evitar repetir los mismos errores. No te lamentes por lo que no sucedió o lo que no se dio; aprende de esas experiencias y no caigas nuevamente en ellas. Es hora de mejorar en esas áreas negativas que te impiden avanzar. No dejes que nadie te manipule, ya que tienes el control de tu vida y la última palabra es tuya. Estarás rodeado de personas falsas que podrían intentar involucrarte en problemas, así que cuida tu entorno familiar y exprésales más tus sentimientos a tus seres queridos.

Cáncer

Es importante que aprendas a valorarte y mantengas los pies en la tierra. Quien te hace daño, tarde o temprano lo recibirá de vuelta, y si no es hoy, el karma se encargará de hacer justicia. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Enfócate en tus metas y en lo que realmente te hace feliz. No permitas que amores del pasado regresen a tu vida ni te causen estrés o conflictos innecesarios.

Leo

Hay buenas posibilidades de mejorar tu situación económica, especialmente si decides llevar a cabo ese negocio que tienes en mente, ya que te dejará buenas ganancias. En el ámbito amoroso, alguien está interesado en ti, pero ten cuidado, porque una de esas personas solo busca algo superficial y no algo serio. Si te atrae, adelante, pero si no, mejor no te involucres. Además, ten precaución con posibles pérdidas materiales y con un chisme en la familia que podría afectarte.

Virgo

Hay posibilidades de un nuevo amor, pero no se ve algo estable debido a que podrías estar confundido o confundida en tu corazón. No tires la toalla ni abandones ese proyecto que aún no se ha consolidado; recuerda que los tiempos divinos son perfectos y, cuando llegue el momento adecuado, las cosas se darán de la mejor manera con grandes ganancias. En el amor, hay un buen escenario, pero necesitas aprender a confiar de nuevo. Si sigues viviendo con desconfianzas innecesarias, podrías no lograr concretar algo estable. Ten cuidado con la posible pérdida de objetos, especialmente tu cartera, celular o dinero.

Libra

Ten mucho cuidado con una amistad cercana que está mostrando un interés más allá de la amistad. No te dejes engañar ni pierdas al amor de tu vida por alguien que podrías conocer en los próximos días. Hay una persona de otro lugar que está despertando tu interés, pero si ya estás en una relación, es mejor no involucrarte, ya que podrías poner en peligro lo que tienes. No te desesperes, el trabajo no llegará por sí solo, tendrás que moverte para conseguir lo que deseas. En el área de ventas, las oportunidades se presentan y te iría muy bien.

Escorpión

Es probable que recibas buenas noticias en los próximos días, pero también podrías entrar en un periodo de desconfianza. Si tienes pareja, podrían surgir problemas de celos. La consolidación de un negocio que has estado planeando podría finalmente hacerse realidad. Además, recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en lo económico. Sin embargo, debes tener cuidado con tu tendencia a gastar, ya que eso te impide ahorrar adecuadamente.

Sagitario

Deja de caer en provocaciones que solo te traerán problemas y afectarán tu paz. Es momento de que te enfoques en ti mismo, en lo que realmente quieres y necesitas. Esta semana, tu lenguaje será más directo y podrías expresar todo lo que has estado guardando en contra de quienes te han causado daño. Estarás dispuesto a defenderte, sin preocuparte por las consecuencias, y buscarás el momento perfecto para hacer valer tus palabras.

Capricornio

Algunos familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia, lo que puede traer cambios en tu entorno. Tu familia siempre será tu principal fuente de motivación, así que aprende a valorarla y evita las discusiones innecesarias. No permitas que amores del pasado regresen a tu vida, ya que solo traerán más dolores de cabeza. Es un buen momento para cambiar tu actitud y ser más firme con aquellos que se meten contigo. Aprende a apartarte de lo que no te sirve, ya que aferrarte a ello solo te causará malestar.

Acuario

Es momento de no ceder a las provocaciones de tus enemigos, ya que podrías entrar en una guerra de chismes y discusiones de la que será difícil salir. Recuerda que nadie tiene derecho a interferir en tu vida, y la única persona responsable de ella eres tú, así que no le des poder a los demás. Un familiar podría enfermar, pero no será algo grave, así que no te preocupes demasiado. Ten mucho cuidado con las pérdidas de dinero, ya que podrías estar invirtiendo en un negocio que no te traerá ningún beneficio.

Piscis

En el ámbito amoroso, se avecinan cambios importantes, pero no te apresures, simplemente sigue el curso de los acontecimientos y pronto lograrás una relación estable y tranquila. Tienes una gran habilidad para dar tu opinión sincera sobre lo que sucede a tu alrededor, pero eso a veces puede causarte problemas y enemigos. Evita involucrarte en situaciones que solo generen conflicto. Además, se presentan muchas oportunidades para un viaje al extranjero que esperabas desde hace tiempo.

