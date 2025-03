Nana Calistar: Horóscopos para HOY 15 de marzo de 2025

Aries

Este no es un buen momento para realizar inversiones con terceros, ya que existe el riesgo de caer en fraudes que podrían hacerte perder grandes sumas de dinero. Debes tener precaución al involucrarte en relaciones que sabes que no son adecuadas, ya que tiendes a entregarte completamente, sin esperar nada a cambio.

Eres de los que se enamoran profundamente y, a menudo, permites que te menosprecien o te hagan daño. Es importante recordar que lo que vives no es amor, sino más bien ingenuidad, por no decir algo más.

Tauro

Si estás en una relación, podrías entrar en una etapa complicada marcada por celos y situaciones incómodas. Es fundamental que seas más honesto o honesta con tu pareja y no ocultes nada, porque si lo haces, cuando la verdad salga a la luz, habrá consecuencias graves y conflictos.

En cuanto a ese plan para ganar más dinero, tiene mucho potencial, pero debes tener cuidado con quién te asocias para evitar que te engañen o te roben. No permitas que eso suceda y mantén la atención en cada paso que tomes. Recuerda que todos estamos propensos a cometer errores, pero no es recomendable repetirlos constantemente.

Géminis

Es importante que aprendas a cuidar más tu estado de ánimo, ya que en las últimas semanas te has dejado afectar por situaciones del pasado que ya quedaron atrás. Es momento de emprender ese negocio que tanto sueñas; te has detenido demasiado en alcanzar tus objetivos, así que ya es hora de ponerte en acción y llevarlos a cabo.

Recuerda que la vida es hermosa y sencilla, no la compliques, ya que en realidad no lo es. Si alguna vez fuiste engañado o traicionado, no tengas miedo de volver a amar, porque las mentiras del pasado te han fortalecido y te han hecho más resiliente.

Cáncer

Se aproximan cambios importantes en tu vida, entre los cuales recibirás una suma de dinero inesperada. Sin embargo, debes tener cuidado con los rumores y chismes en tu entorno laboral, ya que estarán muy presentes. Es el momento adecuado para reflexionar y transformar tu comportamiento, ya que necesitas hacer ajustes más profundos en tus actitudes para evitar que te engañen nuevamente.

Has pasado por situaciones difíciles, lo cual te ha llevado a crear una especie de "escudo" que te protege de los demás. Esta experiencia te ha hecho más cauteloso o cautelosa, y ya no te entregas tan fácilmente como antes, especialmente en lo relacionado al amor. Esta transformación es el resultado de todo lo que has vivido hasta ahora.

Leo

Estás en un momento de grandes transformaciones, donde es ideal comenzar a planificar un viaje en el que podrás invitar a amigos o familiares, y disfrutar de experiencias inolvidables. Es importante que no te enfoques únicamente en las dificultades que has vivido, sino que también reconozcas y valores los aspectos positivos, aprendiendo de ellos.

Deja atrás todos esos obstáculos que han intentado frenar tu avance y persigue tus metas con determinación. No esperes más de los demás; es hora de buscar la forma de reconciliarte contigo mismo y dejar de lamentarte por los golpes que la vida te dio. Este es el momento adecuado para soltar lo que te causó dolor y comenzar una nueva etapa llena de oportunidades para ti.

Virgo

Eres una persona muy sensible y muchas cosas te afectan. Es momento de madurar y aprender a ver a las personas tal como son, sin poner virtudes donde no las hay, ni tratar a quienes te ven como un objeto como si fueran perfectos. Debes empezar a dar lo que recibes en las relaciones.

Se avecinan días de cambios significativos y una estabilidad emocional que empezarás a experimentar. No intentes cambiar por alguien que realmente no lo merece; enfócate en tu felicidad y en lo que realmente te importa. Ten cuidado con los accidentes, ya que podrían estar más presentes en tu vida en este tiempo, y uno de ellos podría llevarte al hospital.

Libra

Si estás en una relación, es importante que evalúes si realmente tiene futuro. Si no lo ves claro, lo mejor es seguir adelante y buscar a alguien que te quiera y valore, no solo que te busque para momentos de diversión. El pasado podría traer amores que regresen, pero lo esencial es que ahora tienes la actitud para lograr grandes cambios en tu vida.

Solo depende de ti creer en ti mismo y tomar las decisiones que realmente te impulsen hacia adelante. Aprende a decir "no" cuando sea necesario y a no estar disponible siempre para quienes solo se aprovechan de tu buena voluntad.

Escorpión

Mira a las personas tal como son, solo así podrás comprender sus verdaderas intenciones contigo. Algunos familiares organizarán una fiesta en la que no serás invitado o invitada. Sin embargo, hay posibilidades de un viaje que te traerá diversión y nuevos momentos.

Una amistad sufrirá un accidente, pero no será grave, así que no te preocupes. Se acercan días de descanso y paz espiritual, lo cual necesitas. Es recomendable que te hagas una limpieza energética para liberarte de malas vibras, ya que actualmente te sientes cargado o cargada de envidias, lo que te está quitando el sueño y provocando dolores en los hombros y la espalda.

Sagitario

Presta más atención a tus pertenencias y a dónde las dejas, ya que podrías enfrentar pérdidas de objetos o dinero. Ten cuidado con una amistad de tez clara que está hablando mal de ti, ya que podría meterte en problemas serios.

Si estás soltero o soltera, aprende a disfrutar de tu soledad y no te sientas mal ni solo/a, recuerda que tú eres lo único que realmente necesitas. Es el momento adecuado para cambiar ciertos errores del pasado que aún no has logrado dejar atrás, ya que siguen afectándote a largo plazo.

Capricornio

Es hora de romper con ese círculo negativo y comenzar una nueva etapa en la que los comentarios de personas que no aportan nada no te afecten. Ya te han hecho daño antes, así que no permitas que lo repitan.

No temas a los cambios que están por llegar, ya que serán los que te permitirán ver la vida desde una nueva perspectiva. Algunas personas se alejarán de ti, pero no te desanimes; si su misión en tu vida ha terminado, lo mejor es dejarlas ir. Sigue adelante con tu camino.

Acuario

No confundas tus emociones, es importante que aclares lo que realmente sientes y deseas en tu vida. De lo contrario, podrías terminar lastimando a alguien que no lo merece. Devuelve lo que recibes de las personas y siempre busca maneras de estar bien contigo mismo.

Te invitarán a salir a tomar un café o cenar, así que aprovecha la ocasión para disfrutar y divertirte. Este es el momento adecuado para liberarte de obstáculos o problemas de última hora; es hora de resolver esas situaciones que te han mantenido estancado y que no te permiten avanzar.

Piscis

Es un buen momento para utilizar tus ahorros e invertir en un negocio, ya que traerá mucha prosperidad a tu vida. En cuanto a tu salud, necesitas descansar más y no dejar que el estrés te afecte por todo lo que estás viviendo. Si no lo haces, podrías enfrentar problemas en los riñones, dolores en las articulaciones y un mal humor que hará que incluso las personas que te rodean no te soporten.

Es importante que dejes de involucrarte en relaciones prohibidas, ya que eso te impedirá alcanzar el primer lugar en la vida de otra persona. Debes reconciliarte con esas situaciones que te impiden avanzar, perdona y sigue adelante; si no lo haces, seguirás tragándote tu propio veneno, lo que afectará tu bienestar.

Con información de Nana Calistar.

