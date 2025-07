Nana Calistar: Horóscopos para HOY 15 de julio de 2025

Aries

Se vienen sacudidas fuertes, de esas que te despiertan hasta las ideas que tenías empolvadas. El panorama empieza a abrirse en lo laboral y económico, pero necesitas dejar de boicotearte con tantas dudas. Las cosas buenas llegan, sí, pero también traen sus pruebas. Un viejo amor podría reaparecer queriendo volver a entrar a tu vida; piensa bien si vale la pena o si es mejor cerrar esa puerta de una vez.

Tauro

Un familiar te va a dar una alegría que te va a inflar el pecho de orgullo. Además, alguien desde lejos te soltará un consejo que al principio te va a sonar raro, pero terminará siendo justo lo que necesitabas. Deja de gastar energía en lo que ni te deja paz ni resultados. Ya es hora de que pongas los pies en la tierra y te enfoques. Esa idea que traes en mente puede funcionar con todo, pero solo si te comprometes de verdad, porque empezar motivado y luego tirar la toalla no te va a llevar a ningún lado.

Géminis

Traes una revolución interna que no puedes seguir ignorando. Vienen días de cambio real, no de esos parchados, sino de los que sí transforman. Tus planes tienen potencial, pero si no te organizas, tú solito te vas a meter el pie. Ya basta de hacerle caso a comentarios sin sentido de personas que ni conocen tu historia. Haz lo tuyo y hazlo bien.

Cáncer

Lo que has venido arrastrando del pasado está pidiendo cierre. No puedes seguir mirando atrás esperando que todo cambie solo. Llega el momento de tomar decisiones que te hagan bien de verdad. En el trabajo y el dinero, algo se mueve a tu favor, pero no te emociones de más antes de tiempo. En lo sentimental, alguien empieza a ver tu verdadero valor, pero antes de abrirle la puerta, asegúrate de que tú también lo estés viendo.

Leo

Abre los ojos, porque no toda la gente que se te acerca trae buenas intenciones. Te vas a topar con sonrisas falsas y palabras bonitas que no dicen nada. Cuida tu energía y no compartas tus planes con cualquiera. Hay quienes solo se acercan por interés, no por cariño.

Virgo

Tienes todo para estar bien, pero insistes en buscar amor donde ya comprobaste que no hay ni respeto. No te dejes llevar por las apariencias; hay muchos que brillan por fuera pero por dentro no traen nada. Tu carácter puede ser un filtro, sí, pero a veces lo llevas al extremo y ahuyentas a quien sí vale la pena. No te entregues más de la cuenta o vas a terminar recogiendo pedazos otra vez.

Libra

Algo inesperado se avecina, y aunque te saque de onda, también puede traerte la oportunidad de darte una escapadita con tus amistades. Solo cuida tu salud, porque tu cuerpo te va a pasar la factura si no lo haces. No te enganches con las caídas; cada tropiezo trae una lección escondida que con el tiempo vas a agradecer.

Escorpión

El amor va a llegar, pero mientras tanto no te quedes esperando con cara de tristeza. Disfruta lo que hay, vive, explora, pero con cabeza fría y protección, que no todo lo que parece amor lo es. Si tu pareja sigue dudando de ti, no pierdas el tiempo tratando de convencerla. Quien no confía, que se quede con sus fantasías mentales.

Sagitario

Tu corazón tiene espacio para tu familia, sí, pero eso no significa que tengas que dejar tus planes por ellos. Ya basta de poner tus sueños en pausa para resolverle la vida a los demás. En lo económico vienen buenas noticias, pero no cantes victoria; si no ahorras, ese dinerito se te va tan fácil como llega.

Capricornio

Una amistad está empezando a moverte el tapete, pero cuidado con cruzar esa línea, porque podrías perder algo valioso. No todo lo prohibido es emocionante, a veces también es doloroso. Estás pensando en mudarte o hacer un cambio fuerte en tu vida; hazlo, pero con cabeza, no por impulso.

Acuario

Presta atención a los números 7 y 9, porque por ahí viene una señal que podría abrirte los ojos. Has pasado por mucho y, aunque no lo notes, el universo ya está equilibrando las cosas a tu favor. Se acerca alguien que va a mostrarte un amor sin dramas ni heridas. Pero si tú no estás bien contigo, puedes terminar saboteando lo que tanto has deseado.

Piscis

No descuides tu salud ni descargues tu mal humor con quien no tiene la culpa. Andas con el genio cortito y cualquier cosa te pone de malas. Respira antes de responder. Deja de seguir lo que opinan los demás sobre tu vida. Ya es hora de que confíes en lo que sientes y actúes desde ahí.

Con información de Nana Calistar.

EE