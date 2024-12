Nana Calistar: Horóscopos para HOY 14 de diciembre

Aries

Aprende a no jugar con las situaciones ni con las personas, y sigue tu camino con firmeza. Recuerda que cuando señalas a alguien, tres dedos te apuntan a ti mismo. Podrías cruzarte con un antiguo amor, pero no te ilusiones demasiado; solo confirmarás que la vida ya se encargó de devolverle cada acción negativa que realizó, tanto contigo como con otros. Al final, entenderás que cada quien recoge lo que siembra.

Es crucial que tomes decisiones claras sobre la dirección que quieres tomar en tu vida. En este momento, te encuentras algo perdido o confundido, y esa incertidumbre puede influir en tu estado de ánimo sin que lo notes. Reflexiona sobre tus metas y sueños, y define las acciones que necesitas llevar a cabo para alcanzarlos.

Tauro

No confundas tus sentimientos y sé honesto contigo mismo. Si estás en una relación, evita comportamientos que puedan lastimar a tu pareja; recuerda que el respeto y la verdad son fundamentales. Es mejor afrontar las cosas de frente y cerrar ciclos que ya no aportan nada positivo a tu vida.

En el ámbito laboral, podrías sentirte bajo presión por asuntos que requieren resolución inmediata, pero con determinación y enfoque lograrás superarlo. Es normal que te sientas un poco tenso o pensativo mientras esperas resultados importantes.

En los próximos días, la llegada de alguien especial podría traer alegría y nuevas perspectivas a tu vida. Esta conexión te ayudará a valorar más los pequeños momentos y a dedicar tu energía a esa persona que logrará conquistar tu corazón.

Géminis

Aprende a soltar y aceptar que no todo en la vida está destinado para ti. Deja de aferrarte a aquello que no te pertenece ni te hace bien, y confía en tus cualidades para atraer a alguien que realmente merezca tu tiempo y cariño, en lugar de conformarte con cualquier relación pasajera.

Si ya tienes pareja, es probable que enfrenten una situación que genere discusiones. Para superar esto, es importante sustituir las mentiras por verdades, ya que la confianza se construye sobre la sinceridad. Aunque a veces se miente para evitar conflictos, las mentiras suelen convertirse en una bomba de tiempo que termina por estallar.

Por otro lado, podrías empezar a desarrollar sentimientos por una amistad. Esto se debe al trato especial y genuino que esa persona te ha dado, algo que destaca frente a las experiencias que has tenido con otras personas en los últimos meses.

Cáncer

Pronto entrarás en una etapa en la que expresarás tus sentimientos sin filtros ni reservas. Tendrás facilidad para decir lo que piensas y lo que sientes, aunque esto pueda lastimar a quienes te rodean. Es importante reflexionar antes de hablar para evitar herir a personas que realmente valoras.

Un amor del pasado podría reaparecer, buscando nuevamente un espacio en tu vida. Piensa bien antes de permitir que regrese, ya que corres el riesgo de revivir las mismas experiencias negativas que tanto daño te causaron en su momento. Recuerda que las segundas oportunidades deben estar acompañadas de cambios reales, o terminarás en el mismo lugar.

Eres una persona que, cuando se lo propone, puede volverse contundente y directa, sin medir las consecuencias de tus palabras o acciones. Si no controlas este aspecto, podrías dañar a alguien importante para ti, incluso sin desearlo. Maneja esta fortaleza con sabiduría y empatía para no convertirla en un arma que hiera a quienes te rodean.

Leo

Es fundamental que cuides una amistad que está en riesgo de perderse debido a chismes y malentendidos. Reflexiona sobre cómo a veces tu carácter impulsivo y falta de humildad pueden llevarte a decir cosas que no sientes realmente, lastimando a personas que de verdad valoran tu presencia en sus vidas.

Deja de buscar cariño, amor y atención donde no te valoran. Mientras sigas cediendo y permitiendo que otros te traten como les convenga, continuarás siendo susceptible a manipulaciones. Aprende a valorarte y a poner límites claros; no todos merecen el privilegio de tenerte como amistad o pareja, y debes recordar que tu valor no está en juego ni es negociable.

Cuida tu salud, ya que podrías enfrentar problemas como infecciones en la garganta o molestias estomacales. Si tienes pareja, presta atención a los celos y evita alimentar tensiones innecesarias. No permitas que los chismes influyan en tu relación ni conviertas situaciones pequeñas en problemas mayores. La comunicación y la confianza son clave para mantener la estabilidad y el bienestar en la relación.

Virgo

Podrías enfrentar fallas en aparatos eléctricos, así que mantente alerta. Un sueño reciente podría traer a la superficie un miedo del pasado, dándote la oportunidad de reflexionar y superarlo. Además, un familiar cercano necesitará de tu apoyo en los próximos días; muestra tu solidaridad y empatía.

Eres una persona de pocos amigos, pero los que tienes permanecen contigo por una razón importante. Aunque alejarte de amistades falsas es positivo, a veces te sientes solo o sola, lo que podría conducirte a momentos de tristeza o incluso depresión. Es importante que trabajes en esa parte emocional para evitar caer en errores que te afecten a largo plazo.

Sé discreto o discreta al compartir tus proyectos y planes, ya que podrías estar rodeado de envidia y malas energías que podrían interferir con tus objetivos. Recuerda también que tu tendencia a esperar de los demás lo mismo que das puede ser un arma de doble filo. Es valioso mantener tus estándares altos, pero no olvides que no todos piensan o actúan de la misma manera que tú.

Libra

Modera tu consumo de alimentos procesados, ya que podrían provocar un aumento de peso en las próximas semanas. Podrías recibir una invitación para un viaje o una convivencia con amistades o familiares; sin embargo, es importante que controles tus gastos y no excedas tu presupuesto.

Ten presente que las oportunidades no duran para siempre. Es momento de dejar de aplazar los planes y pendientes que tienes, ya que podrías perder importantes oportunidades tanto en el ámbito económico como en el amor. Hay alguien muy interesado en ti, pero tu actitud evasiva ha comenzado a desanimar a esa persona. Si realmente te interesa, da señales claras antes de que sea demasiado tarde.

Escorpión

Sé cauteloso con asuntos relacionados con negocios, firmas y contratos. Asegúrate de leer detenidamente cada documento antes de firmarlo para evitar errores o malentendidos. Es posible que en los últimos días experimentes un cambio de planes respecto a algo que tenías en mente realizar.

La envidia de algunas personas a tu alrededor puede ser intensa y podría generar en ti ansiedad o inquietud, especialmente antes de dormir. Busca mantener la calma y no permitas que los comentarios o críticas ajenos afecten tu tranquilidad. Si crees en ello, un remedio simbólico podría ser colocar un vaso de agua con tres limones debajo de tu cama y desecharlos cuando cambien de color, como un acto para alejar las malas vibras.

También hay una buena oportunidad para comenzar un negocio relacionado con ventas. Por otro lado, te enterarás de una situación complicada por la que está pasando una amistad y que hasta ahora había mantenido en silencio.

Sagitario

Cuida mucho tus pensamientos y evita hacer suposiciones o reclamaciones sin fundamento, especialmente si tienes pareja. No te dejes llevar por la duda o la inseguridad, y asegúrate de que lo que afirmas sea cierto antes de generar conflictos innecesarios. Es posible que en estos días experimentes cierto desencanto con tu pareja; si es así, es momento de aclarar las cosas. Si sientes que la relación ya no te llena o no encuentras la misma conexión, es mejor cortar de raíz o trabajar juntos para recuperar lo que han perdido.

No le temas a los cambios; tienes una fortaleza impresionante y has superado muchas decepciones en el pasado. Siempre has sabido levantarte, sin importar cuán difícil haya sido la situación. No permitas que los pequeños tropiezos te desmotiven o te desvíen de tus metas. Recuerda que siempre habrá personas que intenten complicarte la vida, pero tu enfoque debe estar en avanzar y en mantenerte firme frente a cualquier adversidad.

Capricornio

Precaución con posibles pérdidas de objetos personales en los próximos días; mantente atento y organizado para evitar inconvenientes. Es probable que te reencuentres con una amistad del pasado, lo cual traerá a la memoria momentos especiales y agradables. Aprovecha esta oportunidad para reconectar y fortalecer lazos si ambos lo desean.

Es importante que reflexiones sobre los errores cometidos para aprender de ellos y evitar repetirlos. En ocasiones, permites que personas con malas intenciones influyan en tu vida, lo que solo te causa daño. Fortalece tus límites y aléjate de quienes no aportan positividad a tu camino.

Evita caer en provocaciones de quienes no merecen tu atención ni energía. Si decides buscar a alguien del pasado, que sea únicamente para cerrar ciclos pendientes y avanzar sin cargas emocionales. Recuerda que tu bienestar emocional siempre debe ser tu prioridad.

Acuario

El amor siempre ha estado cerca, pero tal vez has estado buscando en los lugares equivocados. La persona que realmente te ama te lo demostrará con acciones, no solo con palabras. En estos días, sentirás una creciente necesidad de alguien que está lejos, y te darás cuenta de lo indispensable que es en tu vida. Buscarás formas de que sus caminos se crucen y te acercarás más a esa persona.

Sin embargo, debes tener cuidado con las envidias en el trabajo, ya que estarán más presentes que nunca. A algunas personas no les gusta ver tu éxito ni la buena relación que tienes con tus compañeros, lo que puede generar mala energía hacia ti. Mantente fuerte y no dejes que esos sentimientos negativos te afecten.

Es crucial que dejes de culparte por lo que ocurrió en el pasado. No todo lo malo que sucedió fue tu culpa. Aprende a ver la vida de manera diferente, perdónate por los errores que cometiste y deja atrás cualquier carga que te haya impedido avanzar. Mereces ser feliz, y solo tú tienes el poder de cambiar tu perspectiva y avanzar hacia lo que realmente deseas.

Piscis

Se vislumbran problemas de infidelidad y la posible llegada de un amor lejano, por lo que debes tener cuidado con tus acciones y recordar siempre no hacer lo que no desearías que te hicieran. Si estás en una relación, la monotonía podría estar afectando la conexión, generando desesperación y distancia emocional. Es importante que ambos se pongan las pilas, ya que han dejado de lado muchas cosas que antes eran fundamentales en su relación. Se han distanciado de la forma en que solían quererse y tratarse. No dejen que esta tendencia continúe; es momento de retroceder y retomar lo que los unió al principio, buscando revivir el amor y la pasión que tenían al inicio.

Por otro lado, se aproxima un evento social o una fiesta en la que brillarás con luz propia, rodeado de amigos. Este será un momento perfecto para disfrutar y sentirte bien contigo mismo.

Con información de Nana Calistar.

