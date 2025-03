Nana Calistar: Horóscopos para HOY 13 de marzo de 2025

Aries

En los próximos días, verás los frutos de tu esfuerzo y dedicación, alcanzando aquello por lo que has estado luchando durante mucho tiempo. Tu fortaleza y determinación serán claves para enfrentar a aquellos que intenten aprovecharse de ti.

Es importante recordar que no todo en la vida es trabajo; no descuides a tu familia y valora lo que tienes en casa, en lugar de buscar fuera lo que ya está a tu alcance.

En cuanto a tu salud, podrían surgir problemas digestivos como gastritis o colitis. Es fundamental que cuides tu alimentación, ya que podrías necesitar atención médica o incluso una intervención quirúrgica si no tomas precauciones.

Tauro

Si ya estás en una situación complicada, no sigas engañando a los demás, especialmente en las redes sociales. Existe el riesgo de que tu pareja descubra la verdad y las consecuencias podrían ser graves.

Se acerca la llegada de dinero extra, nuevas amistades y una persona que será muy importante para ti.

No olvides que la gratitud es clave para tu crecimiento personal. Ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y lo que has recibido será fundamental para transformar tu actitud y atraer energías positivas a tu vida.

Géminis

Habrá personas que intentarán ponerte obstáculos o hablar mal de ti estos días, buscando la forma de hacerte sentir mal. No pierdas tiempo respondiendo, ya que son individuos que no tienen nada mejor que hacer y solo buscan arruinar la vida de los demás.

Ten cuidado con a quién confías tus asuntos, ya que pronto te darás cuenta del tipo de amistades que te rodean, y te sorprenderá ver que de todo ese círculo no hay nadie en quien realmente puedas confiar.

Si estás en una relación, algunas de las amistades de tu pareja podrían estar esparciendo rumores sobre tu reputación.

Cáncer

En el ámbito laboral, podrías enfrentar la pérdida de dinero, un proyecto que no salga como esperabas o situaciones que no resulten del todo bien. No te preocupes demasiado, todo tiene solución, y lo mejor es hablar con claridad con tus superiores.

En cuanto a tus finanzas, evita gastar en cosas innecesarias, ya que estás por entrar en una etapa económica con algunas dificultades.

Como persona competitiva, no tienes piedad y siempre esperas el momento adecuado para dar tu golpe. A veces te dejas caer deliberadamente para que los demás te levanten, pero esta es una estrategia que utilizas para conseguir lo que deseas, ya que sabes perfectamente cómo manipular las situaciones sin que se note.

Leo

Ten mucho cuidado con las oportunidades que se presenten en tu vida, ya que algunas no serán tan favorables como parecen. Si estás en una relación, es importante que la cuides, ya que podrías sentir celos innecesarios debido a tus propias inseguridades.

En los próximos días, una amistad te buscará para pedirte un consejo. Tu tendencia a buscar la perfección a toda costa puede hacerte vulnerable, así que no dejes que personas poco razonables te manipulen ni alteren tu paz.

En el amor, aunque a distancia, empezarás a sentir de nuevo la emoción y el sabor de la vida. También recibirás la noticia de la partida de alguien conocido.

Virgo

Si tienes una relación, recuerda que las palabras no lo son todo, también son importantes los hechos. Demuestra a tu pareja lo que sientes a través de detalles y acciones que fortalezcan el amor entre ambos. Ten cuidado con los celos.

Una oportunidad de negocio en compra y venta podría ser ideal para mejorar tus ingresos.

Algunos familiares estarán preocupados por ti. Presta atención a una persona de tez clara, ya que podría causarte problemas con tu pareja. Si ya estás en una relación, es fundamental que dediques más tiempo a tu pareja, ya que el trabajo no lo es todo.

Libra

Estás pasando por estrés laboral y cansancio, por lo que es importante que duermas más y dejes de sobrepensar antes de acostarte. Las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti. Eres una persona muy entregada y mereces a alguien que lo sea igual.

Existe una buena oportunidad de inversión en un negocio relacionado con ventas, y te irá excelente. Recuerda que no naciste para ser una opción secundaria, así que aléjate de relaciones prohibidas.

Escorpión

Ten cuidado con los compañeros de trabajo, ya que te tienen mucha envidia. En los próximos días, recibirás una llamada o mensaje de texto que te hará muy feliz. Sin embargo, un amigo o amiga te buscará para contarte un chisme que solo te pondrá de mal humor.

Habrá momentos en los que te sentirás perdido o perdida, sin saber qué camino tomar. Recuerda que muchas de tus malas decisiones provienen de no conectar el cerebro con el corazón.

Sagitario

Un nuevo amor podría surgir en estos días, ya que comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad que estará muy pendiente de ti. Presta atención al camino que estás tomando, ya que podrías equivocarte y seguir uno que no te corresponde; sé más inteligente al respecto.

En el ámbito amoroso, es importante aprender a no depender de nadie, porque cuando esa persona se vaya, podrías quedarte vacío o vacía, cayendo en depresiones a las que ya te estás acostumbrando. No lo permitas.

Capricornio

Cada vez que sientas la necesidad de tener a alguien a tu lado o una pareja, reflexiona sobre lo que has logrado por ti mismo o misma. Recuerda que no necesitas a nadie para construir tu felicidad; lo que realmente necesitas es fuerza de voluntad e inteligencia para aceptar que, a veces, es mejor estar solo o sola y no tener que rendir cuentas, en lugar de estar con alguien que afecte tu libertad.

En estos días, te han estado mintiendo y engañando mucho una persona cercana. De hoy a mañana, no pasará mucho tiempo antes de que descubras quién es.

Acuario

Deja de lado las cosas absurdas y enfócate en tu vida. Estás entrando en una etapa muy importante en la que todo el atraso y la mala energía que te habían afectado comenzarán a desaparecer. Es el momento de disfrutar lo que tienes y lo que está por venir; no te quedes con ganas de nada y aprovecha al máximo las oportunidades.

Los celos y la inseguridad podrían llevarte a cometer grandes errores. Si no confías en la persona que tienes a tu lado, no tiene sentido seguir en esa relación. Ten mucho cuidado con los amores del pasado que podrían regresar, ya que podrían causarte problemas.

Piscis

Es importante que aprendas a decir que no y a dejar de estar siempre disponible para las personas que te han traicionado o engañado en el pasado. Ha llegado el momento de poner un alto y recordar que solo tienes una vida para ser feliz.

Deja de mendigar cariño, amor y atención de aquellos que no te ofrecen nada a cambio. Se avecinan días en los que podrías sentirte algo melancólico, pero no te preocupes, es el momento adecuado para empezar a resolver los problemas que te afectan.

Con información de Nana Calistar.

EE