Nana Calistar: Horóscopos para HOY 12 de marzo de 2025

Aries

Un miembro de la familia atraviesa una enfermedad, pero no te preocupes, todo mejorará. Ten cuidado con la posible pérdida de objetos. Una amistad se acercará a ti para pedirte consejo. Además, escucharás comentarios de una persona de piel clara o de un compañero de trabajo.

Este mes podrías enfrentar ciertos traumas del pasado o sentirte abrumado por la tristeza al no ver el avance de tus proyectos, metas y sueños. Recuerda que nada llega sin esfuerzo; es necesario luchar por lo que deseas alcanzar. No dejes que nada ni nadie te detenga en ese camino, y si alguien intenta hacerlo, esa persona no merece compartir tus éxitos ni logros.

Tauro

Ten cuidado con caídas y golpes, ya que podrían ser frecuentes. Si notas que tu pareja se muestra distante, es importante que hables con ella y resuelvas cualquier inconveniente. Es posible que sientas la necesidad de buscar a alguien del pasado, pues a veces te atraen situaciones complicadas y llenas de engaños.

No te juzgues tan duramente; el peor crítico que tienes eres tú mismo, ya que tiendes a ser excesivamente estricto contigo, y eso no es justo. Recuerda que si no te amas, no te valoras ni te cuidas, nadie lo hará por ti.

Géminis

Se avecinan cambios en tu trabajo, con nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso la posibilidad de viajar. Es hora de dejar la procrastinación atrás y ponerte en acción; no dejes que nada ni nadie te frene. Quien te quiera realmente te apoyará en la lucha por tus sueños, mientras que aquellos que no lo hacen solo te darán excusas para desviar tu camino.

Es fundamental que te enfoques en lo que viene y dejes atrás lo que ya pertenece al pasado. Te detienes demasiado y sigues aferrándote a situaciones negativas que no te aportan nada bueno.

Cáncer

Se acercan muchas oportunidades tanto en el ámbito amoroso como en los negocios. Es posible que recibas críticas de alguien importante, pero no dejes que te afecten ni prestes atención a los comentarios negativos.

También se presentan oportunidades de viajar y recibirás visitas de familiares del extranjero. No permitas que nadie te haga caer ni te venza. Tienes el poder de levantarte y hacer lo que sea necesario para salir adelante. Deja de dar explicaciones y no rindas cuentas a quienes no te las piden ni merecen tu atención.

Leo

El amor siempre estará dentro de ti, tengas o no a alguien con quien compartirlo. Habrá amores que te marcarán profundamente: algunos te harán sonreír al recordarlos, mientras que otros solo traerán recuerdos de momentos difíciles.

Es probable que sientas tristeza al recordar a personas que ya no están, pero lo importante es aprender de lo que viviste con ellas y lo que dejaron en ti. Solo así lograrás darle un verdadero sentido a la vida.

Virgo

Es posible que recibas una noticia muy especial de alguien que te hará muy feliz. Es momento de cambiar tu perspectiva de la vida y adoptar una actitud más positiva. Podrías experimentar dolores musculares o infecciones en los próximos días.

Si tienes pareja, ten cuidado, ya que alguien ha estado coqueteando o hablando de manera encantadora con él o ella. Volverás a retomar el ejercicio o la dieta, pero te sentirás decepcionado al descubrir que lo que se decía de una persona resultó ser cierto.

Libra

No es momento de buscar la atención de nadie. Es importante que te des tu lugar y aprendas a alejarte de las personas que no aportan nada positivo a tu vida y solo te generan problemas. En los próximos días, tu intuición estará muy aguda, y serás capaz de identificar a quienes te mienten o intentan engañarte.

Ten cuidado con las personas que te rodean, ya que algunas que consideras amigos han estado hablando mal de ti a tus espaldas.

Escorpión

Estarás organizando documentos importantes en estos días. Si tienes pareja, presta mucha atención, ya que podría sentirse algo desplazado por ti. Si no te importa, es importante que lo dejes claro; si, por el contrario, te interesa, acércate más y hazle saber cuánto significa para ti.

Evita gastar dinero que no tienes y trata de ahorrar o invertir en tu familia y en tu futuro, ya que podrían venir tiempos difíciles. Ten cuidado con cambios de última hora relacionados con tus finanzas, ya que podrían afectarte. Algunos amores del pasado podrían regresar, y existe la posibilidad de que realices un viaje antes de que termine marzo, probablemente a un lugar cercano.

Sagitario

Es el momento de renacer y dejar atrás todo lo que te ha detenido en el camino hacia tus sueños y metas. No dejes que los errores del pasado te impidan avanzar. Se aproximan días llenos de energía positiva, ideales para perdonar los errores y buscar la felicidad que dejaste ir hace tiempo.

Algunos amores del pasado regresan, trayendo consigo nuevos caminos y oportunidades de esperanza. Es crucial que aprendas a decir "no" y te enfoques en nuevas posibilidades para tu futuro, si realmente deseas un cambio significativo.

Capricornio

Ten cuidado con esperar algo que no llegará. Se avecinan cambios en tus finanzas que te beneficiarán en muchos aspectos. No dejes que el enojo te controle, ya que podrías decir algo que luego ofenda a alguien. Se presentan oportunidades de viajar o incluso de comenzar un negocio de ventas.

Además, te llegará un dinero extra. Te enterarás de ciertos chismes que circulan en tu familia. Están por venir cambios en tu estado de ánimo, por lo que podrías enfrentarte a algunos problemas si no eres cauteloso.

Acuario

No te sientas culpable por errores que no son tuyos ni permitas que nadie te manipule. Tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar. Es esencial que reflexiones sobre tus sueños, ya que has estado lidiando con conflictos internos que te han frenado en tu camino.

Deja que la vida te sorprenda y no te quedes con deseos incumplidos. Recuerda que, en ocasiones, es mejor arrepentirse de haber intentado algo que quedarse con la sensación de no haberlo hecho.

Piscis

Sigues en tu etapa de cumpleaños, y es un buen momento para comenzar a decretar al universo y a Dios lo que deseas y buscas en la vida. Se presentan posibilidades de amores fugaces y cambios en tu estado de ánimo que te beneficiarán en varios aspectos.

Es importante que aprendas a controlar tu carácter, ya que, sin querer, podrías herir a personas que son clave en tu vida. Ten cuidado con caídas, golpes o accidentes, ya que podrían estar presentes en estos días.

Con información de Nana Calistar.

