Nana Calistar: Horóscopos para HOY 11 de marzo de 2025

Aries

Es un buen momento para prestar atención a tu salud, ya que podrías estar expuesto a una infección que incluso te lleve al hospital. No postergues lo que puedes hacer ahora, toma la decisión de cuidarte y llenarte de energía para enfocarte en lo que has estado dejando de lado.

Si tienes una relación, es tiempo de darle un giro a la rutina y hacer cambios que la revitalicen. Es posible que experimentes cambios emocionales intensos y que atravieses una etapa difícil. En este periodo, podrías sentirte más vulnerable y propenso a la depresión, así que es importante no darle demasiado peso a esos pensamientos negativos.

Tauro

Roma no se construyó en un solo día, y si aún no has logrado consolidar lo que deseas, es porque aún no es el momento adecuado para ello. Enfócate en tu vida y en lo que te aporta en este momento.

Es hora de hacer cambios que te favorezcan, que te brinden beneficios y te ayuden a crecer en todos los aspectos. Están por venir transformaciones de última hora, tanto en lo laboral como en lo personal, que te traerán grandes beneficios.

Géminis

En los próximos días, será importante que te protejas de las críticas, ya que surgirán principalmente de personas que te han envidiado durante un tiempo. Se te presentará la oportunidad de involucrarte en un triángulo amoroso, pero debes evitar caer en esas situaciones que solo te causarán daño emocional y terminarás perdiendo por ambos lados.

Ten mucho cuidado con las traiciones de amigos y con posibles obstáculos en el trabajo, ya que algunos jefes o compañeros podrían ponerte dificultades que dificulten el logro de tus metas y objetivos.

Cáncer

Se avecinan cambios importantes en el ámbito laboral, y estos traerán grandes beneficios. Es un momento de transformación y crecimiento material, así que es clave que te pongas las pilas porque se te presentarán grandes oportunidades si te aplicas.

Tienes el potencial de lograr una figura física increíble, pero no eres constante y dejas de lado las dietas, el gimnasio o la zumba. Es fundamental que reflexiones sobre lo que has hecho hasta ahora en tu vida. Tienes todo lo necesario para consolidar una relación, pero tu desconfianza te está frenando y te impide avanzar.

Leo

Esta semana, ten mucho cuidado con lo que digas, ya que podrías herir a quienes realmente importan. Si tienes pareja, se presentarán situaciones que los fortalecerán y los acercarán aún más, e incluso podría haber noticias de embarazos en la familia.

Es importante que apuestes por tu felicidad y por tus deseos de seguir adelante, sin dejar que lo que piensen los demás influya en tus decisiones y en tu vida. No des más de lo que recibes, y no te dejes llevar por la ira por cosas que se resolverán fácilmente. Mantén cautela con tus palabras, ya que podrías hacer comentarios imprudentes que te pongan en una situación incómoda con alguien que te interesa o te agrada.

Virgo

Es el momento de confiar más en ti mismo y en lo que necesitas para ser feliz. Tómate el tiempo necesario para ir alcanzando tus sueños y metas, sin caer nuevamente en los mismos errores que has cometido antes. No permitas que nadie te quite la paz y la felicidad que tanto te ha costado lograr.

Es probable que te encuentres en una etapa de reflexión, sin saber bien qué camino tomar para alcanzar tu estabilidad emocional y paz interior. Recuerda que la vida es corta y está llena de oportunidades en muchas áreas, pero tendrás que ser muy inteligente, ya que habrá personas envidiosas que intentarán poner obstáculos en tu camino.

Libra

Se presentarán chismes dentro de la familia, así que es importante estar preparado para enfrentar esas situaciones. Tendrás la oportunidad de involucrarte sentimentalmente con una amistad y también de cerrar ciclos pendientes que podrían haberte estado afectando.

Ten mucho cuidado con las traiciones, ya que estás generando envidias alrededor, y algunas personas de tu círculo no te ven con buenos ojos. No dejes que amores del pasado se conviertan en una carga para ti; no puedes cargar con ellos ni con los problemas que traen. Estarás de suerte en juegos de azar y se te presentarán oportunidades laborales, incluso fuera de tu lugar de residencia.

Escorpión

El amor ha dejado de ser una prioridad en tu vida, ya que has llegado a la conclusión de que es mejor vivir en soledad que estar con alguien que no aporta nada positivo, ni siquiera para las cosas más simples.

Te mantienes firme frente a quienes intentan hacerte daño, siempre con una actitud fuerte y decidida. No permites que nadie te controle ni te haga sentir mal, ya que no ha existido persona alguna capaz de manipularte o hacerte sentir inferior.

Sagitario

Se avecinan cambios en el ámbito amoroso, especialmente con la llegada de una persona de piel clara que te hará replantearte muchas cosas sobre la vida.

Vienen cambios positivos, ya que un amor proveniente de tierras lejanas está pensando mucho en ti, y te afecta profundamente. Toma precauciones con esta situación. También se presenta la posibilidad de hacer un viaje con amigos o familiares, aunque podrían surgir algunos inconvenientes durante el plan.

Capricornio

Se avecinan cambios muy positivos en el aspecto económico, pero es fundamental que te pongas las pilas y dejes de gastar en cosas innecesarias. Has tenido varias oportunidades de crecimiento, pero a menudo, en cuanto recibes algo de dinero, lo gastas rápidamente.

Es momento de que analices tu vida y hacia dónde te diriges, ya que te encuentras algo perdido o perdida. Establece metas claras, trabaja para consolidarlas y no permitas que nadie limite lo que quieres, buscas y deseas alcanzar.

Acuario

En el amor, se te presentarán muchas oportunidades, pero tiendes a complicar las cosas. Has tenido personas a tu alrededor que podrían hacerte feliz, pero sigues buscando algo que sabes que no te corresponde por derecho. También habrá la posibilidad de un viaje, aunque existe la posibilidad de que te cancelen una salida que habías planeado con una amistad o con la familia.

Es momento de que te des la oportunidad de alejarte de las personas tóxicas que solo te generan estrés y conflictos. Recuerda que no estás aquí para perder el tiempo, y no puedes seguir esperando a que la persona que te gusta dé el primer paso.

Piscis

El amor se devuelve con amor, y si esa persona no te está dando lo que mereces, es hora de seguir adelante. No tienes por qué quedarte en una situación que no te aporta nada. Deja de manipular a tus amistades para lograr tus objetivos, ya que no es necesario recurrir a eso. Se consolidarán nuevos amores, uno de ellos podría llegar a través de una red social.

Si realmente te interesa esa persona, da el primer paso tú; si te rechaza, al menos habrás dejado de perder el tiempo esperando algo que tal vez nunca llegue. Si tienes pareja, se avecinan cambios importantes que fortalecerán aún más la relación, y una situación hará que el amor entre ustedes crezca considerablemente.

Con información de Nana Calistar.

EE