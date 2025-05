Nana Calistar: Horóscopos para HOY 10 de mayo de 2025

Aries

Este es un momento clave para empezar de cero: no dejes que nada ni nadie te detenga y persigue tus metas y sueños, ya que en este ciclo la felicidad podría llegar a tu vida y darte lo que antes te negó. Es hora de enfrentar de frente los trámites y papeleos pendientes, porque este mes es ideal para resolverlos y conseguir lo que te propongas. Permite que la vida siga su curso, y deja que las opiniones, tanto positivas como negativas, fluyan sin afectarte. Aprende de tus antiguas equivocaciones: tienes la capacidad de corregir cualquier error pasado, pero ya no puedes permitirte quedarte estancado en lo mismo. ¡Adelante!

Tauro

Sentirás la falta de alguien que ya no está a tu lado, aunque su presencia te acompañe y proteja desde otro plano. Un amigo cercano alberga sentimientos más profundos, pero duda en acercarse por temor al rechazo. Cuida tu amor propio: no dejes que nadie —ni siquiera tú— lo menosprecie. Si tienes pareja, prepárate para momentos especiales: una sorpresa te hará sentir lo mucho que te aman. Tu estado de ánimo podría oscilar con intensidad durante el día.

Géminis

Mantente alerta ante posibles deslealtades; las traiciones podrían manifestarse en tu entorno. Es momento de replantear tu enfoque de vida y negarte a convertirte en marioneta de otros. Adopta una actitud más optimista: no permitas que nadie, ni siquiera tus propios miedos, te hagan sentir inferior o en segundo lugar.

Se avecinan jornadas llenas de alegría y esperanza, ideales para comenzar a planear nuevos emprendimientos. Recuerda que nunca es demasiado tarde para reflexionar y tomar decisiones que te encaminen hacia lo que realmente deseas. Elige el camino que te acerque a tus metas y confía en tu capacidad para alcanzarlas.

Cáncer

La vida te recompensará por tus esfuerzos, así que mantén la calma y confía en ti mismo; no renuncies a tu esencia para complacer a otros, pues tu felicidad es prioritaria. Podrías recibir noticias muy especiales de alguien que llenarán tu día de alegría.

Es momento de afrontar con determinación ese proyecto o meta que has tenido en pausa; retoma las riendas y avanza sin dudar. Te esperan jornadas de cambios significativos que te invitarán a reflexionar sobre tus logros y el camino que aún deseas recorrer.

Leo

Explora oportunidades que te permitan desarrollarte en aquellas áreas que realmente te apasionan; aferrarte a un empleo que te desanime y no te aporte nada no te beneficiará. Hoy podrías vivir un encuentro pasajero lleno de intensidad, e incluso surge la posibilidad de retomar la pasión con una amistad o un ex. Alguien cercano—ya sea un amigo o un familiar—podría estar lidiando con engaños por parte de su pareja, sintiéndose abatido. Deja de buscar fuera lo que ya tienes cerca: date la oportunidad de conocer mejor a quienes te rodean, pues ahí podría encontrarse lo que tanto has anhelado.

Virgo

Este es un momento propicio para explorar oportunidades en el ámbito empresarial, pues todo fluirá de manera favorable. No dejes que viejas situaciones empañen tu presente; procura mantener relaciones armoniosas con quienes te rodean, ya que podrías necesitar su apoyo más adelante.

Es hora de dar por concluidos los proyectos pendientes: si aún sientes motivación, adelante, este mes es ideal para rematarlos; de lo contrario, suéltalos y enfócate en las ideas que realmente te entusiasman, pues pronto experimentarás una renovación completa en tu vida.

Libra

Haz cambios en ti mismo solo cuando realmente los desees y los necesites, no para agradar a los demás; recuerda que no estás aquí para complacer a nadie. Sé cauteloso con las promesas que haces, pues antes o después te las reclamarán, y no querrás quedar mal o generar falsas expectativas. Confía en que la vida te conducirá al lugar y a las personas adecuadas sin que tengas que forzar el camino ni caer en errores. Aunque empieces a planear un viaje, es posible que no salga como esperas debido al pesimismo de quienes supuestamente te acompañarán.

Escorpio

Se avecinan cambios laborales de gran calado que requieren tu atención inmediata; podrían traducirse en un ascenso o ese ingreso adicional que has estado esperando.

Es momento de renovar tu círculo de amistades: pon energía en quienes realmente suman a tu vida y no en quienes solo distraen o complican tus días.

En el plano de la salud, presta atención a tus pies y evita molestias estomacales; cuida tu bienestar físico para afrontar estos nuevos retos.

Tu buena estrella brillará en los juegos de azar, así que aprovéchala sabiamente y escoge bien tus momentos y lugares de apuesta.

Sagitario

Podrías recibir noticias poco alentadoras respecto a un proyecto que no se desarrollará como esperabas, lo cual podría afectarte anímicamente. Sin embargo, si tienes pareja, se auguran ciclos muy positivos que fortalecerán aún más su vínculo. Cuida tu mundo interior: evita desgastarte por personas que no lo merecen o que solo te causan malestar. La vida te pondrá a prueba para que aprendas a valorar lo que realmente tienes.

Capricornio

Presta especial atención a tus palabras: hoy tu tono podría ser áspero y lastimar a quienes te rodean. Si estás soltero, el amor que has estado esperando aún no toca a tu puerta, en parte porque te has acostumbrado tanto a tu independencia que temes alterar tu ritmo de vida y revivir experiencias dolorosas.

En el plano espiritual, tu conexión con lo divino se ha debilitado, por lo que es momento de fortalecer tu fe interior: solo a través de esa relación profunda encontrarás la paz y estabilidad emocional que ninguna otra persona puede ofrecerte.

Acuario

Recuerda que tu singularidad es tu mayor fortaleza; no permitas que nadie intente moldearte a su propia imagen. Acepta que nada es eterno y que todos somos intercambiables en esta vida, así que aprovecha y disfruta cada experiencia mientras dure. En lugar de enfocarte en las quejas, valora lo que ya tienes, porque mañana podría escapársete de las manos y entonces lo lamentarías profundamente.

Piscis

Se acercan jornadas decisivas en las que tendrás que tomar resoluciones fundamentales; no temas expresar tus emociones y opiniones, pues si alguien se molesta, ese será su problema, no el tuyo. En el ámbito empresarial, acógete a las transformaciones: llegarán oportunidades que generarán excelentes ganancias y podrían darse en colaboración con familiares. También se vislumbran cambios laborales favorables, como un aumento salarial o pagos atrasados que por fin recibirás. No obstante, podrías enfrentar chismes o malentendidos incluso dentro de tu propia familia.

