Nana Calistar: Horóscopos para HOY 1 de noviembre

Aries

Es momento de pasar la página y adoptar una nueva perspectiva sobre tu vida. Enfócate en tus sueños y objetivos, priorizando tu propia felicidad antes que la de los demás. Deja atrás el pasado y acepta el presente; el tiempo avanza y es fundamental que aproveches lo que te rodea.

Si estás en una relación, no permitas que tu pareja te manipule; aprende a tomar tus propias decisiones. A veces sientes celos de que puedan encontrar a alguien mejor que tú, y eso puede entristecerte. Si eso sucede, deséales lo mejor; recuerda que la única persona indispensable en tu vida eres tú mismo.

Tauro

Se avecinan días de cambios que harán que tu situación económica comience a mejorar. Es crucial que actúes con inteligencia para utilizar ese dinero en saldar deudas y en desarrollar un negocio que has estado considerando desde hace tiempo. Ten cuidado con los vecinos chismosos, ya que podrían causarte problemas en el ámbito familiar.

En el amor, no permitas que nadie te manipule; hay personas que intentarán aprovecharse de ti. Es el momento de ponerte las pilas en tus relaciones, ya que lo que hagas ahora te beneficiará. También puede aparecer un romance fugaz y una amistad podría buscar tu consejo.

Géminis

No permitas que tu familia te influencie, especialmente si eso significa hacer sentir mal a alguien más. C uida tus palabras, ya que podrían herir a otras personas. En el ámbito familiar, se avecinan momentos de bendiciones: hay un embarazo en el círculo cercano y un compromiso de boda que podría darse en cualquier momento.

Es fundamental que prestes atención a tus propios sueños y metas, ya que has descuidado demasiado tus propios intereses por estar pendiente de la vida de quienes no te aportan nada positivo. Ten cuidado con una amistad que siente envidia y que buscará formas de perjudicarte. Se avecinan días complicados, así que es momento de actuar con precaución para evitar cometer errores de los que puedas arrepentirte pronto.

Cáncer

Ten cuidado de no esperar en vano algo que no llegará y comienza a enfocarte más en tus propios anhelos. No permitas que nadie apague tu deseo de luchar por tus sueños y metas; si no te pones a trabajar en lo que deseas desde ahora, esos sueños nunca se materializarán.

Estás experimentando mucha manipulación por parte de alguien a quien amas, que incluso podría intentar tomar decisiones por ti . Es hora de que asumas el control de tu vida; solo tú eres responsable de tu destino. Tendrás suerte en juegos de azar y se avecinan días de profunda reflexión. Es un buen momento para poner las cartas sobre la mesa y expresar lo que sientes, ya que has guardado demasiado silencio. Tienes información valiosa que, si se revela, podría dejar al descubierto a más de una persona.

Leo

Se aproximan días de cambios en los que empezarás a concretar muchos de tus sueños, y ese negocio que has tenido en mente podría desarrollarse de manera muy positiva. No dejes que amores del pasado regresen a tu vida, ya que solo traerán problemas y estrés.

Se vislumbran romances fugaces, pero ten cuidado, podrías terminar muy enamorado y gastando más de lo que planeabas. Además, una amistad podría hacerte pasar un mal rato. Tu estado de ánimo experimentará altibajos intensos; habrá días en los que te sentirás genial y otros en los que querrás que nadie se te acerque, porque te sentirás muy irritable.

Virgo

Es importante que cuides lo que dices, ya que tus palabras pueden herir a muchas personas. A veces, es mejor quedarse en silencio para evitar conflictos. Se aproximan días de cambios en los que querrás pasar más tiempo con tu familia y valorar esos momentos antes de que se esfumen.

En el amor, el panorama puede parecer confuso: a veces te desanimas por no concretar nada, pero también tiendes a huir cuando surge una oportunidad, por miedo a salir lastimado. Atrévete a arriesgarte y vive tu vida sin preocuparte por lo demás. Este nuevo mes te traerá sorpresas, ya que una persona que quieres mucho podría empezar a sentir una atracción por ti.

Libra

Se acercan días en los que el amor comenzará a fluir tanto en tu vida como en tu familia, y es momento de agradecer al universo por las bendiciones que vendrán. No dejes que personas del pasado regresen a tu presente, ya que solo traerán más problemas y dolores de cabeza.

Presta atención a cómo tratas a quienes siempre han estado a tu lado; a veces puedes ser demasiado dura o duro con ellos, y podrías perderlos sin darte cuenta. Un nuevo amor podría surgir cuando menos lo esperes, aunque no será el definitivo. Además, es posible que sientas frustración hacia alguien que ha estado dificultando tu vida últimamente.

Escorpión

Se avecinan días en los que tu carácter estará un poco tenso, lo que podría llevarte a expresar algunas verdades a ciertas personas que ya no toleras. Ten cuidado de no meterte en más problemas, ya que ahora no es el momento adecuado.

La noticia laboral que has estado esperando podría concretarse en cualquier momento, así que solo necesitas un poco de paciencia. No dejes que los comentarios negativos te afecten; aprende a dejar que se te resbalen y no permitas que afecten tu día.

Sagitario

Es momento de agradecer por todo lo que has logrado y de continuar luchando por tus metas y objetivos. No permitas que nadie te manipule ni que te quite la felicidad; tienes todo lo necesario para ser feliz y alcanzar tus sueños sin tener que dar explicaciones a nadie.

Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de que puedas concretar ese nuevo proyecto que habías pausado por falta de tiempo o dinero. Los amores del pasado pueden aparecer, pero ya no te afectarán como antes ; estás en una etapa de fortaleza en la que los comentarios negativos simplemente te resbalan.

Capricornio

No te dejes influir por chismes de vecindario, especialmente si provienen de personas que no han construido nada en sus vidas. Es momento de deshacerte de todo lo que no te aporta y solo te resta. Cuida tu salud física, ya que estás en una etapa en la que puedes ganar peso fácilmente; es importante que te mantengas activa antes de que sea más difícil.

Presta atención a quienes menos esperas, ya que podrían ser quienes te causen problemas sin que te des cuenta; a veces, los enemigos están más cerca de lo que imaginas. Se presenta la oportunidad de cambiar de casa o de ciudad, lo cual te beneficiará enormemente. Ten cuidado con una persona de piel morena, ya que podría convertirse en un obstáculo en tu vida.

Acuario

Se acercan días en los que deberás reflexionar sobre hacia dónde te diriges en la vida y qué deseas lograr. No permitas que nadie te desanime ni te retrase en el camino hacia tus metas y sueños. Se avecina un viaje muy bueno y una oportunidad de incrementar tus ingresos a través de un negocio o la venta de una propiedad.

Si tienes pareja, es el momento de reinventar el amor y revitalizar la relación, ya que ha sufrido un desgaste ; regresen a lo que eran y comiencen una nueva etapa juntos. También experimentarás cambios significativos en tu conducta que te harán cuestionar si realmente estás tomando las decisiones correctas respecto a las personas que en el pasado te causaron problemas.

Piscis

Vienen días de muchos cambios en los que empezarás a materializar tus sueños, pero es crucial que empieces a trabajar en ellos. No te dejes influenciar por chismes familiares que puedan llevarte a decir cosas que no deseas. Aunque se avecinan días positivos, tu carácter puede jugar en tu contra; es importante que aprendas a controlarte un poco más si quieres alcanzar tus metas.

A menudo, cuando estás a punto de lograr algo, algo inesperado sucede y dejas todo en el aire. Los romances fugaces seguirán apareciendo, y también hay posibilidad de planear ese viaje que has estado visualizando. Ten cuidado con caídas, golpes y accidentes, ya que podrían ocurrir con frecuencia.

