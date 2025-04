Nana Calistar: Horóscopos para HOY 1 de abril de 2025

Aries

Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. Debes aprender a cuidar tu entorno porque podría verse dañando por un ambiente lleno de envidias y a los comentarios.

Vienen oportunidades de relaciones con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo

Tauro

Es fundamental que aprendas a valorarte y reconozcas lo que realmente vales. No te dejes llevar por personas que no saben lo que quieren en la vida.

Tienes gustos sofisticados y disfrutas de una buena vida, por lo que si no tienes la capacidad de generar el dinero que necesitas, busca a alguien que pueda satisfacer esos deseos. No se trata de interés, sino de asegurar tu futuro. Evita lamentarte por lo que te falta o por lo que te cuesta obtener; si te esfuerzas, los resultados empezarán a materializarse a mediados de este mes.

Géminis

Ahora no es el momento de prestarle atención a los chismes, especialmente si provienen de tu familia o vecinos. Se acerca la organización de un evento en el que destacarás, ya que tendrás la oportunidad de conocer a muchas personas nuevas.

Se presenta la posibilidad de una relación más íntima con una amistad de piel clara, además de una oportunidad laboral que has estado esperando. Ten cuidado con un amor del pasado que podría interferir con tus sueños y metas. Habrá días en los que te sentirás insegura, pero es importante que confíes más en ti misma y recuerdes que nadie merece quitarte la paz y tranquilidad. Grandes cambios se acercan a tu vida a partir de mayo, pero necesitarás madurar rápidamente para evitar que te tomen por tonta de nuevo.

Cáncer

Es importante que estés atenta a la tristeza, ya que podría aparecer en cualquier momento y traer consigo depresiones al rememorar a personas del pasado. No descuides tu salud y tu cuerpo, ya que estás en una etapa donde es fácil ganar peso, especialmente ahora con la llegada de Semana Santa.

Es momento de tomar acción, cuidar tu alimentación y evitar que más adelante te cueste trabajo perder esos kilos. Es crucial que te enfoques tanto en tu bienestar físico como en tu autoestima. La vida te presentará nuevas oportunidades que deberás aprovechar al máximo si realmente deseas superarte y avanzar.

Leo

Es hora de dejar de esperar algo de esa persona que tanto te atrae, ya que sus intereses no incluyen los tuyos. Es alguien que prefiere estar en varias cosas a la vez sin comprometerse realmente. Es momento de despedirte del pasado y comenzar una nueva etapa, poniendo tu presente como la prioridad.

Ten cuidado con los amores fugaces, ya que podrían hacerte perder el control. En cambio, se presenta la oportunidad de conocer a alguien que te hará ver las cosas desde una nueva perspectiva.

Virgo

La ingenuidad que solías tener quedará atrás, y ahora contarás con la actitud y el carácter necesario para alejar a todas esas personas que desean verte caer. Ten cuidado con un amor del pasado que podría aparecer en cualquier momento y complicarte la vida.

Es el momento perfecto para empezar a trabajar en los planes o proyectos que has estado considerando, ya que abril traerá consigo nuevas oportunidades que deberás aprovechar al máximo.

Libra

Si tienes pareja, es probable que enfrentes celos y una separación temporal. Una amistad se acercará a ti debido a un problema sentimental. En el ámbito de los negocios, experimentarás mejoras y la posibilidad de una venta exitosa. Ten cuidado con esperar demasiado de algo que no llegará y con intentar cambiar a las personas, ya que solo te traerá conflictos.

El dinero que te debían regresará. Una amistad está hablando demasiado; si no pones límites, podrías meterte en problemas serios. No gastes tu energía en quienes no te valoran y solo generan obstáculos en tu vida y en tu estado de ánimo.

Escorpión

Si tienes pareja y esta pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones, es momento de reconsiderar la relación. Haz más ejercicio o mantente activo para evitar problemas intestinales. Date la oportunidad de realizar ese viaje que siempre has soñado, ya que te traerá grandes beneficios.

Podrías experimentar el fin de una relación, ya sea en amistad o en familia. En los negocios, se avecinan grandes ganancias; el comercio es lo tuyo y te traerá importantes frutos económicos.

Sagitario

No te frustres si algo no sale como esperabas; recuerda que siempre puedes intentarlo de nuevo las veces que sea necesario. Se te presentará un compromiso o evento, como una boda o un bautizo, al que serás invitado.

Si sientes la necesidad de buscar a alguien del pasado, hazlo solo para cerrar esas puertas que quedaron abiertas, pero no regreses a los mismos errores cuando aún hay tanto por aprender y vivir.

Capricornio

Ten cuidado con los cambios de humor, ya que podrían afectar a tu familia más cercana. Es recomendable que guardes algo de dinero, ya que a mediados del próximo mes surgirán oportunidades de inversión. Tu orgullo siempre será un desafío, te cuesta perdonar errores y esperas que la otra persona dé el primer paso.

Te enterarás de cómo tu expareja está enfrentando dificultades. Una persona del pasado podría regresar en los próximos días o al menos recibirás noticias de ella, pero no dejes que eso te cause estrés. Aprende a disfrutar más de lo que estás viviendo ahora.

Acuario

Si tu pareja se muestra distante, dale su espacio, ya que en ocasiones puedes resultarle agobiante. Si buscas mejorar tus ingresos, hay oportunidades, pero no esperes que el dinero llegue sin esfuerzo. Dos opciones de trabajo se presentan, pero necesitarás poner de tu parte para que la mejor de ellas se materialice.

Deja de lamentarte y enfócate en tus objetivos, ya no es momento de quedarte estancado por lo que no funcionó en el pasado. Tu trabajo va por buen camino, pero si decides buscar nuevas oportunidades de crecimiento, las encontrarás más rápido de lo que imaginas.

Piscis

Con información de Nana Calistar.

