Aries

Confía en tu intuición y no dejes que personas confundidas te marquen el camino. Un antiguo amor podría reaparecer con las mismas promesas de siempre, pero si nada cambió realmente, no vale la pena regresar a círculos emocionales que solo te lastiman. Cuida tu bienestar y avanza sin miedo a soltar lo que ya no te sirve.

Tauro

En el amor, no te entregues sin medida a quien no te corresponde. Observa bien antes de abrir el corazón y no te dejes llevar por palabras vacías. Mereces algo real que no te deje vacía ni dudando.

Géminis

No permitas que dramas familiares te afecten. Mantén tus límites claros y cuida tu paz. No te rebajes ni respondas a provocaciones. El amor también requiere mantener tu dignidad y seguridad emocional.

Cáncer

Evita involucrarte con alguien comprometido. La pasión oculta rara vez termina en paz. Respétate y no aceptes migajas disfrazadas de amor, porque puedes perder más de lo que imaginas.

Leo

Suelta el pasado y agradece lo que tienes. No mendigues atención ni permitas que otros afecten tu paz. En el amor, quien te valore llegará con hechos, no con excusas.

Virgo

Se acerca un reencuentro con alguien del pasado que puede traer alegría. Mantente atento y cuida tu salud emocional, especialmente si hay viajes o cambios que te sacudan un poco.

Libra

Libérate del pasado para avanzar. Una amistad puede convertirse en algo más íntimo. Decide si quieres solo una aventura o algo con más profundidad y compromiso.

Escorpión

No abandones lo que empieza; la constancia es clave para el amor y la vida. Enfócate en perseverar y enfrentar retos con energía para conseguir lo que deseas en tus relaciones.

Sagitario

Controla tus emociones para no agotarte. Observa a alguien cercano que podría estar distante por sospechas o malentendidos. Cuida tus palabras y actúa con prudencia.

Capricornio

Prepárate para cambios que pueden traer mejoras en lo profesional y personal. Actúa con determinación para aprovechar las oportunidades que se presenten y construir un futuro estable.

Acuario

Una experiencia fuerte te hará soltar cargas y personas tóxicas. Aunque sea difícil, esta transformación te abrirá el camino para avanzar con claridad y fuerza, incluyendo en tus relaciones.

Piscis

Protege tu equilibrio emocional frente a problemas ajenos, especialmente los de una amistad cercana. Llega una buena noticia económica, así que sé prudente y cuida tanto tu corazón como tus finanzas.

Con información de Nana Calistar.

