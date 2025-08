Aries

Lo tuyo no son los celos, es la desconfianza disfrazada de intuición. Quieres controlarlo todo en el amor, pero eso solo desgasta. Si ya no puedes creer en lo que te dicen ni disfrutar lo que tienes, tal vez no es amor… es ansiedad. Suelta. Quien te ama, no necesita vigilancia.

Tauro

Últimamente estás tan irritable que hasta el cariño más sincero lo estás rechazando. En el amor, las palabras pesan, y tú podrías estar hiriendo sin darte cuenta. Baja un poco la guardia, escucha con el corazón y recuerda que amar también es saber hablar desde la calma.

Géminis

Tu energía social está por las nubes, pero eso no quiere decir que todos los encuentros signifiquen conexión. Puedes coquetear con medio mundo, pero el amor verdadero necesita más que encanto. Si quieres algo real, empieza por elegir con el alma, no con el impulso.

Cáncer

Te gusta el amor intenso, sí, pero a veces confundes intensidad con riesgo innecesario. No todo lo que brilla es química verdadera. Deja de apostar tu corazón en historias sin futuro. Mereces vínculos seguros, no pasiones que terminan en incertidumbre.

Leo

No te frustres si alguien se aleja: hay personas que llegan solo para enseñarte algo, no para quedarse. En el amor, como en la vida, hay que aprender a soltar lo que no florece. No te conformes con relaciones a medias. Eres demasiado fuego para estar apagado junto a alguien tibio.

Virgo

Estás confundido entre lo que sientes y lo que deberías sentir. Esa confusión te impide entregarte por completo. Antes de buscar pareja, aclara tus emociones. El amor se construye mejor cuando uno está en paz consigo mismo. No amar desde la duda, ama desde la certeza.

Libra

Quieres libertad, pero también compañía. Y no es imposible, pero exige equilibrio. No te quedes donde tienes que justificar cada paso. El amor no debe sentirse como una prisión elegante, sino como un espacio seguro para crecer siendo tú.

Escorpión

Alguien del pasado podría volver a tocar la puerta con promesas conocidas. Pero tú ya no estás en el mismo lugar. Esta vez no es orgullo, es amor propio. Que no te gane la nostalgia: quien te ama de verdad no vuelve con excusas, sino con acciones.

Sagitario

Si tienes que rogar por atención, no es amor. Tú estás hecho para relaciones grandes, honestas, sin juegos. Ya no te conformes con afectos a medias. Aprende a distinguir entre querer y necesitar. Y si estás en pareja, hazte esta pregunta: ¿me está sumando o restando?

Capricornio

Eres leal, pero a veces te falta consistencia emocional. En el amor no basta con prometer, hay que sostener. Si no estás listo para compartirte de verdad, no confundas al otro. El compromiso no es una obligación, es una elección diaria.

Acuario

Tienes un don para conectar, pero también para desconectarte cuando alguien se acerca demasiado. Es hora de preguntarte si el problema es que no encuentras a la persona adecuada o que no dejas entrar a nadie del todo. El amor no es amenaza, es reflejo.

Piscis

Estás tan enfocado en protegerte que podrías dejar pasar a alguien que sí vale la pena. El amor no siempre llega envuelto en certezas, a veces entra con dudas pero se queda con constancia. Confía más en lo que sientes y menos en tus miedos.

Con información de Nana Calistar.

EE