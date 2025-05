Con apenas 19 años, Levin —nombre artístico de Kevin Eduardo López Morales— está construyendo su camino en la música con una propuesta que fusiona pop y R&B.

Desde Guadalajara, este joven cantante y compositor ha comenzado gracias a su talento, su dedicación y el apoyo incondicional de su familia y amigos.

“Este 9 de mayo cumplo 20 años. Hago música R&B y pop”, explica Levin sobre su estilo en entrevista para EL INFORMADOR. Su trayectoria inició hace poco más de dos años, pero fue en 2024 cuando lanzó su primer sencillo, “Corazón de Cristal”, un tema sobre el que explica que es “es un sencillo pop, realmente. Pero este año voy a hacer más música de lo que me gusta, que es el R&B”.

Entre sus influencias se cuentan los nombres de Michael Jackson, The Weeknd y Bruno Mars. Inspirado en estos artistas, busca consolidar un sonido propio. “Intento hacer que mi música dé a entender lo que soy, claramente con otros tintes, a veces de otras cosas que agarro y que nadie se espera”.

A pesar de no haber estudiado música de manera formal, Levin ha demostrado que la pasión y el trabajo constante pueden abrir camino en la industria. “No estoy en la universidad, sólo acabé mi prepa y comencé a dedicarme a esto”, comenta.

“Al inicio, como todo, tienes que demostrar a tus papás que no es sólo algo pasajero. Me tardé un poquito en que vieran que realmente quería esto, pero lo conseguí. Mis papás me apoyan y ven que esto está funcionando. Realmente tengo poco, pero di un concierto hace poco en el Estudio Diana y lo pude llenar. Eso me pone muy orgulloso porque sé que hay mucho avance”, apunta emocionado.

Desde pequeño, Levin tuvo claro que quería dedicarse a la música. “Desde los 3 o 4 años yo ya demostraba que quería cantar. Pedía de Navidad o de cumpleaños un micrófono”, recuerda.

Su camino en la música comenzó con distintas bandas: “Estuve en cuatro bandas, y fue en esos momentos cuando me di cuenta de que realmente sí se podía lograr. Yo no quería hacer rock, pero sí pop y R&B”.

Sin embargo, dar el paso para lanzar su propia música no fue inmediato. “Desde 2022 tendría que haber sacado al menos una canción, pero no me animaba a hacerlo. De hecho, hacía música en inglés, cosa que ahorita me arrepiento”.

La persona que lo ayudó a cambiar de rumbo fue Eder Perales, dueño de Estudio Industrial. “Fue mi salvador en ese sentido. Me dijo que no hiciera música en inglés, que me enfocara en el español. Entonces, lo traduje al español, cosa que gustó mucho”.

“El Príncipe”: un debut con esencia funky

El primer gran proyecto de Levin fue un EP titulado “El Príncipe”, un trabajo con una fuerte influencia de Bruno Mars y Michael Jackson.

“Es un disco muy funky, muy pop. Las letras hablan de cosas que yo vivo. No soy una persona tan social, pero curiosamente el alcohol me hace un poco social de vez en cuando”, admite.

De hecho, entre los temas del EP destaca “Fiebre Disco”, que trata sobre la transformación que ocurre en una fiesta después de unas copas.

Otra canción significativa es “Seguro sale el sol”, inspirada en la idea de que las dificultades siempre encuentran solución con el tiempo.

“Hemos escuchado mucho por ahí el dicho ‘para todo sale el sol’. Entonces, realmente no tienes que preocuparte por lo que hace el otro. No es una competencia, es una carrera, no carreritas”.

Ese EP incluye canciones como “Corazón de Cristal” y “Culpable amor”.

Explora nuevos ritmos

Si bien “El Príncipe” permitió a Levin experimentar con el pop y el funk, su nuevo proyecto marca un cambio en su sonido. “Ahora me estoy dejando ir más por el R&B. Inclusive hay afrobeat y hasta una bachata, pero todo con este sonido oscuro que quiero solidificar cada vez más”.

Este nuevo álbum, titulado “Prohibido”, representa una evolución artística. “Ya no hay brillos, ya no hay tanto así. Antes era un ritmo muy pop, ahorita es un ritmo que suena hasta incluso a veces trap. Es un sonido más oscuro”. Sus nuevas influencias incluyen a Latin Mafia y Rauw Alejandro.

El proceso de producción del disco ya está avanzado. “Las canciones están escritas desde hace un año. Lo comencé a grabar con Diego Carrillo, quien también produjo ‘El Príncipe’ junto conmigo. La segunda mitad del disco la estoy produciendo yo junto con Maxi Dante, mi baterista”.

Actualmente, el álbum está en un 60% de avance y se espera su lanzamiento este año. “Antes del disco sacaremos cinco sencillos. Trae entre 12 y 13 canciones, viene potente, con videos de mucha calidad”, explica el músico.

CT