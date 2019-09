Mumford & Sons debuta en Guadalajara

Conformado por Marcus Mumford (voz, guitarra y mandolina), Ben Lovett (teclados, acordeón), Winston Marshall (banjo, guitarra) y Ted Dwane (contrabajo, guitarra), el grupo británico de folk rock Mumford & Sons debutó ayer en Guadalajara, tocando en el Auditorio Telmex.

En esta gira por nuestro país, la banda tiene conciertos en Monterrey y Ciudad de México presentando “Delta”, su más reciente disco publicado en 2018.

La agrupación abrió su concierto con “Guiding Light”, de su último álbum. “Gracias, gracias”, comentó Marcus después de la primera canción. Tras disculparse por su español dijo “pero no necesitamos hablar”, antes de continuar con “Little Lion Man”, clásico de su disco debut “Sigh No More”. El tema fue coreado por el público de pie en el auditorio.

Hacia el final de “Lover of the Light” el grupo exhortó a la gente para acompañarlos con las palmas. Los asistentes respondieron efusivamente. “Tompkins Square Park” continuó. Más tarde presentaro un nuevo tema, “Blind Leading the Blind”. “Veo que están bailando, es lindo. Gracias”, dijo Marcus Mumford antes de seguir con “Believe”, coreado por la gente. “Creo que son los mejores fans. Lamento no hablar más español”, señaló el vocalista, quien se acercó a la gente para saludar a una fan y pedirle que tradujera su mensaje al español: “dicen que (Mumford & Sons) están sorprendidos y felices de estar en un lugar tan lejos de casa y encontrarse con tanta gente en su primera vez en Guadalajara”, dijo Regina, asistente en la primera fila.

“Rose Of Sharon”, “Slip Away” y “Cave” sonaron antes de otro mensaje de agradecimiento, ya en inglés: “Gracias, Guadalajara. Lamentamos que nos haya tomado tanto tiempo venir. Pero estamos felices de haber llegado. Han sido grandes días en México”. Prosiguió “Picture You”, que conectan con “Darkness Visible”. El set cerró con “The Wolf”, aunque los aplausos llevaron de vuelta al grupo al escenario, para el encore.

Además de los cuatro integrantes de Mumford & Sons, la música se complementa con un baterista, dos artistas en la sección de vientos y dos más tocando violín, guitarra y teclados.

Ponen a bailar al Telmex

Gang of Youths, banda austrialiana de indie rock, estuvieron como teloneros. Mientras la gente llegaba, el vocalista comentó: “No hay un problema que sea tan grande que no puedas resolver bailando”.