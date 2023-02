Uno de los más grandes compositores de la música pop, Burt Bacharach, murió a los 94 años.

El célebre compositor, cantante y productor estadounidense escribió éxitos perdurables como I Say A Little Prayer, The Look of Love y What The World Needs Now Is Love.

Junto con el letrista estadounidense Hal David, escribió también un largo catálogo de temas para películas, incluidos What's New, Pussycat, Alfie y The Look Of Love, un gran éxito para Dusty Springfield.

Bacharach murió el miércoles en su casa en Los Ángeles por causas naturales, dijo su publicista Tina Brausam.

Conocido por sus melodías y sus suntuosos arreglos orquestales, Bacharach fue uno de los compositores más importantes del siglo XX.

A lo largo de su carrera, tuvo 73 éxitos Top 40 en EE.UU. y 52 en Reino Unido, trabajando con artistas como Dionne Warwick, Frank Sinatra, The Beatles, Barbara Streisand, Tom Jones, Aretha Franklin y Elvis Costello.

Bacharach ganó 6 premios Grammy y fue nominado 21 veces. REUTERS

Su música tocó múltiples géneros, desde cool jazz y rythm and blues, hasta bossa nova y pop tradicional, pero tenían una cosa en común: podías reconocerlos en un par de notas.

Era un estilo inspirado en su tutor, el músico de jazz francés Darius Milhaud.

"Su observación fue: 'nunca te avergüences de algo que es melódico, que uno podría silbar'", recordó Bacharach, quien conoció al compositor francés mientras estudiaba en la Academia de Música del Oeste de California en la década de 1940.

"Así que esa fue una lección valiosa que aprendí de él. Nunca la olvidé. Nunca tengas miedo de algo que puedas silbar".

