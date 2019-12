Muere Danny Aiello, actor de "Do the right thing"

El actor estadounidense Danny Aiello, nominado al Premio Oscar por su participación en la cinta “Do the right thing” (Haz lo correcto), falleció a los 86 años en un hospital de Nueva Jersey.

De acuerdo con TMZ, la familia de Aiello declaró que el actor se encontraba internado en un centro médico donde recibía tratamiento por una enfermedad repentina, la cual le ocasionó una infección que le provocó la muerte la noche de este jueves.

Aiello nació en Nueva York el 20 de junio de 1933. Debutó como actor en la década de 1970 con la película Bang the drum slowly, en la que dio vida al personaje de "Horse". Cuatro años más tarde, en 1974, interpretó a "Tony Rosato" en la secuela de The Godfather (El Padrino).

La carrera del actor despuntó en la década de 1980, época en la que apareció en más de 20 producciones como Fort apache (Sangre de héroes), The Bronx, Death mask y The purple rose of Cairo (La rosa púrpura del Cairo), esta última una comedia de fantasía romántica dirigida por el cineasta Woody Allen.

Su nominación al Oscar le llegó en 1989 con el personaje de "Salvatore Fragione" en la película Do the right thing, en la que compartió créditos con Spike Lee, Steve Park, Ossie Davis, Ruby Dee y Richard Edson.

Otras participaciones destacadas de Danny Aiello en la industria cinematográfica ocurrieron en Hudson Hawk (El halcón está suelto), de 1991; Me and the kid (Atrévete a secuestrar un niño y verás), de 1993; Bring me the head of Mavis Davis, de 1997; además de Mambo café, del año 2000, la cual fue un largometraje que protagonizó al lado de la actriz y cantante mexicana Thalía.

En las redes sociales varios famosos han expresado sus condolencias y reaccionado a la muerte del artista, como la cantante y actriz Cher, con quien compartió créditos en Moonstruck.

"Nos reímos mucho. Hacer Monstruck fue una de las épocas más felices de mi vida", expresó Cher, quien catalogó a Danny como un "genial actor de comedia".

Mia Farrow, con quien trabajó en Broadway, dijo que era un actor magnífico y "una persona maravillosa". En tanto que el comediante Michael Rapaport aseguró que el artista fue su "gran inspiración".

AC