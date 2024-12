Mr. Doctor relató "atentado" por parte de Charlotte Lascuráin y la denuncia

El conflicto legal entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno ha tomado un nuevo giro, ahora involucrando a la influencer Charlotte Lascuráin como una de las principales figuras del caso.

Recientemente, Mr. Doctor denunció haber sido víctima de un "atentado" y señaló a Charlotte Lascuráin como responsable. El médico expresó su temor, afirmando que la influencer era capaz de lanzar amenazas graves contra otras personas. Para respaldar sus declaraciones, compartió un audio en el que se escucha a una mujer diciendo:

“Esto es una advertencia, hijo de tu pin... para que no vuelvas a hablar de mí, ni de las personas con las que hablo, hijo de tu.... Te voy a agarrar a puros cuchillazos y me vale v... para que no vuelvas a hablar de mí. Voy a ir a Guadalajara y te voy a matar. Baja ese video o si no te voy a matar, de eso me encargo yo”.

Según explicó el doctor en un video publicado en sus redes sociales, el supuesto atentado consistió en la divulgación de su número telefónico privado, lo que provocó una ola de llamadas de desconocidos. En dichas llamadas, varios interlocutores afirmaron que habían sido enviados por Charlotte Lascuráin y emitieron amenazas que describió como aterradoras. El creador de contenido calificó la experiencia como estresante y perjudicial para su salud mental.

Como resultado, Mr. Doctor presentó una denuncia formal contra Charlotte Lascuráin ante las autoridades, señalándola por ciberacoso y entregando los videos de las llamadas como evidencia.

Qué pasó con el pleito legal entre Maryfer Centeno y Mr. Doctor

En cuanto a su disputa con Maryfer Centeno, el médico reveló que las negociaciones para alcanzar un acuerdo no tuvieron éxito. Según su relato, los abogados de la grafóloga intentaron que él aceptara ciertos términos con los que no estaba de acuerdo:

“Mi abogado me envía la carta corregida con las palabras que les gustaría que yo dijera. Cuando leí eso, me sorprendió mucho porque querían que yo afirmara que la grafología sí es una ciencia, que debía estar abierto a nuevas técnicas avaladas por la UNAM. Yo dije que no, eso no lo voy a hacer”.

El médico también enfatizó que ceder a dichas peticiones sería ir en contra de sus principios y del trabajo que ha realizado durante años para promover la evidencia científica. “Sería traicionar lo que creo, lo que soy y a las personas que me han apoyado. No puedo ser incongruente con mi lucha por la verdad científica” , declaró.

Hasta el momento, el caso continúa desarrollándose y las partes involucradas no han llegado a un entendimiento, mientras el conflicto con Charlotte Lascuráin también sigue escalando.

