Moisés Arizmendi llevará su villanía a “Corona de lágrimas 2”

El melodrama “Corona de lágrimas” está de vuelta en la televisión mexicana y tras el éxito que significó su estreno en 2012, el productor José Alberto Castro logró concretar la secuela de esta trama con una segunda temporada —de lunes a viernes—, que se emite a las 18:30 horas en el Canal de Las Estrellas.

“Corona de lágrimas 2” vuelve a traer a la pantalla a los personajes icónicos de “Refugio Hernández” y “Rómulo Ancira”, que interpretados por las estrellas Victoria Ruffo y Ernesto Laguardia, suman nuevas historias y luchas de poder integrando a Moisés Arizmendi, quien aumentará las tensiones a través del villano “Bátiz”, un abogado que, aun sabiendo los riesgos de sus intereses, tendrá que enfrentar las consecuencias de su ambiciones.

“Estoy feliz de integrarme a un equipo de tal calibre, con gente de renombre, tan importante. Estoy contento con eso, esperando a que la gente le guste mucho una historia original, que después de tanto tiempo tendrá una segunda oportunidad”, comparte Moisés en entrevista con EL INFORMADOR, al compartir que esta temporada también abordará temáticas como las crisis emocionales que en silencio viven las madres cuando sienten un rechazo hacia sus hijos y también cómo el amor tiene nuevas oportunidades cuando se llega a la madurez.

Arizmendi revela algunas de las sorpresas y giros que tendrá “Corona de lágrimas 2”, al situar a los ya conocidos personajes 10 años después de la trama inicial, resaltando el gran peso que tendrá “Bátiz”, y aunque recalca que tiene sus objetivos muy claros, no todo será miel sobre hojuelas cuando acepta unirse a los planes siniestros del temido “Rómulo”. “Creo que el comienzo de la historia tendrá sus flashbacks y referencias a la primera temporada. Mi personaje es villano, pero se mete en dónde no se esperaba, donde no debía y no sabe qué hacer, es un personaje que también duda de su lealtad a ‘Rómulo’, le tiene miedo, pero irá conociendo a un verdadero villano”.

Regresa a al fenómeno internacional de “Pálpito”

A la par de estrenar “Corona de lágrimas 2”, Moisés Arizmendi señala que en un par de semanas viajará a Colombia para retomar el rodaje de “Pálpito”, serie original del Netflix que, tras colocarse como una de las producciones en español más vistas a nivel mundial en el género del thriller dramático, fue aprobada para una segunda temporada.

“Estoy muy agradecido, en una semanas me estoy yendo para hacer ‘Pálpito 2’, en Colombia, con eso cierro el año. No era algo que esperábamos, pero le fue tan bien que ahora va la segunda temporada, estamos muy contentos del éxito que ha tenido, esperando que lo que va a suceder también le guste muchísimo a la gente y que vengan más temporadas”.

Con un sentido humano

Moisés Arizmendi, quien ha participado en exitosas producciones como “Vencer el miedo” y “Caer en tentación”, indica que si bien “Bátiz” tendrá un perfil oscuro, este personaje también reflejará cómo han cambiado los arcos narrativos de los villanos, al resaltar que las historias mostradas a la audiencia cada vez muestran situaciones más humanas y las verdaderas motivaciones que los movilizan a cumplir sus intereses aunque esto implique dañar a quienes más quieren, mostrando así los claroscuros emocionales que se viven en el día a día.

“Es algo que disfruta muchísimo, esto hace a los personajes complejos y eso como actor uno siempre lo disfruta, que los personajes sean de carne y hueso”, apunta al señalar que sabiendo el éxito que marcó “Corona de lágrimas” hace una década, intentó no verse sometido a la presión por las grandes expectativas que la audiencia ha puesto en esta secuela, por lo que se dejó guiar por el enfoque que han propuesto el productor José Alberto Castro y el director Juan Carlos Muñoz, quien regresa a comandar el ritmo de cada episodio.

“Yo como actor no, pero me imagino que nuestros jefes sienten la presión”, dice con humor, “uno entrega su trabajo lo mejor que se te pide, pero arriba tienen la responsabilidad de hacer un mejor producto la segunda vez. Creo que el primer acierto es tener una historia original, eso la gente lo va a agradecer”.