Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 23 al 30 de junio

Del 25 al 27 de junio, la reconocida astróloga Mizada Mohamed nos comparte sus mensajes llenos de luz, amor y conciencia los signos del zodiaco. Esta semana está marcada por la Luna Nueva en Cáncer y la entrada de Mercurio en Leo, energías que favorecen los inicios, los cierres conscientes y las decisiones importantes.

Con su estilo único y espiritual, Mizada nos recuerda que todo lo que sembramos con amor y certeza regresa multiplicado.

A continuación, te compartimos los signos que tendrán mayor suerte esta semana, según su guía astrológica

Aries

Saturno y Neptuno en tu signo te están regalando una capacidad nueva para crear, imaginar, decidir y actuar con más madurez. Esta semana sentirás que varias piezas empiezan a acomodarse, sobre todo si te permites soltar el control.

Estás ante una gran oportunidad de iniciar algo importante, pero el secreto será la discreción: no cuentes todo lo que estás haciendo. Enfócate y pon toda tu energía en lo que realmente quieres lograr. A partir del 25, con la Luna Nueva, notarás una claridad renovada y una energía que te empuja a avanzar. Mercurio en Leo te beneficia en temas de comunicación, negocios y acuerdos.

Tauro

Urano sigue moviendo tus estructuras internas y externas, pero esta vez lo hace con suavidad y propósito. Esta semana sentirás una necesidad intensa de hacer cosas nuevas, de romper moldes y de reconectar contigo mismo. Es tiempo de dejar de complacer a todos y empezar a priorizarte.

El 7 de julio Urano saldrá de tu signo, así que estás cerrando un ciclo de más de siete años. Esta semana, los días previos son cruciales: puede que tomes decisiones importantes sobre tu hogar, tu pareja, tus finanzas o tu rumbo de vida. Todo lo que parecía lento empieza a fluir, trámites que estaban detenidos se desbloquean, y podrías formalizar una relación o recibir una oferta que te dé estabilidad emocional o económica. Confía: lo que viene será mucho mejor de lo que imaginabas.

Cáncer

Con tantos planetas en tu signo —el Sol, la Luna Nueva, Júpiter y Venus— estás bañado de energía cósmica positiva. Esta semana sentirás una liberación emocional muy fuerte, como si finalmente te quitaras de encima preocupaciones, dudas o relaciones pesadas. Estás más alegre, relajado, creativo y abierto al amor.

Es el momento ideal para cerrar capítulos que te pesaban y comenzar nuevas etapas con claridad y entusiasmo. Venus en tu signo favorece todo lo relacionado con el amor, la autoestima y el bienestar. También se vislumbran inicios importantes en lo profesional, ya sea un nuevo trabajo, un proyecto personal o un cambio de rumbo que te traerá mucha paz. Si tenías que tomar una decisión difícil, esta semana sentirás la certeza de lo que realmente te conviene.

Libra

Tu paciencia comienza a dar frutos. Esta semana se abren puertas grandes, pero no por suerte vacía, sino por el trabajo interno que vienes haciendo desde 2018. La Luna Nueva del 25 y la entrada de Mercurio en Leo te dan la claridad mental y emocional para tomar decisiones que cambiarán tu rumbo.

Ya no estás para cargar con lo que no te corresponde ni para agradar a todos. Esta semana notarás que muchas cosas que no fluían por fin se acomodan: acuerdos, firmas, oportunidades y cierres sanadores. Es como si el agua volviera a fluir por tuberías secas: todo cobra vida.

Sagitario

Esta semana es una de las más luminosas del año para ti. Estás rodeado de una energía de carisma, expansión y poder personal que te convierte en un imán para oportunidades. Serás el centro de atención tanto en lo sentimental como en lo laboral: propuestas, invitaciones, reuniones y proyectos nuevos llegarán a ti sin siquiera buscarlos.

No es momento de detenerte ni de dudar: actúa, decide, inicia y cierra ciclos, porque todo se te acomoda. Mercurio en Leo favorece tus palabras y tu persuasión, y la Luna Nueva marca un renacimiento emocional profundo.

Piscis

Estás entrando en una semana mágica, literal. Los días 25, 26 y 27 de junio serán clave: cualquier cosa que inicies en ese periodo, un proyecto, una conversación importante, una decisión de vida, florecerá rápidamente y con éxito. Estás sembrando en tierra fértil, y tus intenciones se multiplicarán.

Además, podrías recibir dinero inesperado, buenas noticias económicas, o cerrar algún pendiente financiero que te tenía inquieto. También se te cae el velo respecto a personas falsas o interesadas: ves la verdad sin drama, con claridad, y decides sin culpa. Tu intuición te guía con precisión, y cualquier cambio que decidas hacer esta semana estará perfectamente alineado con lo que tu alma necesita. Es momento de fluir sin miedo y de confiar en tu poder interno.

