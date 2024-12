Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 9 al 15 de diciembre

Aries

Tienes oportunidades y propuestas para hacer algo nuevo y diferente. No dudes de tus capacidades y, aún más, no permitas que nadie te haga dudar de lo que puedes lograr. Esta es una semana llena de energía, con una combinación de fuego y aire, lo que te ayudará a tomar decisiones clave en lo personal y en lo laboral. Habrá una reunión o evento importante que marcará la diferencia.

Es fundamental que asistas y escuches las propuestas que se te presenten, ya que son muy valiosas. A partir de mediados de enero, especialmente cuando el sol entre en Acuario, verás grandes oportunidades. Aprovecha esa reunión, escucha bien y reflexiona sobre todo lo que has hecho hasta ahora. Reconocer y agradecer lo logrado es un acto de amor propio y un aplauso al alma. También habrá reencuentros sentimentales y amorosos que te beneficiarán, especialmente con el regreso de Mercurio directo el 15 de diciembre, lo que traerá cambios positivos y mayor tranquilidad.

Tauro

La rueda de la fortuna está completamente a tu favor. Este no es un momento para dudar, sino para actuar. Sé que eres una persona muy perseverante, paciente y decidida, y tienes claro lo que quieres, quién eres y a dónde vas. Sin embargo, esta semana será crucial para ti, ya que es fundamental escuchar la voz de la experiencia: aquellos que ya han recorrido el camino que tú apenas estás comenzando a explorar.

La experiencia marca la diferencia, y si te abres a los consejos de quienes han vivido más, podrás dar en el punto exacto. Es una semana excelente para ti, ya que Urano retrogrado en tu signo te impulsa a cerrar ciclos y tomar decisiones importantes. Este es el momento de hacer algo nuevo, diferente, romper barreras, dejar atrás limitaciones y confiar en lo maravilloso y valioso que eres.

Géminis

No dejes que te saquen de tu centro, Géminis. Hay personas que saben exactamente cómo tocar tus puntos débiles para desestabilizarte. Esta es una semana excelente para ti, llena de energía de aire, que combina muy bien con tu naturaleza. Estás en un momento clave para cerrar ciclos importantes, y lo que estás dejando atrás tiene un gran valor, ya que está relacionado no solo con tu amor propio y autoestima, sino también con tus ingresos y tu seguridad financiera.

Es el momento de reclamar tu lugar y decir: "Esto es lo que valgo", sin permitir que nadie te dé menos de lo que mereces. Tienes la capacidad, el compromiso y el conocimiento, así que no dejes que te muevan de tu centro, porque si lo permites, podrías quedarte estancado en el camino. No les des ese poder.

Cáncer

Vas a tomar decisiones que te traerán paz interior, porque cuando tú tienes paz en tu ser, puedes transmitir esa calma a tu familia y seres queridos. Esa es la energía que se irradiará. A partir del 13, surgirán asociaciones que valen muchísimo la pena y que traerán cambios muy positivos en tu economía.

Estas nuevas oportunidades podrían permitirte dejar atrás algunas responsabilidades laborales para enfocarte en lo que te generará mayores ingresos, pero con menos tiempo invertido, siempre manteniendo la calidad que sueles ofrecer.

Leo

Todo está cooperando a tu favor esta semana, especialmente con tanta energía de fuego en el ambiente, del 9 al 15, y con Mercurio directo en Sagitario a partir del 15. Es el momento perfecto para expresarte y comunicar tus necesidades. Sin embargo, recuerda que Marte está retrógrado en Leo, lo que podría hacerte perder el centro si no controlas tus pensamientos. Puedes quedarte atrapado en un círculo mental, pensando una y otra vez qué decir y cómo responder, pero te aconsejo que no te pongas en el papel de psíquico. Si tienes algo que decir, hazlo, pero mantén el control sobre tus emociones. Tómate las cosas con calma, bebe un buen té de tila o valeriana para relajarte, y no te dejes llevar por la ansiedad.

No vale la pena engancharte en pensamientos o discusiones innecesarias. Esta semana se presenta muy favorable tanto en tu hogar como en tu vida profesional. Algo que esperabas desde mediados de abril o principios de mayo, relacionado con tus ingresos, llegará a ti. Sentirás un mayor balance financiero que te traerá más relajación y tranquilidad. Recuerda que somos imanes y atraemos lo que pensamos y sentimos, por lo que te pido que te mantengas centrado. No dejes que la inquietud o desesperación te alejen de lo que te corresponde por derecho, porque lo que está destinado para ti llegará sin que tengas que forzarlo.

Virgo

¡Grandes cambios patrimoniales, querido Virgo! Has trabajado mucho, y no solo este año, sino durante bastante tiempo, sembrando con paciencia y dedicación. Pero no basta con sembrar, también has cuidado de esa siembra, protegiéndola del frío, el calor, los animales y, sobre todo, de las "plagas", es decir, de las personas tóxicas. Todo lo que has trabajado empieza a dar frutos, y lo comenzarás a sentir especialmente a partir del 11 de diciembre. A partir de esa fecha, abre tu mente, tu corazón y tu alma para recibir la abundancia que te has ganado. No dudes de que mereces lo que viene, porque has sembrado lo suficiente. No sembraste algo pequeño, sembraste mangos, y ahora es momento de cosecharlos.

Además, tendrás una reunión importante en familia, en la que se tomarán decisiones clave sobre una compra, ya sea pequeña, mediana o grande. Lo que más destaca en este momento son asuntos relacionados con bienes raíces, ya sea casas, terrenos o cualquier otro tipo de propiedad. Este es un momento decisivo para ti en cuanto a patrimonio y estabilidad.

Libra

Las puertas de tu economía y trabajo están completamente abiertas, querido Libra, con tanto elemento de aire y fuego, y con Venus y Plutón en Acuario. Las oportunidades están a tu alcance, lo único que necesitas hacer es levantarte y reclamar lo que te corresponde. Sabes lo que mereces, y es el momento de afirmarlo con confianza. Esta semana, especialmente del 9 al 13, será muy favorable para ti. Presta mucha atención a los días 9, 11 y 13, porque recibirás buenas noticias que llenarán de felicidad tu alma y corazón. No te dejes influenciar por el final del año o por pensamientos negativos; usa tu mente de manera positiva.

Estos días, los aspectos planetarios te invitan a hacer realidad alguno de tus sueños, ya sea comenzando algo por tu cuenta o uniéndote a un grupo para lograr mayor productividad. Además, puede haber una sorpresa que te llenará de alegría, relacionada con trámites, contratos, acuerdos o incluso una línea de crédito, crédito hipotecario o algún otro papeleo importante. Lo que está en tu camino es pura buena fortuna, Libra.

Escorpión

Júpiter, el planeta del triunfo, el éxito, la abundancia y la prosperidad, está a tu favor, querido Escorpión, y te está diciendo: ¿qué estás esperando para comunicar todas tus necesidades? Sabemos que tienes una de las mentes más poderosas, eres intuitivo, perceptivo y siempre echado para adelante. Sin embargo, últimamente te has estado "lavando la mente" y dándole demasiadas vueltas a todo. Es momento de parar, porque esta semana, ¡toda la semana hasta el día 15, está llena de oportunidades para ti!

Este domingo, en particular, te traerá sorpresas, novedades y oportunidades. Estarás planificando y realizando viajes, recibiendo buenas noticias, y sobre todo, sentando las bases para un inicio de año lleno de posibilidades. No necesariamente en los primeros días de enero, sino durante todo el mes, recibirás los frutos de lo que sembraste entre mayo, junio y julio. Esta semana, en especial, serás el alma de las reuniones, y lo que digas será tan claro y certero que las personas a tu alrededor lo notarán. Las palabras que pronuncies serán dictadas por tus guías, tus ángeles y tus maestros, y esas palabras traerán propuestas y oportunidades que beneficiarán tanto tu vida profesional como económica. ¡Este es tu momento, Escorpión!

Sagitario

Las lunas creciente y llena, que son tan poderosas, están alineadas para brindarte a ti, querido Sagitario, toda la fuerza, el poder, la energía, y el balance emocional que necesitas. Como un Centauro, siempre equilibras tu lado espiritual y tu lado impulsivo, pero esta semana estarás tan conectado con tu espiritualidad que te invito a que tomes nota de toda la información que el universo te está enviando, y de todas las personas con las que vas a interactuar. Con el Sol en Sagitario, Plutón y Venus en Acuario, y Júpiter en Géminis, los caminos nuevos se abren frente a ti.

Es el momento de sacar todo lo que has tenido guardado en tu baúl de recuerdos, todo eso que tenías pendiente. ¡Es hora de ponerlo sobre la mesa y ponerlo en acción! Hay personas muy interesadas en ti, y tu mente estará tan mágica esta semana que es crucial que visualices, decretes y afirmes lo que realmente deseas. Los días 9 y 11 son especialmente poderosos para ti, ya que son días de gran energía para Sagitario. Si aprovechas estos días para visualizar, decretar y afirmar lo que quieres, estarás alineado con el flujo del universo.

Además, vienen cambios importantes para tu hogar. Se avecinan remodelaciones, compras y cambios de casa, y sentirás una fuerte necesidad de pasar más tiempo en tu hogar, porque es allí donde recargarás tus energías para todo lo nuevo que llegará a tu vida, tanto en lo personal como en lo laboral. ¡Este es un momento crucial para ti, Sagitario!

Capricornio

Esta semana, todo lo relacionado con tu hogar va a captar toda tu atención, querido Capricornio. Ya sea que quieras comprar, vender, remodelar o hacer algún cambio en tu casa, este es el momento de enfocarte en tu espacio. El hogar es donde nos nutrimos y recargamos energías, y esta semana te sentirás especialmente conectado con esa parte de tu vida. Además, tus amistades y contactos sociales, que son de gran ayuda, jugarán un papel importante en impulsarte hacia algún acuerdo, convenio, negociación o incluso un crédito que necesitas.

Sin embargo, como sabes, a veces te cuesta pedir favores, pero esta semana es el momento perfecto para hacerlo. Tú siempre estás dispuesto a ayudar a los demás, así que no dudes en pedir la ayuda que necesitas. Aprovecha la fuerza que te brinda tu planeta, Saturno, que ahora está directo en Piscis, un signo tierno, romántico y sensible. Déjate querer, dejarte mimar y apapachar, porque muchas personas querrán apoyarte como tú siempre apoyas a los demás. Si pides esa ayuda, recibirás muy buenas noticias en lo laboral y profesional que traerán una paz y tranquilidad enormes a tu vida.

Si has tenido problemas sentimentales o de comunicación, ya sea en el hogar o con alguien cercano, esto se debe al retroceso de Mercurio en Sagitario. Pero a partir del 15, cuando Mercurio sale de su retrogradación, sentirás una paz profunda, pues las cosas empezarán a fluir con mayor armonía.

Acuario

Esta es una semana en la que se abre la oportunidad perfecta para hablar, expresar y comunicar todas tus necesidades, y lo mejor es que serán escuchadas. Si has mantenido tu enfoque, fuerza, poder, energía, conocimientos y capacidades, y te has mantenido firme en lo que deseas, los aspectos planetarios están increíblemente a tu favor. Con Venus y Plutón en Acuario, y el Sol y Mercurio en Sagitario, tienes todo lo necesario para avanzar.

Recuerda, cuando tu mente empieza a dar vueltas sin parar, es momento de hacer una pausa. No pienses tanto, siente más y actúa con determinación. Si tienes que enviar correos, hacer llamadas, tocar puertas o mandar mensajes, ¡es hora de hacerlo! Desde el 9 hasta el 14, la semana está cargada de trabajo, responsabilidades y viajes. Ya sea que los planifiques o los hagas, estos viajes te pondrán en contacto con personas clave que serán esenciales para tu futuro cercano, especialmente para principios de 2025. Es un momento para avanzar con confianza y cosechar lo que has trabajado.

Piscis

Esta semana, querido Piscis, estarás muy enfocado en reuniones, juntas y eventos que involucran asociaciones, ya sea en el ámbito afectivo, laboral o de negocios. Todo está muy marcado para que te unas a otras personas, y podría ser una excelente oportunidad para una relación de negocio o incluso una compra o venta de vehículo. También es posible que te enfoques en áreas como relaciones públicas o ventas, moviéndote constantemente en una dinámica de hablar, expresar y comunicar.

Esta es una semana clave para llegar a buenos acuerdos, tratos y negociaciones. El Sol en Sagitario te favorece enormemente, ya que el planeta regente de Sagitario es Júpiter, que también es tu planeta, al igual que Neptuno. Con Júpiter en Géminis, tienes una gran oportunidad de comunicarte, expresar tus necesidades y aprovechar el flujo de oportunidades que te rodea.

Este es un momento ideal para ganar, no solo tú, sino también las personas con las que te relaciones. Es una semana de cambios favorables en tu economía, porque ya has sembrado lo suficiente y es hora de cosechar los frutos de tu esfuerzo. ¡Todo está alineado para tu éxito, Piscis!

Con información de Mizada Mohamed.

