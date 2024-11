Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 4 al 10 de noviembre

Aries

Querido Aries, tu planeta regente es Marte y actualmente se encuentra en Leo, lo que potencia tu energía de fuego. Aprovecha la influencia de Mercurio, Venus y Marte, especialmente el lunes 4. Es un buen momento para comunicarte, hacer llamadas, enviar correos y avanzar en tus proyectos.

Es posible que tengas que trabajar en ciertos aspectos, ya que, siendo el bebé del zodiaco, a veces te dejas llevar por la emoción y el impulso, creyendo que todos son buenos. Recuerda que no todas las personas son así. Rodéate de quienes realmente te quieren y comparten tu vibración para lograr que las cosas sucedan. Esta semana es propicia para que alcances el éxito en lo que desees, ya que llevas tiempo esforzándote por avanzar y triunfar.

Evita los chismes y comentarios negativos; no malgastes tu energía tratando de convencer a los demás de tu punto de vista. Quien te entienda, bien; y quien no, que le vaya bonito. Aprovecha esta semana para recibir cambios en tu vida laboral y en tu forma de ver las cosas. Es posible que recibas un “sí” en alguna negociación o proyecto, así como armonía en el ámbito sentimental. Si no estás en una relación, mantente alerta, porque el amor podría estar a la vuelta de la esquina.

Tauro

Para ti, querido Tauro, todo lo que inicies esta semana lo harás con entusiasmo y alegría. Te estás liberando de ataduras, miedos y viejas heridas que te habían impedido avanzar. Las oportunidades están a la vista y sabes de sobra cuán creativo e imaginativo puedes ser. Deja que los demás brillen a su manera, y cada uno ocupe su lugar para que tú también puedas ocupar el tuyo.

Esta semana es ideal para firmar acuerdos, ya que se aproxima una Luna Nueva y creciente el 8. Ten en cuenta que el 8 representa abundancia y prosperidad, así que el 7 y el 8 son días excelentes para reuniones, eventos o cualquier nueva iniciativa que desees comenzar.

Géminis

Hay una gran dosis de pasión en ti, y esa pasión puede abrir cualquier puerta, sin importar cuán cerrada parezca. Tienes alegría, simpatía, energía, carisma, y eso puede generar envidias a tu alrededor. No te preocupes si tu brillo incomoda a algunos; que ellos se pongan lentes. Has desperdiciado tiempo y energía tratando de convencer a otros o buscando su aprobación, pero no necesitas agradar a nadie. En realidad, son ellos quienes desearían ser parte de tu vida y tu bondad.

Sigue avanzando y aléjate de quienes no te aportan nada. A tu alrededor hay personas que te quieren y que pueden apoyarte en nuevos proyectos y planes. Deja volar tu maravillosa imaginación y tu creatividad única. Con Mercurio en Sagitario, que es un signo amigo de Géminis, y la protección de Venus, este es un momento propicio para comunicarte, lograr acuerdos y firmar contratos.

Cáncer

Querido Cáncer, a veces no te permites vivir plenamente, sentir, disfrutar, amar y liberarte de las ataduras. Tiendes a dar, cuidar y proteger a los demás. Te encuentras dentro de la cruz cardinal junto a Aries, Libra y Capricornio. Pero como eres un signo de agua, y con la Luna como tu luminaria, tus emociones pueden fluctuar. Esta semana, con la Luna Nueva y creciente, así como la presencia de Mercurio, Venus y Marte en signos de fuego, podrás lograr acuerdos y negociaciones donde te destacarás.

Eres inteligente y capaz, pero también tienes un corazón muy sensible. Te animo a que mantengas tus emociones en reserva en el ámbito de los negocios, ya que las negociaciones requieren un enfoque más frío. Lo bello y lo dulce son para el amor y la familia. Ahora es el momento de reclamar lo que te corresponde por derecho. Tu casa del dinero y del trabajo está muy bien aspectada, así que es hora de hacer cosas nuevas y diferentes y de prosperar en todos los sentidos.

Leo

Querido Leo, te encuentras en una de tus mejores etapas, especialmente con noviembre y diciembre a la vista. Marte está en tu signo, y Venus y Mercurio están en Sagitario, así que tienes un gran impulso para emprender cosas nuevas y diferentes. A través de tus amigos y contactos sociales, así como de personas a las que has ayudado en el pasado, recibirás apoyo y guía para explorar nuevas oportunidades.

Podrías encontrarte con alguien que te ayude a mostrar tu maravilloso talento para comunicar, negociar y expresar tus ideas. Tu creatividad y habilidad verbal están en su mejor momento, especialmente con Mercurio en Sagitario, lo que te facilita realizar excelentes negociaciones que beneficiarán tu vida económica.

Virgo

Querido Virgo, tu planeta regente es Mercurio y tu elemento es la tierra. Actualmente estás en la cruz mutable, donde también se encuentra Sagitario. Mercurio, siendo tu planeta, está en Sagitario, lo que indica un tiempo de triunfo, abundancia y éxito. Este es un buen momento para conectar con personas de otras ciudades o del extranjero, y te brinda la oportunidad de iniciar nuevos proyectos y cerrar ciclos para abrir otros nuevos.

Es el momento ideal para hablar, expresar tus deseos y llegar a buenos acuerdos y negociaciones. Confía plenamente en tu fuerza, poder, energía y conocimiento. Mercurio en Sagitario facilitará que las cosas sucedan sin complicaciones. Además, Plutón, que está en Capricornio y pronto dejará ese signo después de muchos años, te está diciendo que lo que has sembrado y cuidado está listo para ser cosechado.

Libra

Querido Libra, con Marte en Leo, tienes una energía impulsora a tu favor, ya que ambos signos se llevan bien. Desde el 3 hasta el 11, podrás aprovechar la influencia del fuego para expresar tus necesidades. Es un momento para que creas plenamente en ti mismo y en tus capacidades para lograr lo que deseas. Mereces vivir de manera más tranquila, abundante y próspera.

Este no es un tema de edades; se trata de lo que te corresponde por derecho. No importa si tienes 15, 40 o 80 años, es tu momento de recibir lo que te pertenece. Has hecho mucho y, a menudo, te has puesto a un lado para que otros avancen. Esta semana, se abrirán nuevos canales de abundancia y prosperidad. Confía en que el universo tiene buenas nuevas para ti, ya sea en el ámbito del romance, el hogar, el trabajo o los viajes. ¡Créelo!

Escorpión

Querido Escorpión, mantén la calma y no te dejes llevar por la frustración o el enojo. Esta es una época de prosperidad espiritual para ti, donde tu intuición y guía te llevarán a las personas y lugares adecuados para abrir y cerrar ciclos. Si hay personas cercanas con una energía negativa, lo mejor es enviarles amor y bendiciones. Utiliza palo santo o incienso para purificar tu energía, y considera llevar pulseras rojas y cuarzos para protegerte.

Esta semana estará llena de oportunidades y triunfos. Sin embargo, evita permitir que los “ladrones de sueños” te desvíen de tu camino. No gastes tiempo ni energía en cosas que no importan. Recuerda que si te enojas, no haces daño a los demás, sino que pierdes tu propio poder. Mantén el control de tu vida y sigue adelante. Del 3 al 11 son días favorables no solo por la energía del fuego, sino por cómo se alinean con tu creatividad y trabajo. Ábrete a las oportunidades, porque esta semana será muy buena para ti.

Sagitario

Querido Sagitario, todo lo relacionado con tu hogar se presenta de manera muy favorable en este momento. Las actividades como arreglar, pintar o remodelar tu casa son importantes porque tu hogar te nutre y es esencial que te cuides. Te encuentras en el ciclo de los 52 días previos a tu cumpleaños, conocido como el ciclo de Saturno. Este es un momento para reflexionar sobre lo que has dejado de hacer por atender a los demás. Con tantos planetas en fuego, no es tiempo de pensar, sino de actuar.

Tu hogar, rodeado de tus libros, guías, ángeles y familiares, será el espacio donde recibirás mensajes y señales importantes. Estás a punto de abrir nuevos caminos y recibir propuestas, pero debes hacerlo con calma y serenidad. Del 4 al 11 son días clave para enterarte de noticias que te alegrarán y otras que no tanto, pero recuerda que tienes el poder y la energía de Venus y Mercurio en Sagitario, así como de Júpiter en Géminis. Aunque Júpiter esté retrógrado, esto te proporciona la energía necesaria para realizar tus sueños y liberarte de aquellas personas o situaciones que te agotan.

Capricornio

Querido Capricornio, recibirás noticias que te traerán paz y tranquilidad. Algunas de estas noticias estarán relacionadas contigo y tus necesidades, mientras que otras afectarán a tus seres queridos, especialmente a tus descendientes, llenándote de alegría. No te preocupes por tratar de convencer a los demás de quién eres; tienes la fuerza y capacidad para ser tú mismo y seguir brillando.

Tu sector profesional está bien aspectado, así que si deseas avanzar, cerrar un ciclo o abrir uno nuevo, es el momento adecuado. Escribe tus intenciones a mano, ya que esto puede facilitar los resultados. Los días 8 y 9 son especialmente favorables para escribir afirmaciones o decretos sobre tus deseos, como "tengo éxito total" o "logro todo lo que deseo". Además, en esta semana verás oportunidades para llamadas, contratos, convenios, reuniones y viajes. Mantén el enfoque y no confundas conocidos con amigos cercanos.

Acuario

Querido Acuario, ¡estás en un momento de felicidad y amor! Venus te está brindando arte, belleza, imaginación y creatividad, y te sientes motivado a cuidar de ti mismo, tanto por fuera como por dentro. Este es un tiempo perfecto para reflexionar sobre tu imagen y bienestar. Sin embargo, no permitas que los comentarios malintencionados de otros te distraigan. Hoy en día, con las redes sociales, es fácil encontrarse con críticas de personas que ni siquiera te conocen.

Esta semana, recibirás buenas noticias sobre algo que necesitabas, probablemente relacionado con un proyecto o deseo que comenzó a gestarse a finales de julio o principios de agosto. Verás los resultados de esos esfuerzos en noviembre y diciembre. Mantén tu enfoque en tus propios objetivos y no pierdas tiempo tratando de explicar quién eres o lo que deseas; tus acciones hablan por ti.

Piscis

Querido Piscis, esta semana está llena de oportunidades relacionadas con viajes, ya sean cortos, medianos o largos. También se presentan cambios en tu hogar, vehículos o asociaciones, lo cual es muy favorable. Neptuno, tu planeta, junto con Júpiter en Géminis, aunque retrógrado, te ofrece la posibilidad de canalizar tu creatividad e imaginación.

Venus te anima a disfrutar de la vida: si deseas ir al campo, al mar o a la montaña, ¡hazlo! Este es el momento para que te ocupes de ti y vivas plenamente. Te reunirás con personas de tu pasado que traerán alegría a tu vida, y recibirás una noticia que te aportará paz y serenidad relacionada con trámites, acuerdos y papeleos. Todo esto te corresponde por derecho, así que sigue adelante con confianza.

Con información de Mizada Mohamed

MF