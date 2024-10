Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 27 de octubre al 3 de noviembre

Aries

Esta semana traerá muchos cambios y transformaciones inesperadas, con oportunidades y novedades que no anticipabas. Habrá encuentros con personas y eventos que pensabas que no sucederían, así que recuerda que nunca debes decir "nunca". Todo lo que te pertenece por derecho es tuyo, y nadie puede quitártelo. Estás muy cerca de alcanzar uno o varios de tus sueños. Como siempre les aconsejo a ustedes, queridos Aries, no compartan sus planes.

Aunque les gusta hablar de lo que están haciendo y lo que piensan hacer, es mejor mantenerlo en secreto. Compartir demasiada información puede ser usado en tu contra o podría permitir que otros te controlen en el futuro. Así que en esta semana, llena de felicidad y con tantos planes en mente, simplemente anótalos o compártelos contigo mismo frente al espejo.

Habrá sorpresas agradables, incluyendo reencuentros con amigos del pasado que te ayudarán a hacer realidad alguno de tus sueños.

Tauro

No dudes de tus posibilidades ni permitas que otros hagan que dudes de tus capacidades. Las oportunidades están ahí, frente a ti. Júpiter, un planeta que simboliza el triunfo y la abundancia, está en Géminis y te está ayudando enormemente.

También, Venus en Sagitario y su próximo tránsito a Sagitario, junto con Marte en Leo, están alineados a tu favor. Es fundamental que reconozcas el camino que has recorrido. Te lo repito: reflexiona sobre tu viaje, no solo de los últimos meses, sino de años, y recuerda quién ha estado a tu lado.

Con esa gratitud, podrás dar los siguientes pasos. Hay cambios en la organización de tu hogar, incluyendo contratos, acuerdos, herencias y negociaciones que se presentarán a tu favor.

Géminis

Tu intuición está muy desarrollada, así que si escuchas a tu niño interior, te dará las respuestas que necesitas para tomar decisiones en tu vida personal y sentimental. A menudo, mezclamos trabajo y amor, y aunque esto puede funcionar, a veces también genera conflictos.

En este momento, puedes superar esas diferencias si cultivas el amor: amor por ti mismo, por lo que haces y por quienes te rodean. Este amor te ayudará a encontrar un equilibrio entre tu trabajo y tu familia, llevándote al éxito y la prosperidad.

No dejes que personas que no poseen tus capacidades te desanimen. Observa en los demás lo que te falta y crea un balance. Al poner sobre la mesa tus proyectos, imaginación y creatividad, puedes formar una gran cadena de logros. Se avecinan cambios en la organización de tu vida, y esto podría incluir un cambio de casa o incluso mudarte a otra ciudad o país.

Cáncer

Te encuentras en un momento crucial, ya que estás atravesando un tránsito importante. A lo largo del año, especialmente en octubre y noviembre, has vivido muchos viajes y cambios en la organización de tu hogar, así como diversas responsabilidades. Aprender a establecer límites y decidir lo que quieres y lo que no ha sido clave para cerrar ciclos en tu vida.

Has estado deseando realizar cosas nuevas y diferentes, y ahora estás en camino de lograrlo, lo cual es increíble. Este progreso se debe a que has comenzado a darte tu lugar, elevando tu autoconfianza y amor propio. Con humildad, has reconocido todo lo valioso que eres.

Es importante hacer una introspección y reflexionar sobre el camino que has recorrido, ya que no ha sido fácil. Lo que viene es mucho más triunfante, no solo en el ámbito profesional y económico, sino también en tu vida personal, con tu familia y amistades. Es momento de dejar de posponer las cosas y empezar a vivir, sentir y amar.

Leo

Esta semana tendrás contacto con personas de otros países y ciudades para establecer acuerdos, contratos y negociaciones que beneficiarán tu futuro a corto plazo, especialmente alrededor del 15 al 19 de noviembre.

Será un buen momento para hacer los arreglos necesarios, ya que esto te ayudará con tus futuros planes y proyectos. Si estás considerando alguna compra o negociación, se recomienda esperar hasta el 1 o 2 de noviembre, cuando ya estemos en Luna nueva, para maximizar los resultados.

Además, hay propuestas que vendrán con cambios en tu economía, aportando paz y tranquilidad tanto para ti como para tus seres queridos.

Virgo

Te sientes feliz y en armonía, disfrutando de un estado de enamoramiento que no necesariamente tiene que ver con una persona. Estás enamorado de ti mismo, del presente, de tu trabajo, del arte y de la belleza que te rodea. Sientes una emoción que te hace vibrar, como mariposas en el estómago.

Este estado de alegría se debe a los movimientos planetarios que te impulsan a no dudar de tus posibilidades. Sé como un niño: actúa con espontaneidad, siente intensamente y perdona con facilidad.

Es un buen momento para reconectar contigo mismo, lo cual te dará la llave para abrir cualquier puerta y resolver diferencias en tu vida personal, especialmente en el ámbito sentimental, logrando así un éxito total.

Libra

Tienes el poder en tus manos y la posibilidad de triunfar, pero es fundamental que no dudes de tus capacidades. Te invito a que tomes papel y lápiz para hacer una introspección y analizar tu vida en los últimos años.

Escribe sobre lo que has logrado y todo lo que has superado, y luego pregúntate: “¿Todo esto he hecho? ¿Todo esto soy?” Al reflexionar sobre tu fuerza, autenticidad e integridad, recuerda que mereces todo lo que has dado y más, especialmente en tu vida personal y profesional.

A menudo olvidamos el camino que hemos recorrido para llegar a donde estamos. Al escribir sobre este viaje, recordarás lo valioso que eres. Las influencias de Venus, Mercurio, Marte y el Sol están a tu favor, así que aprovecha esta energía positiva.

Escorpión

Estás a punto de recibir apoyo y contactos que te beneficiarán enormemente. Tienes las habilidades y conocimientos necesarios, y solo necesitabas una referencia que confirme tu capacidad.

Gracias a tus amistades y conexiones sociales, avanzarás rápidamente en los acuerdos y contratos que necesitas. También habrá viajes en tu vida, tanto laborales como de placer. Has estado pensando en hacer cambios en tu hogar, como comprar o remodelar.

Recuerda que tu hogar es tu templo de paz, y lo que estás haciendo ahora te ayudará a renovar tus energías.

Sagitario

Se avecinan muchos cambios para ti, especialmente con tu cumpleaños a la vista el 21 de noviembre. Actualmente, estás en el ciclo de Saturno, que dura 52 días antes de tu cumpleaños. Este periodo puede hacerte sentir incómodo o inquieto, ya que te empuja a abordar lo que has dejado pendiente durante el año. Si te sientes así, no te preocupes, es parte de este ciclo.

Tendrás buenas oportunidades en tu entorno profesional, y es normal que estés considerando un cambio de empleo. Eres una persona activa que disfruta moverse y viajar, y eso es lo que viene para ti. A partir del 1 de noviembre, cuando inicie la Luna nueva en Escorpio, sentirás grandes cambios y se abrirán nuevas puertas, así como oportunidades de reencuentros sentimentales gracias a Venus en tu signo. La comunicación será fluida, especialmente con Mercurio entrando en Sagitario el 2 de noviembre.

Capricornio

Te encuentras en un momento de gran magnetismo y atracción. Es un periodo para avanzar y reconocer tu poder y singularidad. Utiliza tus contactos sociales para avanzar más rápido. Aunque eres bueno ayudando a los demás, a veces te cuesta aceptarlo de otros. Esta semana, podrías reencontrarte con personas de tu pasado que te motivarán a seguir adelante y a hacer cosas nuevas. Tienes mucha fuerza, energía e inteligencia, así que no dudes. Si enfrentas críticas, recuerda que quien critica está prestando atención a tu brillo. No dejes que eso te detenga; sigue adelante, ya que se avecinan cambios laborales y mejoras económicas, así como oportunidades de viajar.

Acuario

Hay cambios significativos en tu vida, como la compra de un vehículo o mudanzas a otra ciudad o país. También se presentan oportunidades para firmar contratos y negociar. Has estado cerrando ciclos y distanciándote de relaciones que no te aportaban. Esto te permite estar más tranquilo y enfocado en las personas adecuadas. Tus amigos te ayudarán a tomar decisiones valiosas para tu vida profesional. Tienes mucha creatividad e inteligencia, y tus hobbies pueden transformarse en fuentes de ingreso. Aprovecha tus relaciones sociales y tu intuición para explorar nuevas oportunidades.

Piscis

Júpiter, tu planeta regente, te brinda grandes oportunidades para mejorar tu economía. Este es un buen momento para buscar nuevos trabajos, recibir aumentos o solicitar préstamos, ya que todo lo relacionado con tus finanzas tendrá buenos resultados. Con Venus y Mercurio en Sagitario, así como Marte en Leo, experimentarás cambios en tu forma de ver la vida y en la organización de tu hogar. Este estado de felicidad y satisfacción generará bienestar en ti. Has decidido que puedes lograr mucho, y es el momento de avanzar y consolidar todo lo que has trabajado.

Con información de Mizada Mohamed

