Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 18 al 24 de noviembre

Del 22 en adelante, la energía de fuego estará en su máxima expresión. Es momento de aprovechar las oportunidades que se presenten, pero enfoca tu energía sabiamente, recordando que como Aries, el fuego es tu esencia. Movimientos importantes afectan tu personalidad, hogar y trabajo.

Si logras centrarte en tu ser interior y tu fortaleza, podrás alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Sin embargo, evita dejarte llevar por el enojo o la impaciencia, ya que podrías arrepentirte después. Mantén tu equilibrio emocional y no permitas que nada te desestabilice.

Es una semana ideal para retomar pendientes y resolverlos, ya que el 25 comienza Mercurio retrógrado en Sagitario, complicando la comunicación. Aprovecha para aclarar malentendidos y trabajar en tus relaciones amorosas. En el amor, ábrete con intensidad y disfruta de dar y recibir cariño.

Tauro

Se avecinan renacimientos, cambios y transformaciones significativas. Enfócate en tus capacidades y deja de compararte con los demás. Libérate de ataduras, miedos y angustias. Con Plutón en Acuario y el Sol en Sagitario, recibirás el impulso necesario para enfrentar los retos.

Esta semana es una invitación a mirar hacia dentro y reconectar con tu esencia. No necesitas la aprobación ni el reconocimiento de nadie; lo importante es que recuerdes quién eres, qué deseas y hacia dónde te diriges. Si has decidido cerrar ciclos, hazlo con determinación. Si es tiempo de abrir nuevas etapas, hazlo sin mirar atrás.

Cambios positivos en contratos, acuerdos, mudanzas e incluso en el ámbito profesional o personal traerán alegría a tu vida. El amor y el cariño estarán en el aire, así que no olvides cuidar de ti mismo y permitirte disfrutar de las buenas noticias que llenarán tu hogar de felicidad.

Géminis

La influencia de la Luna será clave esta semana, moviendo tus emociones y llevándote a reconectar contigo mismo. Aspectos del pasado podrían reaparecer en el presente; vive esas experiencias, aprende de ellas, y quédate con lo positivo mientras sueltas lo que ya no te sirve.

Evita escuchar comentarios negativos; es momento de valorar todo el camino que has recorrido y las personas que te han acompañado en él. Los días 19, 20 y 21 serán especialmente mágicos para ti.

Algo que has esperado por mucho tiempo podría finalmente concretarse, ya sea en forma de buenas noticias, nuevas oportunidades o la apertura de caminos en abundancia, prosperidad y crecimiento profesional. Disfruta de esta etapa llena de fuerza, alegría y seguridad.

Cáncer

No permitas que nada ni nadie te limite o te diga cómo debes hacer las cosas. Confía plenamente en tus capacidades, tu fortaleza y tu poder. Las críticas siempre estarán presentes, pero no te detengas por ellas. Recuerda que has dejado atrás los desafíos de Plutón en Capricornio y los nodos, y ahora es momento de avanzar con paz, amor y serenidad.

Esta semana es especial para recibir lo que te corresponde por derecho. Si necesitas cerrar ciclos, hazlo con calma y sin tomarte las cosas tan en serio. Ríete de la vida, y la vida se reirá contigo. Libérate de las opiniones ajenas y sigue tu camino con brillo y determinación.

Será una semana mágica donde muchos de tus sueños comenzarán a hacerse realidad. Siéntete pleno, feliz y realizado; esta energía te permitirá avanzar con fuerza y confianza.

Leo

Esta semana será un festival de fuego para ti, mi querido Leo. Sentirás pasión, entrega y compromiso en todo lo que hagas. Estás en un momento para disfrutar y aplaudirte a ti mismo, como buen signo de fuego. Sin embargo, aléjate de los celos, las posesiones y las reacciones impulsivas. Mantén la calma y evita que las emociones desbordadas tomen el control.

Un ejercicio útil para ti es inhalar y exhalar profundamente en momentos de tensión. Este simple hábito te ayudará a mantener la tranquilidad y claridad. La semana traerá sorpresas positivas en tu economía, cambios en el hogar y la realización de un sueño importante. Prepárate para disfrutar y crecer con todo lo que venga.

Virgo

Levanta el ánimo, Virgo, porque lo que estás viviendo es simplemente parte de tu proceso de crecimiento. Cada error, caída o desafío te deja aprendizajes valiosos. Esta semana, con el Sol entrando en Sagitario el 21 de noviembre, tendrás llaves mágicas para avanzar en lo que desees, ya sea en lo mental, espiritual o material.

Es momento de expresar lo que piensas, comunicarte claramente y tomar decisiones importantes. Si tienes pendientes como contratos, negociaciones o acuerdos, esta semana es ideal para resolverlos antes de que Mercurio entre en retroceso.

Además, recibirás noticias favorables relacionadas con tu vida laboral, profesional o económica. Si has considerado un cambio, como mudarte o reconectar con la naturaleza, esta semana puede traer avances significativos.

Libra

Mi querido Libra, esta semana estarás irradiando carisma, atracción y química, ¡y sabes aprovecharlo como nadie! Con el Sol en Sagitario y Plutón en Acuario alineados a tu favor, tendrás energía para cerrar ciclos pendientes y comenzar nuevos proyectos con fuerza y determinación.

Este es un momento ideal para reflexionar sobre quién eres, qué deseas y con quién quieres compartir tu camino. Con el apoyo del fuego sagitariano, podrás avanzar en todo lo que habías pospuesto.

Tu aire se complementa maravillosamente con el fuego que domina esta semana, así que actúa con confianza. Cree en ti, confía en tus capacidades y haz que las cosas sucedan. Siente con intensidad, pero no olvides actuar con propósito. ¡El éxito está a tu alcance!

Escorpión

Con la llegada del Sol a Sagitario el 21 de noviembre, dejas atrás tu ciclo solar. Esto significa que tus primeros 52 días tras tu cumpleaños están llenos de energía para triunfar, crear y avanzar sin dudas. Imagina que eres un recién nacido, listo para conquistar el mundo con confianza y determinación.

Esta semana marca el inicio de un nuevo capítulo: cierras ciclos de forma definitiva, algo que haces con tu característica intensidad. Es un momento para reconocerte a ti mismo, valorar tus logros y clarificar quién eres y hacia dónde quieres ir.

Escribe todas tus ideas, ya que este periodo está cargado de creatividad y posibilidades. Aprovecha los próximos días para consolidar tus metas y abrirte a la abundancia que el universo tiene preparada para ti.

Sagitario

Tu temporada comienza el 21 de noviembre. El Sol entra en tu signo, acompañado por Mercurio y una Luna en fuego, trayéndote una bocanada de aire fresco y renovador. Esta semana es perfecta para iniciar cosas nuevas y cerrar asuntos pendientes, especialmente en el ámbito profesional.

Te invito a que escribas tus intenciones y deseos al inicio del Sol en Sagitario. Declara lo que quieres en tiempo presente, con seguridad y optimismo. Guarda tus peticiones en un lugar especial, como un cofrecito de madera, para magnetizar esa energía positiva.

Estás dejando atrás ciclos que te enseñaron mucho y te fortalecieron. Ahora, con tanta energía de fuego, es momento de actuar con valentía y confianza. Cambios importantes y positivos están en camino, y sentirás que todo comienza a alinearse a tu favor.

Capricornio

Es tiempo de liberación total, Capricornio. El 19 de noviembre, con la salida de Plutón de tu signo, sentirás un peso desaparecer. Es una semana para cortar ataduras, dejar atrás las limitaciones y abrirte a una nueva etapa de tranquilidad, paz y claridad.

Recibirás recompensas y reconocimientos por tu esfuerzo. Si llevabas tiempo esperando algo, esta semana puede traer la respuesta oportuna. Aunque el 21 de diciembre será una fecha especial para ti, esta semana ya marca el inicio de un proceso de transformación que impactará tu vida de manera positiva en lo físico, mental y espiritual.

Es un momento ideal para enfocarte en lo que realmente deseas y hacer espacio para las cosas buenas que vienen. Confía en que todo está comenzando a mejorar para ti.

Acuario

Es tu momento para innovar, Acuario. Esta semana, el enfoque está en crear, decretar y visualizar tus sueños. Aunque haya críticas o distracciones alrededor, no dejes que nada te saque de tu camino. Al igual que los animales que ignoran a los mosquitos, sigue adelante con tus metas con calma y determinación.

Tendrás oportunidades para firmar contratos, negociar acuerdos y planificar viajes. Diciembre traerá múltiples desplazamientos y, a partir de enero, nuevas puertas se abrirán en tu vida personal y profesional.

La clave está en mantenerte enfocado, confiar en tu brillo y seguir construyendo tus sueños sin preocuparte por las opiniones externas. Esta semana está llena de energía para concretar proyectos y visualizar lo que deseas para el futuro.

Piscis

Es una semana donde tu intuición será tu mayor aliada, especialmente los días 19, 20 y 21 de noviembre. Estos días estarán cargados de energía para tomar decisiones importantes, conectarte con tu voz interior y avanzar en aquello que has estado postergando. No dudes de tu capacidad para manifestar tus sueños: si puedes imaginarlo, puedes lograrlo.

Cerrar ciclos será clave en este periodo. Liberarás espacio para que lo nuevo entre en tu vida, tanto en lo emocional como en lo material. Permítete soltar aquello que ya no sirve y ábrete a las oportunidades que el universo tiene para ti.

La abundancia y buena fortuna estarán de tu lado, trayendo beneficios no solo para ti, sino también para tus seres queridos. Además, es un excelente momento para planificar viajes o incluso considerar mudanzas significativas, ya sea de casa, ciudad o país. Estos cambios estarán alineados con tus deseos y traerán consigo nuevas aventuras y prosperidad.

Confía en tu intuición y actúa con determinación; lo mejor está por venir.

