Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 16 al 22 de septiembre

Aries

Aries, esta semana te favorece especialmente en temas relacionados con viajes cortos, trabajo, placer, inicios y logros. Hay una energía muy activa en el ambiente planetario, con Júpiter en Géminis beneficiándote, ya que ambos signos comparten una vibración armoniosa. El eclipse te impulsa a sentirte lleno de nuevas energías y motivación, trayendo resultados de proyectos que iniciaste en febrero.

Con la entrada del Sol en Libra el 22, y Venus también ingresando a Libra esa noche antes de pasar a Escorpio, tendrás sorpresas positivas, especialmente en lo que respecta a tu economía y vida laboral. Además, se aproximan muchas fiestas, reuniones y eventos, donde como siempre, serás el centro de la alegría.

Tauro

Tauro, esta semana será muy favorable para todo lo relacionado con viajes, grandes compras, ventas y negociaciones. Los movimientos planetarios te ayudarán a resolver diferencias de comunicación y a reencontrarte con partes de ti mismo que creías perdidas, poniendo cada cosa y persona en su lugar. Estás cerrando ciclos importantes, lo cual es fantástico, ya que te prepara para abrir nuevos y obtener la paz que tanto necesitas.

Mantén esa sonrisa y no permitas que personas sin fundamento te digan cómo comportarte. Estás en un proceso de maduración, crecimiento y logro de objetivos. Si no tienes una relación estable o deseas formalizar una, esta semana es ideal para fortalecer tu relación contigo mismo, lo que atraerá mejores conexiones. Además, es un buen momento para formalizar cualquier vínculo amoroso o iniciar algo nuevo. También recibirás dinero o una oportunidad laboral que has estado esperando.

Géminis

Géminis, estás experimentando un profundo crecimiento interior. Este proceso de reencontrarte contigo mismo no es sencillo, ya que a menudo te hace cuestionar y reflexionar sobre muchas cosas. En lugar de preguntarte "¿por qué a mí?", cambia el enfoque a "¿por qué no a mí?". Este es un momento para recordar todo lo que has vivido, las dificultades que has superado y los logros que has alcanzado.

Estás haciendo una retrospectiva de tu trayectoria, eliminando obstáculos y preparándote para lo nuevo que está por llegar. Esta semana, tu energía estará especialmente poderosa, así que elige cuidadosamente a las personas que te rodean, ya que tu alta vibración puede atraer energías negativas. Mantén tus planes y proyectos en mente, y aprovecha el aire positivo de esta semana, que beneficiará especialmente a Géminis, Libra y Acuario. La balanza está a tu favor.

Cáncer

Cáncer, Marte te está impulsando a perseguir tus deseos y metas, pero a veces te dejas influenciar por el qué dirán o el deseo de agradar a los demás. En tu afán de evitar conflictos y complacer, puedes terminar cediendo demasiado y haciendo cosas que en realidad no quisieras. Aunque tu bondad y nobleza son valiosas, es importante que pongas límites claros y no comprometas tus propios deseos por complacer a los demás.

Este es un excelente momento para brillar, avanzar y recibir lo que mereces en la misma medida en que das. La energía del Sol y el equinoccio del 22 de septiembre te brindarán apoyo, ya que al estar en la misma Cruz cardinal, experimentarás el poder del inicio del otoño y el ingreso del Sol en Libra. Este período traerá grandes cambios, transformaciones y novedades que beneficiarán tanto a ti como a las personas que amas.

Leo

Leo, esta semana es ideal para comenzar nuevos proyectos en todos los ámbitos: personal, sentimental, laboral y profesional. Aunque los eclipses, como el del 17, suelen desaconsejar inicios, si comienzas después del 18, estarás en un período favorable. Con el equinoccio del 22 en camino, todo lo que emprendas estará a tu favor en el aspecto físico, mental y espiritual.

Es momento de actuar, de expresar tus ideas y de hacer que las cosas sucedan. No esperes que los acontecimientos lleguen a ti; busca activamente abrir puertas, enviar correos y mensajes. Las oportunidades están abiertas para ti, así que avanza en tus iniciativas sentimentales, pasionales, laborales o económicas. Además, prepárate para muchos viajes y cambios positivos, que podrían incluir remodelaciones en tu hogar o incluso un cambio de residencia.

Virgo

Virgo, esta semana está marcada por una justicia favorable para ti. Esto significa que lo que has estado deseando se va a manifestar de manera armoniosa. Ahora que estás cerrando el ciclo de tu cumpleaños, recuerda que después de tu día especial, tienes 52 días en los que el Sol influye de manera significativa. Durante este tiempo, todo lo que quieras hablar, expresar, comunicar, iniciar o solucionar estará en perfecta armonía.

Aprovecha la poderosa energía del eclipse lunar en Piscis del 17, que está alineada con la Cruz Mutable, la cual incluye a Géminis, Sagitario, Piscis y tú. Esto significa que toda la energía está a tu favor para hacer que las cosas sucedan. Es una semana de gran fortuna, así que no la llames simplemente suerte; es el resultado de tu esfuerzo y actitud positiva. Prepárate para recibir buenas noticias que te traerán alegría y felicidad.

Libra

Libra, esta semana todo está a tu favor en los ámbitos físico, mental y espiritual. Con el eclipse en Piscis, el Sol entrando en tu signo el 22, Venus en Libra, Júpiter en Géminis y la Luna también en Géminis, te rodea una energía extremadamente poderosa y positiva. El 22 es especialmente mágico para ti, así que aprovecha esta vibrante energía.

Siente que te mereces la abundancia que el universo tiene para ofrecerte. Las puertas están abiertas, y solo necesitas dar el paso para hacer que las cosas sucedan. Hay una fuerte atracción, química y magnetismo a tu favor, con cambios positivos en tu vida profesional y económica. No dejes para después lo que quieres hacer; guarda tus planes para ti y actúa en silencio. A veces, compartir tus ideas puede atraer energías negativas, así que mantén tus proyectos en reserva y actúa con decisión.

Aprovecha la presencia de Venus en Libra hasta el 22 de septiembre, alrededor de las 8:30 de la noche, junto con la energía del Sol en tu signo y el equinoccio. Es un momento perfecto para iniciar algo nuevo y diferente. Prepárate para recibir sorpresas y buenas noticias durante esta semana.

Escorpión

Escorpión, esta semana tienes todo el potencial para emprender cosas nuevas y diferentes. No permitas que las voces negativas o los "ladrones de sueños" te detengan. Estás por encima de sus limitaciones, así que libérate de las ataduras y del temor al qué dirán. Corre tras tus sueños con determinación y confianza.

El eclipse del 17, que es en agua, puede hacer que te sientas más inquieto o acelerado de lo normal, pero eso es solo la energía natural del evento. Si te enfocas en lo que realmente deseas para ti y para tus seres queridos, este es el momento ideal para realizar cambios significativos. Aléjate de las personas que tu agudo sexto sentido te indica que no son buenas para ti; confía en tus instintos.

Mantente atento a las señales que el universo tiene para ti esta semana. Tu carisma, sonrisa, y compromiso te abrirán muchas puertas. Además, estarás recibiendo recompensas por lo que sembraste desde febrero, así que abre tu corazón a la abundancia que el universo te está ofreciendo.

Sagitario

Sagitario, estás viviendo una excelente etapa de cambios, novedades y transformaciones. Este proceso personal es algo que has venido trabajando desde siempre, ya que tu signo es profundamente espiritual y perceptivo. Con Júpiter en Géminis, has estado analizando lo que quieres, quién eres y hacia dónde vas, especialmente reflexionando con quién deseas compartir tu camino. Por eso, has cerrado algunos ciclos y abierto otros, dejando atrás lo que no te sirve para dar paso a lo nuevo.

Esta semana es crucial para ti, ya que recibirás aplausos, recompensas y reconocimientos por tus esfuerzos. Si has atravesado momentos difíciles, tristezas o presiones que solo tú conoces, recuerda que Sagitario es fuerte, siempre manteniendo una sonrisa y optimismo. Aunque sueles sanar tus heridas en silencio, ahora es tiempo de reencontrarte y regresar más fuerte.

Capricornio

Capricornio, la rueda de la fortuna está a tu favor esta semana. La vida puede parecer una tómbola, y ahora es cuando sentirás esa plenitud y realización. Las decisiones que habías postergado finalmente encontrarán su momento, y te sentirás en control, dándote el lugar y el reconocimiento que mereces. Esta semana es clave para fortalecer tu amor propio, autoestima y confianza, lo que te impulsará a nuevos niveles de satisfacción personal.

Con el eclipse del 17 y el ingreso del Sol en Libra el 22, este período estará lleno de transformaciones. Aunque algunas cosas se irán de tu vida, lo que llega lo hará en paz, amor, tranquilidad y armonía. Te encontrarás en una fase de crecimiento y renovación que te preparará para grandes cambios hasta el próximo ciclo de diciembre.

Acuario

Acuario, esta semana las energías están a tu favor, especialmente con la gran cantidad de aire en el ambiente. Júpiter en Géminis y el domingo 22 con la Luna en Géminis junto a Venus en Libra crean un escenario ideal para que aproveches tu carisma, atracción y magnetismo. Participa en eventos, reuniones y utiliza tus talentos para abrir puertas, incluso aquellas que parecían cerradas. Tu sonrisa y carisma son tus mejores herramientas esta semana.

Es crucial que reafirmes tu confianza en ti mismo. Habla contigo con amor, aplaude tus logros, y no dudes de tu poder y capacidades. El universo está a tu favor, con Venus, Marte, Plutón, Géminis y Júpiter alineados para impulsarte. Esta es una semana de recibir recompensas, regalos y reconocimientos en todas las áreas de tu vida.

Piscis

Piscis, después de un periodo de tensiones y dudas, has comenzado a liberarte de cargas emocionales. A veces, es necesario quitarse el antifaz de los ojos y dejar atrás las heridas del corazón, y eso es lo que has hecho, lo cual es maravilloso. Esta semana te trae una energía muy especial con el eclipse lunar y la superluna llena en tu signo el día 17, a las 8:44 p.m. Desde ya, has sentido el impacto de esta energía, y aunque tu carácter ha oscilado entre la felicidad y la duda, es completamente normal.

Este eclipse marca un punto de inflexión. Has estado reflexionando sobre las decisiones que quieres tomar y ahora es el momento de actuar. Recuerda esta frase: "Piensa poco, siente mucho y actúa bastante." En la vida, es mejor recordar lo que hiciste que imaginar lo que podrías haber hecho. Ve tras lo que te corresponde, porque por derecho de conciencia es tuyo.

Con información de Mizada Mohamed

