Mhoni Vidente revela truco para saber si tu novio se quiere casar contigo o no

A través de sus plataformas digitales, Mhoni Vidente no solo difunde predicciones, rituales y horóscopos, sino que también ofrece consejos para alcanzar el éxito en el amor y el trabajo. En esta ocasión, compartió un método para identificar si un hombre tiene intenciones de casarse contigo.

La astróloga de origen cubano reveló uno de sus más valiosos consejos en el mes del romance. Antes de la llegada del Día de San Valentín, explicó cómo detectar si una pareja realmente considera el matrimonio como parte de su futuro.

En un video publicado en sus redes sociales, la vidente sorprendió a sus seguidores al compartir un truco que aprendió de su abuela. Según su relato, existen ciertos obsequios que los hombres ofrecen y que pueden revelar sus verdaderos propósitos en una relación.

¿Cómo saber si tu pareja quiere casarse contigo?

Febrero, llamado por la vidente el "mes del amor y la amistad", es el momento ideal para descubrir si la persona con la que compartes una relación sentimental realmente te ve como su compañera o compañero de vida.

"Febrero es el mes del amor, inventaron el 14 de febrero para el consumismo, para vender más flores, chocolates y todo. Ya les dije, así como me dijo mi abuelita. Una vez me llegó un novio, yo era noviera, él me llevó solo chocolates, y mi abue me dijo: ‘ese solo te quiere para la cama…’”, narró Mhoni Vidente.

La astróloga enfatizó la importancia de prestar atención a los detalles, ya que pueden decir más que las palabras sobre las verdaderas intenciones de una persona.

"Otro novio me llevó flores y chocolates, ese se quiere casar contigo, dijo mi abuelita, y en efecto, con la persona que me casé una vez llegó a la casa con sus flores y chocolates", recordó la vidente.

Con su característico sentido del humor, Mhoni destacó que este es un consejo ideal para San Valentín, ya que puede ayudar a determinar si la pareja está lista para comprometerse en una relación seria y estable.

Además, compartió algunas recomendaciones para hacer de esta fecha un día inolvidable: organizar una velada especial, como una cena romántica o una sorpresa significativa; escribir una carta o mensaje sincero; y elegir un obsequio simbólico, que no necesariamente debe ser costoso, sino significativo, como flores y chocolates.

Con información de Mhoni Vidente

BB