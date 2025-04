Este 19 de abril, Sábado de Gloria, una de las astrólogas más reconocidas en Latinoamérica, Mhoni Vidente, nos comparte las predicciones para los doce signos del zodiaco, junto a sus números de la suerte.

Horóscopos según Mhoni Vidente para este Sábado de Gloria 19 de abril

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Recuerda que tu signo no sabe estar solo, así que este fin de semana será ideal para la conquista. Disfruta de estos días de vacaciones con tus seres queridos y evita cargar con problemas ajenos.

Números de la suerte: 21 y 07

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

En el amor, si tienes pareja, todo fluye de forma muy estable; si estás soltero, llegan amores nuevos y apasionados, pero nada serio, así que evita ilusionarte con personas que no son para ti.

Números de la suerte: 00 y 28

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Despeja tu mente y disfruta del descanso estos días de vacaciones por Semana Santa. Te compras ropa deportiva y decides iniciar una nueva rutina de ejercicio.

Números de la suerte: 03 y 99

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Arregla todo lo relacionado con pasaportes o permisos migratorios para evitar contratiempos porque pronto te vas a ir de viaje al extranjero.

Números de la suerte: 04 y 17

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Recuerda que estos son días para disfrutar, así que no te presiones y olvídate del trabajo por un momento. Rodéate de energías positivas, ya que vienen muchas sorpresas amorosas; llegará una pareja que te hará muy feliz.

Números de la suerte: 06 y 77

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Este Sábado de Gloria será mágico para ti: préndele una veladora blanca a tu Ángel protector, el Arcángel Chamuel, y pídele lo que más necesitas que te lo dará.

Números de la suerte: 20 y 40

Libra (23 septiembre al 22 de octubre)

Este fin de semana se presenta como una jornada de paz. A tu alrededor brillará la energía de tu familia. Es tiempo de apapachar a esos seres queridos.

Números de la suerte: 23 y 62

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Te recomiendo controlarte en las fiestas, si no vas a necesitar otras vacaciones. Recuerda que el cuerpo te puede pasar factura. Estás en tu momento de renovación total.

Números de la suerte: 11 y 29

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Prende una vela blanca con mucha fe y platica con ella (o en lo que sea que tu creas). Verás cómo el éxito comienza a iluminar tu camino y las envidias se quedan muy lejos de ti. Así que a brillar con luz propia.

Números de la suerte: 12 y 41

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Este fin de semana planearás unos días de descanso y renovación. Tu signo es el líder nato, tu familia y amigos esperan tu sabia decisión para saber dónde van a pasar estos días.

Números de la suerte: 03 y 19

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No prometas lo que no vas a cumplir, porque un silencio a tiempo vale más que mil palabras para evitar compromisos incómodos. Veo planes de viaje o visitas a familiares que hace mucho no ves.

Números de la suerte: 07 y 43

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

En estos días santos, la ayuda espiritual te llegará a raudales, así que no te desesperes. Pide con fe todo lo que quieras que se te concederá sin problemas.

Números de la suerte: 09 y 12

Con información de Mhoni Vidente.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO