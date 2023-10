Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos del mes de octubre

Aries

En las cartas aparece para ti la carta del ermitaño y esta indica que vas a encontrar la luz en el mes de octubre, vas a encontrar la solución a tantos problemas que venías pasando.

Esta carta también dice que vas a tener nuevas oportunidades de progreso en cuestiones laborales o en cuestiones de estudio. Vas a poder salir de viaje dos veces, una por cuestiones de trabajo y otra por cuestiones familiares.

Tus números mágicos van a ser los números 07 y 20 con dos golpes de suerte durante el mes, los colores que estarán dominando serán el color azul fuerte y el color plateado, para que lo trates de usar más este octubre, ya que va a ser la combinación perfecta de la abundancia, prosperidad, cambios radicales y progreso.

Los días 18, 25 y 27 de octubre, van a ser claves para el signo de Aries para volver a buscar trabajo, poner un proyecto, cambiarse de casa, sacar toda la papelería que tenga pendiente y sobre todo encontrar el verdadero amor.

Los sinos compatibles contigo son Capricornio, Leo y Virgo, que son los tres signos que se van a acercar a ti con buenas intenciones y con más sinceridad.

Tauro

La carta del juicio es tu carta del mes y dice que cualquier trámite que tengas que hacer lo vas a poder solucionar. Tus números mágicos van a ser el número 06 y 27 con tres golpes de suerte y el color que te va a dominar va a ser el color rojo y blanco.

Viene una fuente divina de energía en el mes de octubre y también vienen ilusiones nuevas con amores compatibles del signo de Acuario Virgo o Capricornio; es el tiempo de dejarse querer, es el tiempo de juntarse con una persona con la que tengas compatibilidad y formar un hogar o formar una pareja estable.

Los días 20, 22 y 26 de octubre son los días que te van a ayudar a crecer económicamente, a tener la solución que estabas esperando y sobre todo las nuevas oportunidades en cuestiones de una nueva vida.

Géminis

La carta del mundo es para el signo de Géminis, encontrarás nuevas oportunidades de volver a amar, nuevas oportunidades de vida, nuevas oportunidades de embarazo o nuevas oportunidades de estabilidad emocional y estarás pasando por buenas aventuras.

Tus números mágicos van a ser el número 17 y 19 con dos golpes de suerte y tus colores serán el azul intenso y el rojo, los cuales representan la alegría y estabilidad.

Es tiempo de cortar las malas vibras, recuerda que Géminis es uno de los signos que siempre atrapan mucho las energías negativas, los chismes o la sanación de brujería, córtalo completamente todo el mes de octubre.

Durante el mes vas a estar muy compatible con el signo de Acuario, Leo y Libra, quienes se acercarán a ti para hablarte en cuestiones amorosas, de estabilidad y sobre todo nuevas oportunidades de trabajo.

Cáncer

La carta de Cáncer es la de la templanza, esta carta indica calma y que todo lo que estabas pidiendo se te va a dar sin ningún problema. En este mes se están alineando todas las energías cósmicas para ayudarte a tener el éxito, a quitarte la depresión, la flojera y a seguir haciendo ejercicio, seguir estudiando, seguir con esa buena fe y esa buena esperanza.

En cuestión laboral se está organizando tu vida, estás alineándote completamente a ser feliz, tus números mágicos van a ser el número 08 y 09 de octubre con tres golpes de suerte y tus colores del mes serán el naranja y el color amarillo.

Limpia tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para que puedas avanzar, ya que vienen amores nuevos y podrás en encontrarlos en los signos de Escorpión, Aries o Virgo.

En cuestiones laborales tendrás estabilidad económica y abundancia de dinero, por lo que no vas a tener ningún problema en cuestiones de hacer tus pagos y que vas a poder sanar tu economía. Tus días mágicos serán el día primero, el día 7, 13, 20 y 26 de octubre, los cuales van a ser claves para reinventarse y sacar lo mejor de ustedes.

Leo

Tu carta es la del sol y lo que indica es que vas a brillar más que nunca en octubre, vas a poder realizarte en todos los sentidos, sobre todo en cuestiones laborales o de negocios.

Saldrás de viaje en varias ocasiones y también vas a estar conociendo gente de poder o gente de dinero que te va a ayudar en cuestiones personales y profesionales. Tus números mágicos van a ser los números 04 y 10 y tus colores serán el rojo y el verde.

Tendrás un mes de pasión, de amores nuevos, amores prohibidos y apasionados, tendrás una entrega total completamente al amor con los signos compatibles, los cuales son Sagitario, Aries y Cáncer que van a ser completamente cerca de ti durante todo el mes.

Tus días mágicos serán el 3, 6, 12, 20 y 27 de octubre, los cuales serán claves para ti si te quieres cambiar de trabajo, si quieres buscar un préstamo, si quieres una casita o un carro, esos días te ayudarán a estar más estable económicamente.

Virgo

Tu carta es la carta de la estrella, indica que vas a brillar más que nunca, vas a tener la solución que estabas esperando y que por fin te curarás de cualquier enfermedad que venías pasando, también dice que llegará esa estabilidad que necesitabas. En cuestiones laborales vas a tener que tomar decisiones, es el mes de las decisiones para ti, Virgo.

Tus días mágicos serán los días 7, 10, 15, 20, 23 y 28 de octubre, en estas fechas probablemente puedas cambiar de trabajo, poner un negocito, volver a estudiar o tener una pareja compatible la cual puede ser de los signos Capricornio, Aries o Géminis.

Tus números mágicos van a ser el número 11 y el 30 con dos golpes de suerte los colores que te ayudarán serán el verde y naranja.

Libra

Muchas felicidades, este es tu mes, un mes de cumpleaños, de energías positivas y tienes que aprovecharlo en todos los sentidos. Tu carta es la del emperador la cual indica que vas a empezar a crecer y te viene una oportunidad nueva de trabajo o de ascenso laboral.

Vienen oportunidades nuevas en cuestiones de amores, eres compatible los signos Acuario, Piscis o Géminis, cualquiera de ellos se va a acercar a ti con buenas intenciones, con un amor verdadero.

Tus números mágicos van a ser el número 21 y 25 que te da tres golpes de suerte y tus colores van a ser el amarillo y rojo los cuales te van a estar dando la estabilidad, el poder personal y sobre todo el interés de crecer más económicamente.

Tus mejores oportunidades en el mes de octubre va a venir el día primero, 6, 11, 20 y 25, serán días de felicida y más saludables.

Escorpión

Para ti es la carta del carruaje, es decir que no te detengas, sigue avanzando. La carta dice que viene una realización importante en cuestiones económicas, te van a estar invitando un negocio que te va a ayudar más a crecer económicamente.

En cuestiones amorosas con tus signos compatibles son Piscis, Cáncer y Virgo y tus números mágicos van a ser los números 02 y 23 con dos golpes de suerte.

Estás en el momento de madurar, de crecer, de pedir esa ayuda que necesitas para estar mejor económicamente.

Tus colores son el naranja y rojo, estos indican que vas por la dirección correcta y que estás sincronizado completamente en cuestiones laborales y personales. Finalmente, tus mejores días van a ser el día primero el día 3, 7, 16, 21 y 28 de octubre

Sagitario

Para ti es la carta del mago, dice que brillarás más que nunca; durante los 31 días de este mes vas a estar lleno de abundancia, de estabilidad y crecimiento. Va a ser el mes de realizaciones en cuestiones de negocios, y en cuestiones de deudas del pasado gente que te debía te va a empezar a pagar.

Es el mes de volverte a casar y tus signos compatibles son Aries, Géminis y Leo que se van a acercar a ti con buenos intereses y buena pasión.

Tus números mágicos van a ser los números 01 y 16 con tres golpes de suerte y vas a poder salir tres o cuatro veces en el mes, aprovecha esos viajes para conocer gente importante y cierra negocios.

Tus colores del mes serán el rojo y amarillo. Viene un sueño que estabas esperando, viene una sorpresa que estabas anhelando en cuestiones de oportunidades de trabajo y te va a llegar en este mes.

Tus días de la suerte van a ser el día primero, el día 8, el día 13, el día 17, el día 20 y el día 26 de octubre en los cuales tomarás decisiones importantes.

Capricornio

Tu carta es el As de oros e indica que quien se fue, regresa; la carta está diciendo que vuelves a cerrar capítulos y vuelves a abrir buenas aventuras nuevas en el mes de octubre, vas a poder salir tres veces de viaje, dos por trabajo, una por cuestiones de estudio.

Por fin te estás dando cuenta qué necesitas en tu vida y qué no necesitas y eso es señal de madurez. Tus números mágicos serán el 0, 3 y 13 con tres o cuatro golpes de suerte en cuestiones de lotería o juegos de azar.

Tus colores del mes son el azul y el blanco, los cuales indican que problemas que tenías fuertes todo el año se van a resolver en el mes de octubre. Ten cuidado con la agresividad y con los enojos que eso hace mucho daño en tu salud mental y a las personas que te rodean.

Tus mejores días va a ser el día primero el día 7 el día 10 el día 16 el día 20 y el día 28 de octubre, esos días van a ser claves para ti capricornio, para cambiarte de casa, de trabajo, para poner un negocio y para relacionarte con amores verdaderos y compatibles de los signos Aries, Tauro o Virgo.

Acuario

Tu carta es la del Loco y esta dice "dinero fuerte, fácil y rápido" . En el mes de octubre vienen momentos de madurez, momentos de tomar de decisiones, momentos de quererte más Acuario, de pensar un poco más en ti, de ayudar también a la familia, pero poner el yo primero, el yo puedo, el yo quiero y yo deseo.

Tus números mágicos van a ser el número 14 y 15 con tres golpes de suerte, el color que te va a ayudar va a ser el color naranja y el color azul.

Tus mejores días van a ser el día primero el día 13, el día 15, el día 20 y el día 27 de octubre, esos días te dan la oportunidad de cambiarte de trabajo, de conseguir una mejor casa, de tener una pareja estable la cual puede ser de los signos Tauro, Virgo o Libra.

Piscis

Tienes la carta del diablo, esto quiere decir que en el mes de octubre debes cuidarte de los enemigos, no te confíes de nadie, no platiques de más, protégete de todas las brujerías, protégete del mal de ojo y de las envidias.

Tus días mágicos van a ser el día primero el día 8, el día 16, el día 23, el día 24 y el día 27 de octubre, van a ser claves para ti, para volver a empezar, no te quedes con la persona que no te quieres quedar nada más porque tienes mucho con esa persona, porque te da pena o porque te ayudó, no, el amor no es lástima, el amor es admiración.

Busca personas que realmente quieras, admires y con quienes puedas sentirte a gusto, busca a alguien de tus signos compatibles, como lo son Escorpión, Capricornio y Cáncer, quienes se van a acercar a ti con buenos intereses.

Tus números mágicos van a ser el número 18 y 29 con tres golpes de suerte y tus colores van a ser el rojo y azul fuerte, los cuales dicen que viene una transformación positiva en el mes, así que trata de purificar tu mente, tu cuerpo y tu alma.

