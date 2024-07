Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 19 al 21 de julio

Aries

En el horóscopo del Tarot, la carta del Rey de Oros ha aparecido para tu signo, indicando que te enfrentas a decisiones difíciles que podrían influir en tu destino. Sin embargo, te aconseja no temer, pues contarás con fuerza espiritual para superar cualquier desafío que se presente. Es un momento propicio para fortalecerte en tu carrera y comenzar esos proyectos que tienes pendientes.

En el ámbito amoroso, aunque tu relación actual parece estable, podrías enfrentar la tentación de volver a un amor del pasado. Se te aconseja cerrar ese ciclo y concentrarte en el presente; aunque sé que para los Aries puede ser complicado, es momento de madurar.

En cuanto a las finanzas, se vislumbra la llegada de dinero extra, especialmente asociado con los números 07 y 13. Utilizar los colores blanco y rojo puede atraer la abundancia hacia ti. El fin de semana se presenta con mucho trabajo y posibles sorpresas financieras, así como días de pasión y amor sincero.

Tauro

En el horóscopo del Tarot para Tauro, la carta del Mago ha salido, señalando que seguirás disfrutando de buena suerte en todos los aspectos de tu vida, especialmente en tu carrera. Sin embargo, se te aconseja que trabajes en controlar tu temperamento en situaciones difíciles, lo cual te ayudará a crecer como persona y avanzar en tus metas.

Esta carta también sugiere que pronto podrías tener la oportunidad de conseguir un trabajo mejor remunerado. Se recomienda que apliques especialmente los días viernes para aprovechar la influencia positiva de la suerte.

En el ámbito amoroso, el Mago indica que es tiempo de establecer una relación más seria y dejar atrás la tendencia a salir con varias personas a la vez, algo característico de los Tauro debido a su intensidad sexual. Es momento de comprometerte más profundamente.

El domingo se vislumbra un golpe de suerte, especialmente asociado con los números 00 y 19. Utilizar los colores rojo y verde puede aumentar tus posibilidades de atraer la suerte hacia ti. Además, se aconseja ser precavido para evitar accidentes, como caídas en la calle, y considerar la adopción de una mascota, lo cual podría traerte mucha felicidad.

Géminis

En el horóscopo del Tarot, la carta del As de Oros ha surgido para Géminis, augurando continuos éxitos en lo económico. Esta carta te aconseja tener paciencia, ya que pronto recibirás las recompensas por tus esfuerzos. Sin embargo, también te advierte que estés alerta ante posibles envidias.

Dada tu dualidad como signo de los gemelos, se recomienda llevar algo de plata contigo para neutralizar energías negativas que puedan surgir.

Es un momento propicio para iniciar ese negocio que tienes en mente o considerar un cambio laboral que te promete éxito. No descuides tu relación de pareja, pues es fundamental para tu equilibrio. Recuerda que como Géminis, siempre necesitas el apoyo y compañía de otra persona.

Este sábado recibirás una invitación a una fiesta donde disfrutarás mucho. Aprovecha para renovar tu vestuario o cambiar tu look, lo cual te dará una nueva energía.

Además, prepárate para una sorpresa económica, especialmente ligada a los números 03 y 24. Para atraer protección, utiliza el color amarillo y azul con frecuencia.

Cáncer

En el horóscopo del Tarot, la carta de La Rueda De La Fortuna ha aparecido para Cáncer, señalando la importancia de dar prioridad a tus planes y no dejar que los comentarios externos te afecten. Como signo de agua, eres profundamente sentimental, pero también posees una gran fortaleza interior que debes utilizar.

Esta carta indica que es el momento adecuado para lograr grandes avances tanto en tu vida personal como en la laboral. Todo lo que emprendas tendrá éxito y los momentos difíciles quedarán atrás si le inyectas más fuerza a tu trabajo.

Pronto recibirás un bono o un aumento de sueldo, lo cual te traerá estabilidad económica. En el ámbito amoroso, La Rueda De La Fortuna te aconseja que estás en el momento perfecto para formalizar una relación. No dejes pasar esta oportunidad de vivir en pareja.

Además, se te recomienda retomar un curso de idiomas los fines de semana, lo cual será beneficioso para tu futuro.

Este período también traerá un golpe de suerte, especialmente asociado con los números 01 y 27. Para atraer más fortuna a tu vida, utiliza el color azul fuerte con frecuencia.

Aprovecha esta etapa de cambios y oportunidades, Cáncer, y avanza con confianza hacia tus metas y sueños.

Leo

En el horóscopo del Tarot, la carta de la Justicia ha sido revelada para Leo, indicando que es momento de dejar atrás relaciones y amistades que solo buscaban su propio interés. Es crucial buscar la felicidad y el afecto genuino en lugar de simplemente ser querido.

La Justicia te otorga el poder necesario para enfrentar tus miedos y superar cualquier adversidad que se presente. También sugiere que si enfrentas problemas legales, saldrás victorioso.

En el amor, se avecina alguien especial que irradiará luz en tu vida y te brindará paz. Es fundamental valorar este tipo de conexión, especialmente para un Leo, que puede ser muy sexual pero a veces no aprecia realmente quién lo ama. Este es un momento propicio para reconectar con tu familia, quienes necesitan tu atención y apoyo.

Este sábado te espera un golpe de suerte, especialmente ligado a los números 07 y 21. Para atraer más suerte, utiliza el color amarillo y azul con frecuencia.

Recuerda cuidar tu salud descansando adecuadamente, ya que tu cuerpo necesita recuperarse de las celebraciones. Este domingo, celebra con tu familia y espera muchos regalos sorpresa.

Aprovecha este período de justicia y renovación, Leo, para avanzar hacia una vida más auténtica y plena.

Virgo

En el horóscopo del Tarot, la carta de La Estrella ha aparecido para Virgo, augurando suerte en juegos de azar con tus números mágicos 08 y 20. El color verde es tu guía en esta etapa, y además recibirás dinero proveniente de una deuda del pasado.

La Estrella también te aconseja tomar las riendas de tu vida amorosa. Es el momento de establecer una convivencia consciente y permitir que las cosas fluyan naturalmente. Recuerda que los signos más compatibles con Virgo son Aries y Tauro, así que mantén esto en mente al buscar equilibrio en tus relaciones.

Además, recibirás ayuda divina de alguien que ya está en el más allá. No dudes en pedirlo, pues tus peticiones serán escuchadas y respondidas. No te dejes influenciar por lo que otros digan de ti; como Virgo, puedes atraer envidias, pero no permitas que esto afecte tu paz interior.

Este viernes será ideal para juntas de trabajo, donde podrían surgir cambios positivos en puestos o nuevos proyectos. El sábado y domingo, dedica tiempo a arreglar tu casa y disfrutar de un ambiente acogedor. A los Virgo les beneficia tener árboles cerca, así que aprovecha esta conexión con la naturaleza para revitalizarte.

Aprovecha esta fase de renovación y fortuna, Virgo, y avanza con confianza hacia el futuro que deseas construir.

Libra

En el horóscopo del Tarot, la carta del Loco ha aparecido para Libra, indicando que tu fuerza personal alcanzará su máximo en estos días. Estarás en posición de tomar decisiones acertadas tanto en tu vida amorosa como laboral, aunque se recomienda discreción al compartir tus planes para evitar interferencias.

Aunque eres naturalmente comunicativo, la carta te aconseja ser discreto, especialmente en cuestiones de salud. Es importante que consultes con tu médico sobre posibles problemas como la presión alta o desequilibrios hormonales.

En el ámbito financiero, estarás liquidando deudas del pasado y mejorando tu situación económica. No temas al amor del pasado si regresa; considera sus intenciones genuinas antes de avanzar. Además, es un buen momento para realizar cambios en tu hogar, como renovar muebles o hacer ajustes decorativos.

Este sábado, tu familia te busca para invitarte a una fiesta donde podrás disfrutar de su compañía. El domingo te espera un golpe de suerte, especialmente relacionado con los números 06 y 55. Utiliza el color amarillo y rojo para atraer más suerte y energía positiva a tu vida.

Escorpión

En el horóscopo del Tarot, la carta de los Enamorados ha llegado para Escorpio, marcando el inicio de una nueva etapa emocionalmente intensa. Si tienes pareja, este es un momento de profundo enamoramiento y conexión. Para los solteros, se avecina un amor serio y formal, aunque es importante manejar tus deseos sexuales con calma para que las relaciones prosperen naturalmente.

La carta también sugiere ampliar tu círculo social y considerar unirte a clubes u otras actividades para socializar más. Este enfoque te ayudará a establecer nuevas amistades y expandir tu red de contactos.

En el ámbito laboral, prepárate para juntas de última hora este viernes que podrían traer cambios en el personal. Mantente atento a tu desempeño, ya que es probable que pronto te den un ascenso o un bono económico que has estado esperando.

El sábado también será un día de golpe de suerte para ti, especialmente vinculado a los números 13 y 88. Utiliza el color celeste o azul para atraer más fortuna hacia ti.

Para mejorar tu vida diaria, intenta dejar atrás el drama que a veces acompaña a tu signo de agua. Enfócate en un cambio positivo y en cultivar relaciones saludables tanto en lo personal como en lo profesional.

Aprovecha este período de renovación y éxito, Escorpio, y avanza con confianza hacia nuevas oportunidades y experiencias en todas las áreas de tu vida.

Sagitario

En el horóscopo del Tarot, la carta del Juicio ha aparecido para Sagitario, marcando un periodo de transformación en tu forma de pensar y ser. Es crucial dejar atrás rencores y resentimientos para poder disfrutar plenamente de tu vida en este momento. Si estás atravesando por una crisis de pareja o un proceso de divorcio, el Juicio te aconseja buscar consejo antes de tomar decisiones importantes o firmar documentos legales, ya que te advierte sobre posibles conflictos legales.

En el ámbito laboral, te espera un bono y el pago de una deuda del pasado, lo cual mejorará tu situación financiera. Este domingo, tendrás un golpe de suerte, especialmente con los números 01 y 77. Para fortalecer tu espíritu, utiliza el color blanco y azul con frecuencia.

Se te invita a disfrutar de un día de campo con la familia este domingo. Recuerda mantener la discreción y evitar comentar sobre la vida de los demás para evitar chismes innecesarios.

También te invitan a participar en un juego deportivo, donde seguramente pasarás un buen rato. En cuanto a tu vida amorosa, es probable que estés soltero por un tiempo. Aprovecha este periodo para conocer a diferentes personas y elegir a alguien con quien establecer una relación sólida y significativa.

Aprovecha este tiempo de cambios y renovación, Sagitario, y avanza con confianza hacia una vida más plena y satisfactoria en todas las áreas.

Capricornio

En el horóscopo del Tarot, la carta de El Mundo ha sido revelada para Capricornio, señalando la importancia de abordar tus problemas con seriedad y diligencia.

Esta carta también indica que pronto experimentarás cambios significativos en el ámbito laboral, los cuales deberías aprovechar al máximo. Es crucial evitar involucrarte con personas tóxicas que puedan afectar tu bienestar emocional y profesional.

La carta del Mundo también te aconseja dedicar tiempo para ti mismo y considerar viajar, ya que esto ayudará a renovar tus energías y perspectivas.

En tu hogar, podrían surgir conflictos por cuestiones económicas. Se recomienda no darles excesiva importancia y seguir adelante con determinación.

Es posible que decidas arreglar tu carro para venderlo, lo cual podría traerte beneficios económicos adicionales. Este sábado te espera un golpe de suerte, especialmente con los números 21 y 30. Continúa con tus hábitos de dieta y ejercicio, ya que estás viendo resultados positivos en tu bienestar físico y mental.

Este será un período de reinventarse en todos los aspectos de tu vida. Además, un amor del signo de Aries o Escorpio podría declararte su amor, así que mantén tu corazón abierto a nuevas posibilidades emocionales.

Aprovecha esta etapa de cambios y renovación, Capricornio, y avanza con confianza hacia nuevas oportunidades y experiencias en tu camino.

Acuario

En el horóscopo del Tarot, la carta El Sol ha brillado para Acuario, indicando que la luz espiritual te acompañará en este tiempo. Todo lo que emprendas tendrá éxito y se te dará de la mejor manera posible. Sin embargo, es prudente guardar tus éxitos y logros para evitar posibles envidias.

El Sol también predice la llegada de un amor del signo de fuego en tu vida, una conexión que será profunda y duradera si evitas sabotear la relación con dudas infundadas sobre el amor.

En el ámbito laboral, es importante mantener la calma y evitar discusiones con tus superiores para prevenir represalias futuras. Considera solicitar unos días de vacaciones para un viaje que te ayudará a renovar energías.

Este viernes, tienes una cita importante para arreglar papeles relacionados con tu visa o pasaporte.

Además, te espera un regalo inesperado y un golpe de suerte este domingo, especialmente con los números 02 y 15. Utiliza el color verde y blanco para atraer más abundancia y prosperidad a tu vida.

Este es un tiempo de luz, amor y prosperidad para Acuario. Aprovecha estas oportunidades y avanza con confianza hacia tus metas y sueños.

Piscis

En el horóscopo del Tarot, la carta del Caballo de Oros ha surgido para Piscis, señalando un período de buena suerte y eliminando los pensamientos negativos que podrían sabotear tus oportunidades. Estos días estarán llenos de abundancia y sorpresas económicas, así que acoge con confianza las oportunidades que se presenten.

Esta carta te insta a enfrentar las situaciones amorosas con valentía y a no preocuparte por las opiniones ajenas. Recuerda que como Piscis eres fuerte y es el momento de estar con la persona que realmente te hace feliz. Aries y Cáncer son los signos más compatibles para ti en este aspecto.

El Caballo de Oros también te sugiere que se avecina un nuevo negocio que deberías considerar para aumentar tus ingresos, especialmente los fines de semana.

En cuanto a juegos de azar, elige el color rojo fuerte y apuesta en los números 21 y 30, ya que podrían traerte buena fortuna. Este es el inicio de una nueva etapa en tu vida en todos los sentidos, así que aprende a permitir que las situaciones positivas llenen tu vida.

Este domingo disfrutarás de una fiesta familiar que te traerá alegría y conexión con tus seres queridos.

Aprovecha este tiempo de abundancia y renovación, Piscis, y avanza con confianza hacia un futuro lleno de éxitos y felicidad.

Con información de Mhoni Vidente

