Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 9 al 13 de septiembre

Aries

Aries, la carta del Tarot que te corresponde es El Emperador, lo que refleja tu capacidad innata para liderar y avanzar. Es momento de tomar decisiones claras sobre tu futuro y lo que te hará feliz. No te sabotees; si algo no te satisface, ya sea en el trabajo, en una relación o en tu hogar, es hora de cambiarlo.

La energía del Emperador también sugiere que las personas a tu alrededor te ven como una guía, buscando tu consejo y apoyándose en ti. Esta semana será ideal para recibir ofertas laborales, especialmente del extranjero, o para iniciar tu propio negocio.

El viernes 13 será un día especial para ti, con cambios positivos que traerán abundancia y te permitirán saldar deudas. Además, fortalecerás lazos con familiares y personas queridas. Tus números de suerte serán el 12 y el 29, y los colores verde y blanco te favorecerán.

En el ámbito laboral, se avecina un compromiso importante, y en el amor, vivirás un periodo de gran estabilidad y romance. No dejes de adquirir nuevos conocimientos, ya que te esperan dos golpes de suerte. Este viernes, córtate el cabello, enciende una vela roja o blanca, y mantente en contacto con tus ángeles, que te guiarán.

Los signos Capricornio, Leo y Libra estarán muy presentes esta semana, trayendo estabilidad en relaciones personales y profesionales. Si estás en pareja, un embarazo podría estar en camino. Sin embargo, tu punto débil será el estrés, por lo que es fundamental que cuides de tu mente: medita, haz ejercicio, bebe más agua y duerme bien.

Esta semana también promete encuentros apasionados y una energía sensual intensa. El arcángel Rafael te aconseja que te alimentes de energía positiva, manteniendo una actitud feliz y en sintonía con Dios para atraer abundancia.

Tauro

Para Tauro, esta semana la carta del Juicio indica que es un buen momento para resolver trámites y cuestiones legales, ya que todo saldrá a tu favor. Aunque será una semana de mucho trabajo, podrías tener encuentros incómodos con personas de poder o compañeros, pero no debes tomarte las cosas demasiado en serio. Mantén la calma y deja que todo fluya. Recuerda que eres fuerte y determinado, y la carta te sugiere aprovechar tu conexión con la tierra para mantener tu equilibrio.

Tu mejor día será el lunes, ideal para ponerte al día con asuntos pendientes, ya sea en el trabajo o en la escuela. Además, este es un buen momento para comprarte ropa nueva y continuar haciendo ejercicio. Deja atrás el pasado y perdona a quienes te hayan causado dolor; eso te permitirá sanar y avanzar. Esta semana te traerá una sorpresa: la invitación a un viaje que te ayudará a relajarte. Tus números de la suerte serán el 20 y el 26, y tus colores afortunados serán el rojo y amarillo.

Los signos que estarán en mayor sintonía contigo esta semana serán Virgo, Libra y Escorpión. Con ellos podrás tener relaciones estables, hacer negocios o formar alianzas laborales. También es buen momento para estudiar nuevos idiomas o adquirir conocimientos en ventas o ingeniería, ya que te beneficiarán en el futuro.

Las cartas también sugieren que Tauro debería conectarse con la naturaleza: plantar árboles, adoptar una mascota o pasar tiempo en el campo o el mar te renovará energéticamente. Además, pronto recibirás una invitación a una boda o bautizo, y podrías ser elegido como padrino o madrina.

El Arcángel Rafael te aconseja cuidar tu sueño reparador. No es lo mismo dormir que descansar, y tu cuerpo y mente necesitan recuperarse adecuadamente. Apaga el celular y la televisión antes de dormir, evita comer tarde y opta por cenas ligeras. Esto te ayudará a despertar con mejor humor y menos estrés, lo que es esencial para afrontar esta semana de mucho trabajo y logros.

Géminis

Para los amigos de Géminis, la carta de esta semana te advierte sobre enemigos ocultos y personas envidiosas a tu alrededor. Eres un signo carismático, que siempre brilla y atrae la atención, lo que puede generar chismes y malas intenciones. La clave es protegerte y no permitir que esas energías te afecten. Tu mejor día será el martes, y será una semana productiva, especialmente en el ámbito laboral, con la llegada de dinero extra que podrías usar para un viaje pronto.

Esta semana promete una fuerte entrada de dinero, lo que te permitirá pagar deudas o hacer inversiones a futuro, como la compra de un coche o una propiedad. Además, podrías recibir una invitación para un viaje a finales de la semana, que te dará la oportunidad de relajarte y disfrutar.

En cuanto al amor, los signos más compatibles contigo en este momento serán Leo, Acuario y Aries. Estos signos te aportarán pasión y estabilidad emocional. Aunque Géminis tiende a aburrirse fácilmente en las relaciones, esta semana te enfrentarás a la oportunidad de tener conexiones profundas. Si ya tienes pareja, evita conflictos y no te precipites a tomar decisiones como el divorcio; deja que las cosas fluyan con paciencia.

En el ámbito profesional, recibirás una oferta importante, posiblemente de alguien del extranjero o de una persona influyente, que te ayudará a crecer en proyectos o negocios. Es importante que cuides tu cuerpo, mente y espíritu para mantener el equilibrio.

El Arcángel Rafael te aconseja que incorpores el ejercicio físico a tu rutina diaria. Levántate temprano, camina, mantente activo y en forma. El ejercicio no solo mejorará tu salud, sino que también te ayudará a sentirte mejor contigo mismo y a aumentar tu confianza.

Cáncer

Para mis amigos del signo de Cáncer, la carta del Sol te trae una semana llena de luz y de éxito. Será una semana de recompensas económicas, triunfos, buenas noticias y sorpresas en el amor, además de estabilidad. Las cosas empiezan a encajar para ti en todos los aspectos. Tu mejor día será el miércoles, 11 de septiembre, un día especial para conectarte con lo divino y pedir todo lo que deseas.

Estás en un momento ideal para buscar mejores oportunidades laborales, volver a estudiar o hacer un diplomado o maestría, especialmente en áreas como comunicación, idiomas o relaciones políticas, ya que estos estudios pueden ser fundamentales para tu crecimiento.

Tus números mágicos de esta semana serán el 08 y el 21, y tus colores de la suerte serán el verde y el amarillo. No te pongas límites a la hora de buscar tu felicidad. Además, es importante que seas prudente al hablar de tu vida personal y que no compartas en exceso los detalles de los demás. También es un buen momento para limpiar y organizar tu casa, deshaciéndote de lo que ya no necesitas para atraer energía positiva.

En el ámbito familiar, es probable que recibas noticias de un embarazo cercano que te traerá mucha alegría, posiblemente de un hermano o hermana. En el amor, alguien del signo de Acuario, Piscis o Tauro podría acercarse a ti con intenciones genuinas y amor verdadero. Estos signos también pueden ser buenos aliados para negocios o colaboraciones.

Si estás casado/a, es posible que haya un embarazo en puerta, lo cual traerá mucha felicidad a tu vida. Las cartas también te invitan a trabajar en tu autoestima y a fortalecer tu "yo soberano." Aprende a priorizarte, a pensar en lo que tú necesitas para ser feliz y a buscar el éxito en todos los aspectos de tu vida. Esta semana, una persona importante en el trabajo podría acercarse a ti con quien tendrás una buena conexión, así que aprovecha esa oportunidad.

El Arcángel Rafael te envía un mensaje poderoso: un milagro está por manifestarse. Si has estado pasando por una enfermedad, un problema o angustia, esta semana todo se resolverá. Si has estado preocupado/a por temas de salud o depresión, el Arcángel Rafael estará a tu lado para brindarte su protección y guía.

Leo

Para los amigos de Leo, esta semana la carta del Loco te advierte que debes tener cuidado con los problemas ajenos. No te metas en asuntos que no te conciernen ni des tu opinión cuando no te la pidan. Mantén una actitud reservada y deja que cada persona se encargue de sus propios problemas. Será una semana muy productiva en el trabajo, con oportunidades para ganar concursos o proyectos laborales importantes. Además, es el momento ideal para comenzar a ahorrar y pensar en un negocio propio, especialmente si te asocias con un familiar.

Tu mejor día será el jueves, y se avecina una semana de trabajo intenso, así que concéntrate en lo que realmente importa. No te dejes llevar por cualquier oferta o proyecto, analiza bien antes de tomar decisiones. Esta semana tendrás dos golpes de suerte en la lotería con los números 13 y 15, y tus colores de la suerte serán el rojo y el naranja.

Ten cuidado en el trabajo, ya que podrías enfrentarte a traiciones o envidias de personas cercanas que quieren tu puesto. Protege tu energía y evita conflictos. En el amor, los signos que estarán más cerca de ti serán Escorpión, Sagitario y Aries. Será una semana llena de pasión y amores nuevos, pero recuerda que para tener una relación estable necesitas ser más fiel y consciente de lo que realmente deseas en una pareja. No intentes estar con varias personas a la vez, ya que eso te impide encontrar estabilidad emocional.

Es momento de reflexionar sobre lo que buscas en una pareja y enfocarte en alguien que comparta tus valores y metas. Las cartas también te aconsejan que te dediques a proyectos relacionados con bienes raíces, ventas de computadoras o electrónicos, ya que estas actividades podrían traerte ingresos extra.

Por último, el Arcángel Rafael te pide que tengas fe. En cuanto a la salud, presta atención a tus riñones y evita infecciones urinarias. Deja de lado el café y los refrescos, bebe más agua, aliméntate bien y haz ejercicio. Mantén la fe en ti mismo, en Dios y en el mundo espiritual, porque eso te llevará a lograr todo lo que te propongas.

Virgo

Para mis amigos del signo de Virgo, esta semana estará marcada por la carta de La Torre, que indica un tiempo de cambios y reestructuración. Será una semana para resolver temas bancarios, cuentas pendientes o deudas, además de organizar mejor tu tiempo. También es un buen momento para levantarte temprano, hacer ejercicio y mejorar tu alimentación. Es posible que necesites hablar con tus padres para arreglar asuntos relacionados con herencias o pensiones del seguro social.

Aunque puedes sentir felicidad al continuar celebrando tu cumpleaños, la carta te invita a estar más reservada/o, especialmente en cuanto a involucrarte en problemas que no son tuyos, como chismes. En el trabajo, puede haber cambios importantes en la dirección o la jefatura, pero tú estarás bien posicionado/a.

Tu mejor día será el lunes, con grandes logros en proyectos y trabajo. Virgo es un signo trabajador y perfeccionista, pero la carta también te aconseja evitar conflictos innecesarios. Si estás esperando una cita para la visa o algún trámite de migración, esta semana te llegará la respuesta favorable.

Los números mágicos para ti esta semana son el 14 y el 16, y los colores de la suerte serán el blanco y el verde. También es importante que te protejas de las envidias o posibles malas vibras, especialmente de un familiar de la familia política que podría estar intentando influirte negativamente.

En el amor, si estás soltero/a, alguien del signo Piscis, Aries o incluso otro Virgo, se acercará con buenas intenciones. Amores del pasado también podrían volver a buscarte, ya que eres una persona clave en sus vidas.

El Arcángel Rafael trae un mensaje de sanación: si has estado esperando noticias sobre un embarazo, es posible que esta semana recibas la confirmación tan esperada. También hay señales de recuperación para quienes han enfrentado enfermedades graves como cáncer, leucemia o lupus.

Libra

Para mis amigos del signo de Libra, esta semana viene con la poderosa carta del As de Oros, que anuncia un tiempo de triunfo y avance en varios aspectos de tu vida. Será una semana ideal para resolver asuntos legales, como temas de pasaporte o visa, y si estás pensando en realizar alguna cirugía médica o estética, este es un momento favorable para hacerlo, con resultados muy positivos.

También será una semana para reconectar con amigos del trabajo o la escuela, lo cual te traerá mucha alegría y energía positiva. El mejor día para ti será el martes, un día especial para hablar sobre nuevos proyectos, buscar mejores oportunidades laborales o tener juntas con personas influyentes que pueden ayudarte a crecer.

Tus números de la suerte esta semana serán el 13, con tres golpes de suerte que podrían cambiar tu vida. Los colores que te favorecen serán el naranja y el verde, indicativos de creatividad y renovación. Es un excelente momento para realizar cambios positivos en tus hábitos diarios.

Si has estado pensando en un cambio estético, como un tatuaje o cirugía, hazlo con confianza, ya que te ayudará a sentirte mejor contigo mismo/a. En cuanto al amor, si te sientes solo/a, alguien del signo de Acuario, Aries o Géminis se acercará a ti, brindándote ese equilibrio y amor que tanto anhelas.

En cuanto a eventos sociales, las cartas también indican que te invitarán a un evento, show o partido de fútbol que te encantará y te ayudará a relajarte y disfrutar.

Un consejo importante de esta semana es que recibirás un "regalo de Dios". Este es el momento perfecto para conectarte con lo divino y pedir aquello que tanto necesitas, ya sea en el ámbito de la salud, amor, o estabilidad emocional.

Escorpión

Para mis amigos del signo de Escorpión, esta semana viene con la carta de la Estrella, que te augura crecimiento, estabilidad y sobre todo, progreso laboral. Sin embargo, debes ser cauteloso/a en el ámbito laboral, ya que podrías enfrentar traiciones. No confíes demasiado en tus socios o compañeros de trabajo, ya que aunque te ven fuerte y capaz, algunos pueden aprovecharse de tu buena voluntad.

Si estás pensando en vender una propiedad o coche, esta semana es ideal para hacerlo, ya que las estrellas están de tu lado. Tu mejor día será el miércoles 11 de septiembre, una fecha cabalística que promete abundancia si ese día regalas 11 monedas a quien tú elijas.

Es un buen momento para organizar tu hogar. Si tienes problemas con la tubería, la luz o necesitas fumigar, hazlo ahora para deshacerte de las malas energías. Limpieza y orden en el hogar te ayudarán a mantener una mejor vibra. Tus números mágicos serán el 05 y el 188, y los colores que te favorecerán esta semana serán el rojo y el naranja, simbolizando la fuerza y la energía que te acompañarán.

En cuanto al amor, te esperan nuevas oportunidades con personas del signo de Piscis, Cáncer o Virgo. Estos signos te brindarán estabilidad y amor verdadero, pero ten cuidado de no volver con ningún amor del pasado. Deja ir esas relaciones que ya no te aportan, y no te involucres con personas casadas o con compañeros de trabajo, ya que solo traerán problemas.

El Arcángel Rafael también te aconseja mejorar tu salud mental, que ha sido un punto débil en ti últimamente. Para hacerlo, dedica tiempo a meditar, salir a caminar, desconectar de las redes sociales y apagar notificaciones. Relájate y descansa adecuadamente. Recupérate a ti mismo/a haciendo cosas que te alegren, como ver caricaturas, leer un libro, o ir al cine solo/a. Mejora tu salud mental y recuperarás el equilibrio que tanto necesitas.

Sagitario

Para mis amigos del signo de Sagitario, esta semana te sale la carta del As de Bastos, lo que significa poder, determinación y crecimiento. Estás en un momento de buena suerte, con estabilidad en tu vida. Tu mejor día será el jueves, una jornada ideal para emprender un viaje, aunque sea breve, por cuestiones de negocios o proyectos. Además, será una semana en la que recuperarás lo perdido: si alguien te debía dinero, te lo pagará, y habrá reconocimiento por tu buen trabajo o desempeño académico. ¡Sagitario, prepárate para recibir un dinerito extra como recompensa!

Los números mágico para ti esta semana será el 02, 19 y 27, con tres golpes de suerte. Aprovecha esta energía positiva para jugar a la lotería o recibir ingresos inesperados. Los colores que te favorecerán serán el naranja y el verde, simbolizando prosperidad ilimitada y crecimiento personal.

En el amor, estarás muy fuerte y con grandes posibilidades de conexión con personas de los signos de Aries, Géminis y Leo. Si ya estás en pareja, podrían surgir planes de casamiento o incluso la llegada de un bebé, ¡qué buena noticia!

Mirando hacia el futuro, Sagitario, la Navidad y tu cumpleaños se perfilan llenos de viajes, nuevas compras y la posibilidad de nuevos proyectos o negocios.

El Arcángel Rafael te aconseja conectarte con el sol. El sol es tu astro regente, Sagitario, y es crucial para renovar tus energías positivas. Si puedes, toma un tiempo para ir a la playa o simplemente salir a caminar bajo el sol. Esta conexión con la naturaleza te traerá abundancia, estabilidad, y curación. ¡Es tu semana para brillar!

Capricornio

Para mis amigos de Capricornio, el Mago está en tu carta, indicando que la suerte está de tu lado. Estás en un momento brillante: las cosas están comenzando a mejorar, te estás liberando de enfermedades y superando obstáculos del pasado.

Estás aprendiendo a administrar tu dinero y a ser más consciente de ti mismo. Te estás rodeando de personas que realmente te aprecian y que te ayudarán en tu carrera profesional. Se aproxima un proyecto que contribuirá a tu crecimiento.

Tu mejor día será el viernes 13 de septiembre, un día cabalístico. Ese día, considera regalar 13 monedas a la caridad para atraer aún más abundancia. Además, corta tu cabello ese día y pide al Dios Supremo todo lo que necesitas para estar mejor.

Es importante que descanses y no te dejes llevar por la ira; el enojo solo te hará perder. Tus números de la suerte son el 07 y el 11. Los colores recomendados para ti son el rojo y el blanco. Mantente saludable tomando vitaminas, haciendo ejercicio y comiendo bien. Recuerda que eres el pilar de muchas personas y un líder natural.

Cuida las traiciones amorosas y evita regresar con amores del pasado. Es un buen momento para cerrar ciclos y avanzar. Considera actualizar tu celular y explorar cursos de idiomas como francés, inglés, alemán o chino, ya que te serán útiles en el futuro.

Si estás solo, alguien compatible de los signos Aries, Tauro o Cáncer podría entrar en tu vida para brindarte amor y compañía. Si estás en una relación, todo seguirá estable, con planes de viaje y mejoras en tu hogar.

El viernes 13, enciende una vela blanca y pide un deseo; el Arcángel Rafael te ayudará a cumplirlo. Si tienes problemas de salud, familiares enfermos o dificultades con el embarazo, pide ayuda al Arcángel Rafael. Además, date un gusto comprando un reloj nuevo o un perfume con aromas como sándalo o madera.

Acuario

Para mis amigos de Acuario, la carta de la Rueda de la Fortuna está presente, lo que indica que es un momento de crecimiento y éxito. Ahora es el momento de enfocarte en ti mismo y en tus necesidades. No tengas miedo de decir “no” cuando sea necesario; es fundamental que pongas límites y te priorices.

Tu mejor día será el martes. Esta semana será intensa, llena de trabajo y logros. Además, es un buen momento para comenzar esa terapia que necesitas para mejorar tu salud, especialmente problemas de espalda o huesos. Cuida también de los chismes familiares y de posibles conflictos con colegas.

Brillas intensamente, Acuario, y eres excelente en lo que haces. Considera empezar un proyecto personal, como escribir un libro, dar clases o explorar otras áreas en las que puedas destacarte. Piensa en actualizar tu coche y en buscar oportunidades para mejorar tu situación financiera. Tus números mágicos son el 01 y el 38, y los colores recomendados son el amarillo y el naranja, que atraerán felicidad y abundancia.

Si estás solo, alguien compatible de los signos Tauro, Géminis o Libra se acercará con buenas intenciones y amor verdadero. Este es un buen momento para salir de viaje y recargar energías. Explora oportunidades de negocio en áreas como tecnología, seguridad o ventas de productos como relojes y perfumes.

El Arcángel Rafael te aconseja mantener una actitud positiva para mejorar tu salud, estabilidad mental y económica. Evita el drama y enfócate en el lado positivo de las cosas. Si deseas casarte, hazlo; si prefieres vivir en pareja sin casarte, también está bien. Lo importante es que te sientas feliz y satisfecho.

Piscis

Para mis amigos de Piscis, la carta del Mundo indica que es el momento de tomar decisiones importantes y asumir el control de tu vida. Eres carismático, responsable e inteligente, pero tiendes a exagerar y tomarte las cosas demasiado a pecho. Esta semana, enfócate en tus prioridades: tu trabajo, tu estabilidad mental, tu progreso y la resolución de asuntos legales.

Tu mejor día será el viernes 13, un día cabalístico. Considera regalar 13 monedas a la caridad para atraer abundancia y córtate el cabello ese día. Mantén una actitud positiva, ya que pronto te vendrá un viaje. Aprovecha esta semana para avanzar en proyectos de trabajo, estudios y resolver pendientes financieros.

Tus números mágicos para la suerte rápida son el 04 y el 17, y los colores recomendados son verde fuerte y blanco. Este es un buen momento para iniciar un negocio propio, estudiar diseño, cosmetología o seguir carreras en medicina y arquitectura. Considera tener un ingreso extra con un pequeño negocio, ya sea en estética, masajes, o venta de productos.

Si estás solo, alguien compatible de los signos Géminis, Cáncer o Escorpión se acercará con buenas intenciones y amor verdadero. Para quienes están en pareja, es importante evitar exageraciones y dramas; nadie es completamente fiel, así que relájate y mantén la calma.

Además, cambia tu celular y sistema de pago si es necesario, ya que tu equipo actual está en mal estado. La sintonía espiritual estará contigo, y los arcángeles te ayudarán a eliminar problemas de envidia o brujería. Aprovecha para avanzar en tu educación, como hacer una tesis o estudiar idiomas.

Con información de Mhoni Vidente

MF