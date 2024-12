Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 23 al 27 de diciembre

Aries

Durante esta Navidad, Aries recibe la carta del Sol en el tarot, anunciando momentos de unión familiar y celebraciones significativas. Aries se encargará de reunir a sus seres queridos para compartir una cena inolvidable. Este signo, amante de los buenos regalos, aprecia obsequios de calidad como perfumes y carteras. Generoso y detallista, nunca olvida dar presentes a los demás.

La semana será intensa para Aries, quien organizará eventos y tareas del hogar. El martes 24 de diciembre será especial, con suerte en juegos de azar vinculada a los números mágicos 16 y 17. Además, Aries estará nostálgico, recordando a quienes ya no están, pero disfrutará de buena comida, bebida y vacaciones. También recibirá visitas del extranjero y se le recomienda vestir colores naranja y blanco.

Es un momento para sanar deudas, ser paciente en reuniones y aceptar invitaciones para fortalecer vínculos. En el ámbito sentimental, podría conectar con Géminis, Sagitario o Capricornio. Esta semana marcará el inicio de una etapa de renovación, planificación de viajes y preparación para logros importantes en enero. Las cartas también sugieren perdonar, rectificar errores y valorar el presente. Para Aries, esta Navidad promete ser un tiempo de alegría, sorpresas y felicidad.

Tauro

Para Tauro, la carta del As de Copas en el tarot augura una Navidad llena de sorpresas y momentos significativos. Aunque Tauro tiende a ser ahorrador y busca regalar en ofertas, disfruta recibir detalles útiles, especialmente artículos deportivos, electrónicos o accesorios como relojes y perfumes con fragancias intensas de sándalo, pachulí o cuero.

Esta Navidad, Tauro estará a cargo de la cocina y de organizar la fiesta, demostrando su pasión por la convivencia con amigos y seres queridos. Es un buen momento para dejar atrás relaciones pasadas y evitar mezclarlas en estas celebraciones. Tauro, además, tendrá que dividir su tiempo entre el trabajo y las festividades, ya que no dispondrá de vacaciones completas.

El 25 de diciembre será su día más afortunado, con los números mágicos 11 y 38, y los colores amarillo y rojo le traerán estabilidad y energía. También se anticipa una sorpresa económica que aportará mayor tranquilidad. Las cartas revelan encuentros familiares llenos de alegría y nuevas oportunidades amorosas con personas de Libra, Capricornio o Acuario.

Tauro debería planear proyectos para 2025 y aprovechar esta etapa para fortalecer relaciones, disfrutar del presente y cuidar su salud, especialmente el estómago, evitando excesos.

Géminis

La carta del Mago anuncia para Géminis una Navidad llena de regalos, sorpresas y momentos especiales. El mejor obsequio para Géminis incluye joyería de oro o plata, relojes, cadenas, carteras o accesorios que pueda lucir al instante, ya que adora presumir sus regalos. Además, Géminis se caracteriza por ser detallista al regalar, eligiendo obsequios personalizados para cada ser querido y envolviéndolos con esmero.

Aunque no se destaca en la cocina, Géminis será el alma de la convivencia, compartiendo con abuelos, tíos y amigos, y llevando postres y bebidas para las reuniones. Su día de mayor suerte será el 23 de diciembre, con los números mágicos 30 y 47, y los colores amarillo y azul intenso como aliados. Se recomienda jugar lotería o buscar un golpe de suerte en juegos de azar.

En lo emocional, un amor del pasado podría reaparecer, pero es mejor cerrar ese capítulo. También surgirán oportunidades románticas con personas de Sagitario, Acuario o Aries, signos compatibles y apasionados.

La nostalgia por seres queridos ausentes será inevitable, pero dedicarles un plato en la mesa o una oración será una forma simbólica de honrarlos. Finalmente, el Caballo de Copas anuncia la llegada de un amor profundo y un regalo inesperado que traerá felicidad. Géminis debe disfrutar la Navidad con entusiasmo y confianza en sí mismo.

Cáncer

La carta del Emperador trae para Cáncer una Navidad llena de organización, reuniones familiares y momentos memorables. Cáncer, siempre hogareño y amoroso, se encargará de planificar la cena, organizar posadas y preparar detalles como las bolsitas de dulces para los niños. Le encanta reunir a la familia, convivir con todos y expresar lo que siente, aunque con su toque característico de franqueza.

En cuanto a regalos, Cáncer aprecia obsequios útiles como celulares, computadoras, ropa elegante o dinero en un sobre para elegir su propio regalo. Es detallista y busca que cada obsequio sea significativo, aunque sin gastar en exceso. Su mejor día será el 27 de diciembre, con los números mágicos 07 y 22, y los colores rojo y amarillo como aliados.

Cáncer debe cuidarse de problemas de garganta, espalda baja y riñones, especialmente si está cargando objetos pesados. Además, las cartas auguran grandes oportunidades en 2025, con un posible cambio laboral o una oferta en el extranjero. Si está comprometido, podría haber noticias de embarazo; si está soltero, aparecerán conexiones amorosas con Piscis, Aries o Escorpión.

Este periodo también será ideal para viajar y disfrutar de nuevas experiencias. La carta del seis de copas indica encuentros con personas nuevas y compatibles, mientras que el dos de bastos invita a vivir plenamente el momento. Cáncer, confía en el poder de Dios, cuida de tus seres queridos y disfruta de una Navidad mágica.

Leo

Leo vivirá una Navidad llena de energía y emociones. Con la carta del Loco como protagonista, este signo estará rebosante de alegría y entusiasmo al reunirse con familiares y amigos. Se sentirá sentimental, abrazando a todos y compartiendo momentos únicos, especialmente con los padres, abuelos y tíos. Sin embargo, debe controlar los excesos, ya que tendrá la responsabilidad de preparar la comida principal: carne asada, lechón o estofado.

Como anfitrión, Leo será el alma de la fiesta, el primero en cantar y bailar, liderando el karaoke y animando el ambiente. Además, le encantan los regalos de calidad, como perfumes finos, joyas personalizadas o experiencias únicas. Este signo es generoso y siempre busca dar a todos un detalle, ya sea un obsequio o dinero para que se compren lo que deseen.

El 25 de diciembre será su día de suerte, con los números mágicos 13 y 18, y los colores azul y blanco como amuletos. Se recomienda evitar los chismes y guardar ciertos aspectos de su vida personal. Leo, abre tu corazón a nuevas oportunidades, tanto en el amor como en los negocios, y atrévete a tomar riesgos. Este es tu momento para crecer y brillar.

Virgo

Virgo estará lleno de buenas noticias esta Navidad, destacando con la carta del As de Oros que augura grandes premios y doble suerte. Este será un momento ideal para rodearte de las personas que realmente deseen disfrutar y pasarla bien. Si hay divisiones familiares o desacuerdos, no te preocupes, reúne únicamente a quienes quieran compartir contigo en paz. Como anfitrión, te tocará organizar la cena, preparar la casa y cuidar cada detalle para que la reunión sea especial.

Virgo es hogareño, generoso y detallista, por lo que también disfruta recibir regalos útiles y significativos. Algunos regalos ideales incluyen bocinas inteligentes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, perfumes o kits completos de cuidado personal. Tu mejor día será el 26 de diciembre, con los números de la suerte 09 y 12, y los colores verde y blanco como amuletos.

Además, podría llegar a tu vida una mascota especial que traerá alegría y estabilidad. Si estás en pareja, este periodo puede traer un compromiso formal o una conversación importante sobre el futuro. Virgo estará especialmente compatible con Tauro, Acuario y Capricornio. Aprovecha tus vacaciones, disfruta de los viajes en familia, y mantén la calma en los eventos sociales. Este es un momento para avanzar con fe y disfrutar de la felicidad que te rodea.

Libra

Libra, la carta del Juicio te señala un momento clave durante esta Navidad y Nochebuena. Es tiempo de resolver asuntos pendientes, especialmente relacionados con herencias, propiedades, y documentos familiares. Habla de manera abierta y directa, evitando malentendidos o tensiones innecesarias. Este periodo también será ideal para reunir a familiares y amigos que no ves desde hace tiempo, disfrutando de su compañía y fortaleciendo vínculos.

En cuanto a regalos, Libra aprecia relojes modernos, gafas de sol de marca, y ropa elegante. Estos detalles los llenarán de felicidad. Aunque los planes de viaje están previstos para Año Nuevo, esta semana es perfecta para organizar lo necesario y disfrutar de las festividades. Modera el consumo de alcohol para evitar la tristeza o la melancolía y mantén el ánimo para bailar y cantar.

El 24 de diciembre será un día especial, con tus números de la suerte 19 y 31, y los colores azul y blanco como amuletos. Enciende una vela blanca y pide un deseo al Niño Jesús, quien te brindará ayuda divina. Cuida tu salud, especialmente la garganta y los bronquios, evitando alergias o problemas por el clima.

En el amor, tres personas del pasado podrían reaparecer, pero tú decides si darles cabida. Si estás soltero, Virgo, Géminis y Acuario serán compatibles. Finalmente, las cartas auguran oportunidades laborales importantes, así que acepta cualquier oferta significativa. Dedica tiempo a mejorar tu hogar y visualiza un 2025 lleno de éxito y crecimiento personal.

Escorpión

Escorpión, la carta del Mundo señala que te espera un viaje próximo, ideal para después de Navidad. Organiza una posada el 23 de diciembre, tu mejor día esta semana, y aprovecha para disfrutar de momentos positivos con tu familia y amigos. Deja de preocuparte por situaciones que no puedes cambiar; acepta lo que no controlas y enfócate en lo que puedes disfrutar. La estabilidad económica está en camino, con dos golpes de suerte representados por los números 01 y 14. Usa los colores naranja y verde para atraer abundancia y protección.

Si buscas un regalo para Escorpión, considera zapatos de calidad, botas, relojes, billeteras, o pulseras elegantes. Valoran los obsequios de buen gusto y, aunque son generosos, esperan lo mismo de regreso. Durante las festividades, evita hablar de temas complicados como negocios, herencias o conflictos familiares. La Navidad es para celebrar y disfrutar en armonía.

En el amor, si estás soltero, Piscis, Sagitario y Cáncer son signos compatibles que podrían acercarse a ti. Dedica tiempo a ordenar tu hogar y solucionar pendientes, como arreglar papeles de migración o trámites personales. Reconecta con familiares distantes si es posible.

La gratitud será clave estos días. Da gracias por lo que tienes, ya que agradecer abre puertas para recibir más. Toca madera para dejar atrás la negatividad y evita los excesos de bebida; controla tus palabras y emociones en las reuniones. La carta del As de Espadas te sugiere resolver temas legales y estar atento a nuevas oportunidades, ya sea en relaciones personales o negocios. Vive estas fiestas con amor, convivencia y alegría.

Sagitario

Sagitario, la carta de la estrella indica que tu mejor regalo será el que viene del corazón. Sabemos que ya has regalado mucho, pero siempre te gusta sorprender a los demás. Eres muy generoso, tanto con tus amigos, familiares y ahijados, que a veces quedas sin dinero con tal de hacer felices a todos. Te encanta organizar posadas, después de la Nochebuena, para compartir con los tuyos, y eres quien se encarga de preparar la comida, como carne asada, cabrito o lechón, para reunir a la familia y disfrutar juntos.

Si aún no has hecho tu regalo, considera algo práctico como ropa, perfumes o tecnología, como un teléfono, computadora o iPad, que seguro disfrutarás. A los Sagitarios les encanta ver sus árboles de Navidad llenos de regalos y emocionar a todos los que rodean. Tu mejor día será el 25 de diciembre, con dos golpes de suerte representados por los números 04 y 77. Evita contactar a personas del pasado y busca avanzar, cerrando capítulos que ya no te benefician.

Tu color de la suerte es el plateado y el dorado. No pongas límites a tus sentimientos; abraza a tus seres queridos y perdona, deja atrás lo negativo. Disfruta de las posadas y si planeas un viaje, hazlo con alegría. Si estás soltero, Leo, Aries y Escorpión se acercarán a ti, trayendo amor y estabilidad. Si estás en pareja, ¡la noticia de un bebé podría estar cerca!

Recuerda descansar bien y no preocuparte tanto en las noches. Se acerca una colaboración con personas del extranjero que traerá oportunidades de negocio. En cuanto a dinero, podrías recibir una deuda pendiente o incluso ganar en la lotería.

Capricornio

Capricornio, te viene una temporada llena de bendiciones y es tiempo de celebrar a lo grande. Sabemos que tu cumpleaños cae en la misma época que Navidad, por lo que te mereces dos regalos: uno para tu cumpleaños y otro para la festividad. Te gusta que te festejen, estar rodeado de tus seres queridos, y recibir regalos pensados en ti. Un reloj, cadenas de oro, cremas para tu piel seca o ropa de vestir son perfectos para ti. Recuerda que es importante consentirte y disfrutar de tu día, y no escatimar en regalarte lo que te hace feliz.

Este es un tiempo de perdonar, dejar atrás los malos pensamientos y abrazar a los que te rodean. Tómate el tiempo para disfrutar de las fiestas y de la compañía de tus seres queridos. Tu día mágico será el 24 de diciembre, y los números 10 y 43 te traerán suerte y una posible ganancia significativa, así que prepárate para recibir una buena cantidad de dinero. ¡No dudes en decir sí a la abundancia!

Es importante que cuides tu salud mental y emocional. La ansiedad, la angustia o los dolores de cabeza pueden controlarse con ejercicio, oración, o simplemente descansando. Aprovecha este tiempo para purificar tu cuerpo y alma. Evita entrar en conflictos innecesarios, especialmente con familiares. A veces, no es necesario aclarar todo, solo disfrutar el momento.

En cuanto a relaciones, si estás en pareja, te esperan buenos momentos, pero si estás sola, signos como Aries, Tauro y Virgo te brindarán estabilidad y amor. Si un amor del pasado se acerca, ten cuidado con sus intenciones y no dudes en cortar la relación si solo buscan algo superficial.

Cuidado con la comida, especialmente el picante y el alcohol, ya que puedes tener problemas digestivos si no controlas lo que consumes. Para el 2025, no te rindas en tus proyectos, ya sea en tu casa, negocios o estudios. Es un año en el que serás el pilar de tu familia, y la estabilidad económica y personal está en camino. Alguien importante te ofrecerá un mejor trabajo y nuevas oportunidades.

Acuario

Acuario, este diciembre te trae momentos de alegría y celebración. Eres el alma de las fiestas, lleno de poder y organización. Prepárate para ser el anfitrión perfecto: organiza tu casa, pinta lo necesario y asegúrate de tener mucha comida para todos. No olvides los regalos, especialmente si son tecnológicos (como un celular o un iPad) o relacionados con tu profesión. Aunque a veces olvidas comprar, esta vez asegúrate de que todos reciban algo. ¡Llena tu árbol de regalos!

Tu mejor día será el 27 de diciembre, con los números mágicos 21 y 73 trayéndote suerte. Amores del pasado aparecerán, y aunque las relaciones sean sensuales, asegúrate de pedir algo a cambio. Los colores rojo y amarillo te traerán pasión y estabilidad. También es momento de organizar tus pagos y asuntos financieros, como impuestos y seguros.

No te preocupes por los porqués ni por peleas familiares. Disfruta cada momento con tus seres queridos. Este es un buen momento para participar en sorteos, ya que una sorpresa económica podría llegar a ti. Además, podrían llegar regalos inesperados, como una computadora o televisor. No dudes en aceptar nuevas propuestas, ya que este es un buen tiempo para nuevos comienzos.

Piscis

Este diciembre, Piscis, te llega la carta de Los Amantes, lo que augura estabilidad amorosa. Finalmente, podrás presentar a tu pareja ante tus familiares, eliminando tristezas y rencores. El 25 de diciembre será tu mejor día, así que organiza un convivio para todos los que no ves hace tiempo. Los mejores regalos para ti incluyen cadenas, carteras o algo que te haga sentir especial. Recuerda, Piscis, que eres muy detallista en los regalos, y tu esfuerzo será apreciado.

En cuanto a la comida, asegúrate de no distraerte para que todo salga bien, y disfruta de la compañía de tus seres queridos. Tu mejor día será el 25 de diciembre con los números mágicos 23 y 27, y los colores amarillo y azul intenso. Esta semana será de alegrías, especialmente al convivir con amigos y familiares. Asegúrate de resolver pendientes y descansar un poco.

No te dejes atraer por amores del pasado que solo buscan regalos. Regálate lo mejor a ti mismo y a quienes realmente te quieren. Los signos compatibles para ti serán Cáncer, Escorpión y Tauro. Disfruta el momento presente, da amor y comprensión, y evita las malas vibras.

Con informacion de Mhoni Vidente.

 

