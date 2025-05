Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 19 al 23 de mayo

Aries

La carta del As de Oros te anuncia suerte y abundancia, pero cuidado: no confíes demasiado. Tu mejor día será el martes. Se presentan oportunidades laborales, llegada de dinero extra y momentos clave para reinventarte.

Estudia algo nuevo y resuelve asuntos legales pendientes. Tus números mágicos son 17, 19 y 31, y tus colores de la suerte son blanco y azul. Cuida tu salud mental: estrés, insomnio y pensamientos del pasado pueden afectarte. No des opiniones, no compartas información personal y mantente reservado.

En el amor, evita los celos si estás en pareja; si estás soltero, se acercan personas de los signos Cáncer, Virgo y Capricornio. Vienen noticias familiares, posiblemente un embarazo, y una invitación a viajar para finales del mes.

Tauro

La carta de La Torre marca cambios importantes. Tu mejor día será el miércoles. Es momento de tomar decisiones firmes sobre estudios o carrera profesional. No te precipites, piensa antes de actuar. Cuida los riñones y la espalda baja, y toma más agua.

Tus números mágicos son 13, 16 y 21, y los colores de la suerte son rojo y verde. Reinvéntate, cambia tu cuenta de banco, aliméntate mejor y no tomes problemas laborales o escolares de forma personal. Si estás en pareja, todo se mantiene estable; si estás soltero, podrían acercarse Piscis, Virgo o Sagitario.

Considera iniciar una casita o aceptar una propuesta amorosa seria. Semana para celebrar, disfrutar de nuevas pasiones y cuidar tu energía física y espiritual.

Géminis

La carta del Ermitaño indica introspección y preparación para una nueva etapa. Tu mejor día será el miércoles 21 de mayo. Realiza rituales de limpieza energética y reorganiza tu casa. Se avecinan mejoras laborales o ingresos a instituciones importantes.

Sigue estudiando y no pongas límites a tu crecimiento. Tus números mágicos son 02, 09 y 26, y los colores de la suerte son amarillo y verde. Mantén tu vida personal en privado y deja de cuestionarte tanto. Viene un regalo especial, posiblemente una mascota.

Si estás casado, hay posibilidad de embarazo o cambio de vivienda. Si estás soltero, llegan personas compatibles de los signos Virgo, Libra y Acuario. Cuida tu garganta, tiroides y salud hormonal. También podrían surgir oportunidades para invertir en una casa o terreno.

Cáncer

La carta de El Loco te impulsa a avanzar sin mirar atrás. Tu mejor día será el lunes, una jornada de presiones laborales y escolares. No dramatices ni le des vueltas a los problemas: si no tienen solución, déjalos ir. Tu punto débil serán los ojos, oídos y boca; cuida el clima y toma vitamina C y omega.

Si una relación ya no funciona, cierra ese ciclo. Recibirás tres golpes de suerte con los números 06 y 08, y tus colores de la suerte son amarillo y rojo. Se avecina un regalo inesperado y una posible recompensa económica por una deuda, herencia o divorcio.

En el amor, se acercan personas de los signos Libra, Escorpión y Piscis. Prepárate para una invitación a un evento o viaje. Las cartas Tres y Seis de Bastos anuncian sorpresas, decisiones importantes y la necesidad de alejar personas tóxicas.

Leo

La carta de La Templanza habla de equilibrio y aprendizaje tras experiencias difíciles. Tu mejor día será el jueves. Tendrás una semana con mucho trabajo, estrés y pagos pendientes, pero también posibilidades de crecimiento. Cuida tus huesos y circulación. Tus números mágicos serán 12, 18 y 40, y tus colores de la suerte son rojo y amarillo. Tómate tiempo para ti, camina, ve al cine y sal al aire libre.

También podrías recibir una invitación de viaje y enamorarte nuevamente. Si estás en pareja, la relación se mantiene estable; si estás soltero, llegarán personas de los signos Géminis, Aries y Sagitario. Pon una veladora en tu casa, ten plantas o mascotas para limpiar energías.

Haz cambios físicos o personales, pero no los cuentes antes de tiempo. Te recomiendan visitar el mar, cuidar tus cosas personales y no abrir la puerta a cualquiera. Las cartas Dos de Oros y Siete de Copas anuncian reuniones, nuevas personas influyentes y situaciones emocionales del pasado que deberás soltar.

Virgo

El As de Bastos te da poder y crecimiento. Es hora de facilitarte la vida y eliminar lo que no te aporta. Tu mejor día será el viernes. Será una semana de trabajo y escuela, con posibles concursos. Tu punto débil serán los intestinos: problemas digestivos causados por nervios. No te presiones.

Tus números mágicos son 24, 32 y 43, y tus colores de la suerte son blanco y negro. Es un excelente momento para estudiar cocina, ventas, enfermería o comunicación. Se avecina un embarazo o noticias de uno. Si estás soltero, llegan personas compatibles de los signos Acuario, Tauro y Capricornio.

Tramita tu pasaporte o visa porque vendrán oportunidades. Todo lo que hagas esta semana (trabajo, mudanza, compras, préstamos) traerá abundancia. Las cartas indican viajes, trámites legales o cambios importantes como casamientos o compra de propiedades.

Libra

La carta de la Rueda de la Fortuna indica una semana de movimiento, abundancia y estabilidad. Tendrás la oportunidad de avanzar en lo económico y laboral. Sonríe más y relájate, no trates de controlar lo que no está en tus manos. Tu mejor día será el jueves. Tu punto débil son el cuello, espalda alta y cabeza; evita guardar tensiones.

Vienen cinco golpes de suerte y tus números mágicos son 03, 15 y 20. Los colores de la suerte son amarillo y rojo. Se recomienda hacer reparaciones en casa, cuidar tu alimentación y estudiar más si estás por presentar exámenes.

Estás en un momento favorable para trabajos relacionados con el gobierno, comunicaciones o el extranjero. Si estás en pareja, sigue la estabilidad; si estás soltero, llegarán personas compatibles como Acuario, Géminis o Leo. Mantente justo contigo y aléjate de chismes e intrigas. Podrías brindar apoyo moral o económico a alguien cercano con un problema de salud.

Escorpión

La carta de la Fuerza habla de liberarte de cargas emocionales y enfocarte en ti. Es momento de abrirte a lo positivo, aunque será una semana muy ocupada. Recuerda darte tiempo para ti. Tu mejor día será el miércoles. Cuida tu salud, especialmente riñones, páncreas e hígado. Toma más agua y cuida tu alimentación. Tendrás tres golpes de suerte, con números mágicos 07, 11 y 23.

Los colores de la suerte son amarillo y verde. Se visualiza un cambio favorable en el amor, y podrías encontrar a alguien compatible de los signos Leo, Cáncer o Piscis. También se resolverán asuntos legales o de salud que te preocupaban.

Se abre un nuevo ciclo en tu vida y podrías recibir ayuda de una persona influyente en lo profesional. No prestes dinero, menos a una pareja o ex, para no dañar tu relación. Es buen momento para iniciar proyectos y cerrar ciclos que ya no te aportan.

Sagitario

La carta del Mundo anuncia expansión, viajes y crecimiento. Se alinean energías positivas para cerrar contratos o realizar trámites importantes. Tu mejor día será el lunes. Cuida tu estómago, es tu punto débil, y mejora tu alimentación dejando excesos. Considera iniciar un negocio relacionado con autos, tecnología o servicios.

Es tiempo de invertir a futuro. Tus números mágicos son 30, 34 y 35, y tendrás cinco golpes de suerte. Los colores de la suerte son rojo y azul. Aumenta tu atractivo personal, pero no te involucres con personas que no lo valen. Si estás en pareja, evita los celos. Si estás soltero, signos como Aries, Leo y Virgo serán compatibles contigo.

Haz limpieza profunda en tu casa y en tu vida personal, incluso energética. Cuidado con traiciones cercanas, mantente alerta. Si alguien te pide dinero, es mejor regalarlo y no esperar devolución. Estás entrando en una etapa de confianza y buena fortuna si te enfocas.

Capricornio

La carta del Carruaje indica que vas por buen camino y que pronto te viene un viaje o un negocio importante relacionado con comida, calzado o muebles. Esta semana será de mucho trabajo, exámenes y pagos. Te recomienda seguir haciendo ejercicio y alejarte de personas tóxicas. No comentes tus planes ni secretos, ya que pueden caerse si los compartes antes de tiempo.

Tu mejor día será el martes. Los colores que te favorecen son el rojo y el amarillo, y tus números mágicos 05, 10 y 14, con cinco golpes de suerte.

Haz limpieza personal y compra ropa interior nueva, perfúmate, córtate el cabello y protégete espiritualmente. Si estás en pareja, sigue todo estable. Si estás soltero, Aries, Tauro y Virgo serán signos compatibles. La carta te dice que cuando imaginas, puedes crear lo que quieras.

Esta semana es para actuar en el “aquí y ahora”. Cuida tu salud hormonal: tiroides, quistes o próstata pueden ser tu punto débil. Se visualiza una posible oportunidad de trabajar en una institución federal o en el gobierno. Evita pleitos innecesarios, especialmente con la familia o desconocidos.

Acuario

La carta del Juicio te llama a tomar decisiones firmes: o te quedas y lo haces bien, o te vas y le echas el doble de ganas. No te detengas por lástima o costumbre. Renueva objetos en tu vida como el celular o muebles. No regreses con ex parejas ni idealices a nadie.

Eres coqueta o coqueto, pero no confundas eso con dar segundas oportunidades a quien no lo merece. Tu mejor día será el miércoles. Viene una semana cargada de supervisiones, jefes, auditorías y evaluaciones, así que coordina tu tiempo y mejora tu actitud.

Tus números mágicos son 01, 22 y 25. Tu punto débil será la espalda baja y la cintura; revisa tu colchón y postura. Tus colores son el blanco y el rojo. No prestes dinero ni cargues con responsabilidades ajenas. Si estás soltero, llegan personas compatibles: Géminis, Cáncer y Libra. Puede venir una propuesta seria de amor o simplemente un gran momento de pasión.

En el hogar, evita que la familia abuse de tu buena voluntad. Las cartas confirman que es buen momento para un cambio de casa, trabajo o escuela, y podrías recibir una mascota que te traerá alegría.

Piscis

La carta del Diablo simboliza dinero fácil, suerte en juegos de azar y abundancia inesperada. Tu mejor día será el martes. Tus números mágicos son 27, 30 y 33, con tres golpes de suerte. Pero cuidado: también hay energías negativas alrededor. Hay gente que te envidia o quiere manipularte; protégete con listón rojo en el tobillo izquierdo, objetos de plata u oro, y agua bendita en casa. Cuida tu salud: problemas de pulmones, esófago o hernia pueden afectarte.

Viene una revisión laboral importante; ten todo en orden y limpio. Usa lociones como sándalo para atraer buenas energías. Si estás en pareja, no hagas cosas que puedan ser malinterpretadas. Si estás soltero, signos compatibles como Cáncer, Escorpión o Capricornio se acercan.

La semana trae poder personal, liderazgo, propuestas de matrimonio y posibilidad de viajes. Es buen momento para resolver conflictos familiares y enfocarte en lo espiritual. Mantén tu casa protegida como tu santuario. Si estás en trámites de visa, escuela o exámenes, todo saldrá favorablemente.

Con información de Mhoni Vidente

