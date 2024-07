Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 15 al 19 de julio

Aries

Las cartas del Tarot te presentan el As de Oros, indicando abundancia, estabilidad y crecimiento. Tu mejor día será el martes. Es un buen momento para poner orden en tu vida y continuar con tus proyectos. Recuerda que uno de tus puntos débiles es la mente y tus impulsos pueden causarte problemas. Controla tus pensamientos, haz ejercicio, duerme bien y evita sobrepensar. Enfócate en el trabajo y en sacar adelante tus proyectos. Prioriza tu bienestar mental para lograr una vida más tranquila. También es un buen momento para resolver asuntos legales a tu favor y estar atento a cuestiones de pasaporte o visa. Puedes tener problemas menores de salud, así que visita a tu médico.

Tu carta indica nuevos contratos y estabilidad económica. Tus números de la suerte son el 7 y el 13. Los colores que te traerán prosperidad son el naranja y el amarillo. Es el momento de cosechar los frutos de tu esfuerzo y evitar volver a situaciones conflictivas del pasado. Es importante rodearte de personas positivas, especialmente de Leo, Sagitario y Capricornio, quienes te ayudarán a cultivar una vida mejor y más estable. Aprende a valorar y aceptar lo que das, ya que la amistad y el amor se dan y no se compran.

Esta semana también es propicia para encuentros con personas importantes que te ayudarán a crecer. Si estás pensando en una cirugía estética, planifícala bien. Además, podrías recibir noticias de un embarazo o un casamiento familiar que te llenarán de felicidad. Aprende a decir "no es para mí" a aquello que no te beneficia y mereces algo mejor. Si has planeado unas vacaciones, no esperes, disfrútalas. Utiliza tu tiempo y busca la felicidad.

Tauro

Esta semana debes cuidarte de enemigos ocultos y chismes. Últimamente te has rodeado de personas tóxicas que no te dejan crecer. La carta te advierte sobre quienes te quieren hacer daño. Usa una cadena de plata y agua bendita para protegerte, y empieza a sanar tu pasado. Tu mejor día será el miércoles, y será una semana llena de alegría y optimismo. Si vienes de vacaciones, tendrás mucho entusiasmo en cuestiones de un nuevo trabajo o negocio. La carta también señala la posibilidad de dinero fácil o rápido a través de la lotería, con los números 02 y 04, y tus colores de la suerte serán el naranja y el amarillo.

En esta semana, experimentarás nuevas ilusiones y un crecimiento total en cuestiones laborales, además de una energía extra en estos días de buena suerte. Es un buen momento para sanar tu economía y resolver deudas. Mantén los ojos bien abiertos en el trabajo, no confíes demasiado y verifica bien todo lo que firmes. Si tienes problemas sin resolver, avanza y negocia para solucionarlos. Este es el momento ideal para hacer ejercicio y mantener una buena alimentación. En el ámbito amoroso, tu pareja ideal será de los signos de Piscis, Virgo o Capricornio, quienes te apoyarán en el amor verdadero y en tu crecimiento.

Deja de pensar en el pasado y enfócate en el presente. Los momentos difíciles te han ayudado a crecer como ser humano. La carta también indica que un poder superior, como Dios, estará contigo para solucionar tus problemas recientes. Aprovecha este momento para cambiar tu look, verte más juvenil y hacer los pagos atrasados. Reconcíliate con ese familiar con quien estabas enojado y trata de estar en paz con todos. Enfócate en el aquí y el ahora para solucionar todos los problemas del pasado y avanzar hacia una vida más feliz.

Géminis

Esta semana la carta de la Fuerza te recuerda sacar a relucir tu fortaleza y calidad como persona. Si los problemas te abruman y no encuentras soluciones, sal a caminar y habla con Dios para aclarar tu mente. Recuerda que eres analítico y pensante, pero a veces las situaciones te superan. Tómate el tiempo necesario, no hables de más y evita proponer o solucionar cosas si te sientes ofendido por alguna situación pasada con tu pareja o alguien cercano. Trata de solucionar los problemas, pero si no es posible, sigue adelante sin rencores. Tu mejor día será el miércoles, con reuniones laborales y cambios en tu entorno de trabajo. Cuida tu cuello, mente y espalda, ya que podrían ser tus puntos débiles esta semana.

Tus números mágicos son el 10 y el 18, y los colores que te traerán suerte son el naranja y el verde. Las cartas indican que vas en la dirección correcta, pero es importante sincronizar tu tiempo y estabilidad. No interrumpas tu bienestar actual y evita prestar dinero, ya que puede afectar tu suerte. Podrías recibir una oferta de trabajo que te permitirá crecer, así que sigue adelante y sincroniza bien tu tiempo. Levántate temprano, haz ejercicio y cuida tu salud para evitar cargas de energía negativa. Tener una pecera en casa o iniciar un negocio relacionado con mascotas o plantas te traerá abundancia y estabilidad.

En el ámbito amoroso, serás muy compatible con los signos de Acuario, Libra y Sagitario, quienes te apoyarán en mejorar tu vida amorosa y general. Esta semana es ideal para arreglar asuntos legales o de migración, no dejes nada inconcluso para evitar problemas futuros. Dios te otorga un poder personal en las cartas, que te anima a arriesgarte. Arriesgarte a tener un negocio nuevo, cambiar de trabajo, vivir solo o sola, y hacer cosas diferentes en la vida te llevará a una nueva dimensión de felicidad. Aprovecha esta etapa de tu vida para realizar cambios significativos, como mudarte de casa, ciudad o país, y alcanzar la plenitud y satisfacciones. Recuerda, Géminis, que dentro de ti viven dos personas, así que mantén la calma y busca vivir en paz.

Cáncer

La carta del Ermitaño te indica que es momento de encontrar la luz y la estabilidad en tu vida. Estás de cumpleaños y sigues con una buena racha y suerte. Esfuérzate en eliminar los malos pensamientos y valórate por tu autenticidad y habilidades en el trabajo. No te dejes llevar por chismes o malos comentarios, toma las cosas de quien vienen. Recuerda que es importante cómo te ven, así que cómprate ropa nueva o cambia tu coche por uno más reciente. Aprovecha tu cumpleaños para regalarte algo especial y salir de viaje con alguien querido. Tu mejor día será el lunes, y será una semana de auditorías, cierres de mes o proyectos importantes. Cuídate de problemas de riñón y páncreas, bebe más líquidos y haz ejercicio para eliminar las energías negativas. Tus números mágicos son el 06 y el 21, y tus colores de la suerte serán el azul y blanco.

Recibirás regalos inesperados que te traerán mucha felicidad. Analiza bien hacia dónde te diriges y qué deseas para ser feliz. Piensa dos veces antes de actuar, ya que a veces los deseos no se cumplen de inmediato. Lo que más se valora es lo que más cuesta obtener. Continúa con tus estudios y proyectos laborales o de negocio propio. Protégete de chismes y personas que no desean tu bienestar. Lleva contigo un escapulario o un listón rojo para cortar las malas vibras. Serás compatible con los signos de Escorpión, Acuario y Piscis, quienes estarán cerca de ti para ofrecerte apoyo en el amor y otros aspectos de la vida.

Evita problemas económicos, no prestes dinero ni saques préstamos, paga todo de contado y sana tu economía. La carta también habla de dar y recibir. A veces, como signo de agua, das mucho sin recibir igual, lo que puede llevarte a sentirte defraudado o triste. Aprende a dar sin esperar nada a cambio y a recibir sin pensar en dar. Esto te ayudará a mejorar tu vida. Cuida de tu salud, evita dolores de cabeza y asegúrate de dormir bien para recuperar energías. Y recuerda, estás en el momento perfecto para decirle sí al amor.

Leo

La carta de la Templanza te recuerda que todo pasa, y es esencial mantener el equilibrio. Como signo impulsivo, fuerte, dominante, y a veces arrogante, tu carácter puede hacerte perder cosas valiosas en la vida. Sin embargo, es válido pedir perdón, reconocer errores y solucionar situaciones. Si la otra persona no quiere reconciliarse, déjalo atrás; si lo desea, inténtalo de nuevo. Tu naturaleza es difícil de cambiar, pero el objetivo es la comprensión mutua, lo cual alivia muchas situaciones.

Esta semana será propicia para los estudios y resolver problemas laborales, además de poner en marcha un negocio propio. Es posible que recibas invitaciones para viajar y discutir proyectos con extranjeros. Tu mejor día será el viernes, y tus números mágicos serán el 19, 20, y 25. Los colores de la suerte serán el blanco y naranja. Sé más suspicaz y evita caer en trampas de enemigos. Analiza todo detenidamente, lee bien lo que firmes y lleva contigo algo de plata para cortar energías negativas. Trata de no pensar en escenarios negativos que nunca sucederán.

Si tu pareja no te brinda la estabilidad que necesitas, busca otra relación donde te sientas valorado. Reflexiona y cambia si es necesario. Si necesitas una cirugía médica, es buen momento para hacerlo y saldrás bien. Arregla asuntos de crédito bancario para una casa si es el momento. Serás compatible con Sagitario, Capricornio y Aries, quienes se acercarán con buenas intenciones y amor verdadero, con propuestas de matrimonio o convivencia.

Cuida de problemas legales o de tránsito, y evita infracciones. Respira profundamente en momentos de angustia y estrés. Sal a caminar, haz ejercicio, ve al campo y conecta con Dios o el universo. Eleva tus vibraciones a través de la respiración y busca la felicidad.

Virgo

La carta del As de Bastos te indica poder, determinación, y crecimiento. Estás en el camino correcto hacia la felicidad. No permitas que los nervios, inseguridades, o problemas ajenos te desvíen. Concéntrate esta semana, ya que tu mejor día será el martes. Será una semana de reconocimientos, y los superiores en tu trabajo te dirán que estás haciendo bien las cosas. Si estás en un concurso, lo ganarás. Si tienes un examen, lo pasarás. Si pides un préstamo, te lo aprobarán. La energía cósmica está alineada contigo, así que no te preocupes de más.

Cuida tu salud mental y evita el estrés. Tus números mágicos serán el 20 y 26, y tus colores de suerte serán el verde y blanco. Llena tu dieta de frutas, ensaladas y agua para mantener el equilibrio entre cuerpo, mente, y espíritu. Rodéate de personas positivas, lee un buen libro, estudia idiomas, y dedica tiempo a ti mismo. Si has dedicado mucho tiempo a otros, ahora es el momento de invertir en ti. Llénate de actividades que te aporten crecimiento y bienestar.

Habrá presiones laborales por cambios importantes, pero tú saldrás adelante. En el amor, alguien del signo de Tauro, Cáncer, o Leo será muy compatible contigo y te brindará estabilidad y crecimiento. Evita involucrarte con amores prohibidos y busca el equilibrio en tus relaciones. No te rindas si algo no sale como esperabas: si una carrera universitaria no era para ti, estudia otra cosa. Si una relación no funcionó, busca otra pareja. Relájate, ve a la playa, tómate unas vacaciones y despeja tu mente de pensamientos negativos.

Libra

La carta del Loco nos indica que es el momento ideal para hacer dinero, viajar, y dar y recibir buenos consejos. Esta semana será de mucho trabajo y estrés, pero podrás salir adelante. Es un buen momento para recomponer daños del pasado, solucionar conflictos y encontrar la paz. Cuida tu salud, especialmente tu cadera y espalda. Mueve la cama de lugar y evita operarte estos días, ya que las energías no están alineadas para eso. Consulta al oculista y dentista para verte mejor, y compra ese regalo especial para alguien importante en tu vida.

Tu mejor día será el miércoles, con juntas laborales y cambios positivos en tu puesto. Tus números mágicos son el 03 y 15, y tus colores de suerte son el blanco y naranja. Te rodearás de energías positivas y emociones constantes que te harán feliz. Rejuvenece en todos los sentidos: toma vitaminas, agua, camina y desintoxícate de personas negativas. Inicia ese negocio o trabajo que tienes en mente, ya que tendrás éxito.

En el amor, serás compatible con Acuario, Géminis y Leo. Estos signos te ofrecerán colaboración, amor profundo y equilibrio. Es importante dar lo que quieres recibir y mantener el espacio en las relaciones. La carta también nos dice que todo lo que reluce será oro, así que cualquier cambio de trabajo, casa o trámite será exitoso. Aprovecha tu buena suerte y haz que todo reluzca como oro.

Escorpión

La carta del Mago te indica que es el momento de pedir y recibir. Es tiempo de crecer, avanzar y no limitarte. Enfócate en ti mismo y busca esa abundancia y estabilidad que mereces. Deja de intentar resolver la vida de los demás; cada persona tiene su propio camino y no puedes controlarlo todo. No te llenes de problemas innecesarios.

Tu mejor día será el lunes, con reuniones laborales que te brindarán reconocimiento, un nuevo puesto o un dinero extra. Aprovecha las oportunidades que te ofrezcan, especialmente si se trata de un negocio o trabajo internacional. Sigue estudiando y preparándote, y no dejes que los chismes te afecten. Ignóralos y no les des importancia.

Es buen momento para darte gustos personales: cómprate un reloj, un perfume, algo que te haga feliz y te haga sentir que tu dinero vale la pena. Tus números mágicos son el 22 y 27, y tus colores de suerte son el naranja y amarillo. Si has estado recordando a personas que ya no están contigo, dedícales una oración pero no te quedes anclado en el pasado. Vive en el presente para ser feliz.

Si estás buscando una pareja, Piscis, Aries y Cáncer serán los signos que se acercarán a ti con amor verdadero. Recibirás un dinero extra, ya sea de una herencia, una deuda del pasado o incluso de la lotería. Controla tu carácter fuerte y evita discusiones innecesarias. Sal si sientes que estás a punto de enojarte.

Sagitario

La carta del Sol te acompaña, formando un dueto perfecto de sinergia positiva y abundancia total. La carta te aconseja no prometer lo que no puedes cumplir, evitar hablar de más, alejarte de lugares que no son para ti y aprender a controlar tus sentimientos. Esto será clave para tu éxito.

Tu mejor día será el jueves, cuando estarás muy positivo y experimentarás crecimiento económico. Es posible que se concrete un negocio esperado o se resuelva un problema legal, brindándote estabilidad y alegría. Evita problemas callejeros y conflictos con personas ajenas a tu vida; controla tu carácter. Invierte en un nuevo celular, computadora o estudios relacionados con diseño, arte o ventas, ya que se te darán con facilidad. Una llamada del extranjero te traerá mucha alegría.

Tus números mágicos son el 08 y 11, y tus colores de suerte son el rojo y azul fuerte. Eres un ejemplo para muchos, así que mantén tu determinación para ser feliz. Recuerda que eres el portero de tu propia vida, dejando entrar solo a quienes te ayuden a crecer. No te sientas responsable de arreglar vidas ajenas; cada uno debe resolver sus propios problemas.

Compra una cadena de oro o un dije que te haga sonreír. Serás muy compatible con Aries, Leo y Virgo, quienes se acercarán a ti con buenos sentimientos y amor nuevo. Vivir en el pasado puede causar angustia y depresión, así que enfócate en el presente y crea un futuro prometedor.

Capricornio

Les sale la carta de la Justicia. Estás en el momento justo de ser feliz y de alinear tus energías. Es el momento de ser justo contigo mismo; las cosas se van a alinear y tendrás más progreso. Aprende a decir que no y a vivir de manera más estable, controlando tu temperamento y tus ideas. Se vale equivocarse, pero también aprender de las equivocaciones y avanzar.

Tu mejor día será el martes. Será una semana llena de escuela, estudios, exámenes y trabajo extra, así como la preparación de vacaciones para finales de mes o principios de agosto. Estarás enfocado en cosas importantes como una maestría o tesis, así que ponle más interés y dedicación a todo lo que haces. Trata de comer mejor, dormir a tus horas y alejarte de gente tóxica que no te aporta nada positivo. Tus números mágicos son el 01 y 29, y tus colores de suerte son el rojo y amarillo.

La sensualidad te acompañará toda la semana. Cada vez que te arregles, llamarás la atención, lo que aumentará tu confianza y estabilidad, tanto personal como laboralmente. Tus jefes y superiores notarán tu buen desempeño y madurez, lo que te ayudará a formar un patrimonio sólido. Sin embargo, cuida tu salud, especialmente problemas de piel, infecciones urinarias o de riñones. Visita a tu médico, toma más agua y sigue haciendo ejercicio.

Aprende a decir no, ya que decir sí a todo te trae conflictos innecesarios. No toda la gente será buena contigo, pero podrás rodearte de quienes realmente sean compatibles con tu vida, especialmente Aries, Virgo o Libra. Estos signos te ayudarán, protegerán y te ofrecerán apoyo para crecer y tener estabilidad en cuestiones amorosas. Se vale perdonar, pero no caer en los mismos errores.

Acuario

Les sale la carta de la Torre. Ten cuidado con tus pasos y decisiones. Abre bien los ojos porque no todas las oportunidades son buenas; sé más analítico y evita actuar con prisa para resolver las cosas. Es momento de dejar atrás rencores y problemas del pasado.

Tu mejor día será el miércoles. Será una semana de muchas ventas, recuperación de dinero perdido y mayor estabilidad en el ámbito laboral. Continúa estudiando, ya que la formación académica te brindará grandes oportunidades. También considera dar clases, ya que tienes habilidades para enseñar y paciencia para transmitir conocimientos.

Tus números mágicos son el 17 y 23, y tus colores de suerte son el blanco y naranja. Prepárate para movimientos importantes en tu vida; una fuente divina te está apoyando, incluso desde el más allá, guiándote hacia nuevas ilusiones y amores compatibles. Este es un buen momento para hacer cambios positivos en tu vida, como una cirugía estética, iniciar una dieta o hacer más ejercicio.

Los signos compatibles para ti serán Aries, Tauro y Géminis, quienes te brindarán estabilidad y crecimiento. Si te ofrecen un negocio o cambiar de trabajo a una empresa internacional, considéralo seriamente. Además, arregla tu casa, pinta y soluciona cualquier problema estructural, como las fugas de baño o cambiar el colchón.

Piscis

Les viene la carta de la Estrella, indicando suerte, estabilidad y crecimiento. Estás en un momento ideal para progresar y sonreír, pero es crucial analizar bien hacia dónde te diriges. Estamos en mitad de año, en el mes de julio, así que es momento de aprovechar el tiempo, recuperar lo perdido y descubrir qué te hace realmente feliz.

Tu mejor día será el lunes. Esta semana será de mucho trabajo y algo de estrés, pero soluciona las cosas rápidamente para avanzar sin complicaciones. Cuídate de problemas estomacales, como gastritis o problemas intestinales; recuerda que somos lo que comemos y lo que pensamos.

Tus números mágicos son el 09 y 14, y tus colores de suerte son el naranja y el rojo. Considera estudiar algo relacionado con arquitectura, cosmetología o estética para expandir tu creatividad. Podrías incluso iniciar un negocio propio aparte de tu trabajo actual en gobierno o en una empresa internacional.

Evita los chismes familiares o de la familia política, ya que pueden meterte en problemas. Encontrarás compatibilidad con los signos de Cáncer, Leo y Escorpio, quienes te brindarán estabilidad, crecimiento y un amor genuino.

Con información de Mhoni Vidente

