Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 15 al 19 de abril

En las cartas del tarot, el Ermitaño aparece para Aries, indicando que es momento de continuar envejeciendo con buena suerte y abundancia. Especialmente para Aries, el Ermitaño sugiere que siempre encontrará soluciones y claridad, así como la estabilidad necesaria para crecer.

Esta semana, Aries debe prestar atención a los nuevos contratos y cambios positivos en el ámbito laboral, evitando enredarse en disputas y problemas. El Ermitaño también señala la llegada de nuevas propuestas laborales, destacando el martes como un día favorable y sugiriendo una posible invitación a viajar. Además, se augura una doble suerte para celebrar el cumpleaños de Aries, con números mágicos como el 11, 16 y 3 que indican abundancia económica.

Se aconseja realizar cambios necesarios en aspectos como el automóvil, la vivienda y el estilo personal para impulsar el progreso económico. Se sugiere también seguir estudiando temas relacionados con el comercio internacional, ya que pueden generar importantes ingresos.

El color rojo intenso se destaca como símbolo de pasión y compasión en cualquier situación que se presente, instando a la prudencia y la inteligencia en los enfrentamientos. Además, se anticipa la llegada de un regalo inesperado, siendo los regalos ideales para Aries elementos como relojes, cadenas o perfumes, que les hagan sentir queridos y valorados.

Tauro

Para mis amigos de Tauro, la carta del As de Bastos representa poder, determinación y crecimiento. Este es un momento crucial para avanzar en asuntos laborales y académicos. Se avecina una semana llena de concentración y reuniones laborales importantes.

Personas relevantes se acercarán para discutir proyectos, tanto nacionales como internacionales. Es fundamental mantener la calma y la inteligencia al invertir, evitando decisiones impulsivas. Si estás considerando grandes inversiones, como comprar un coche o una casa, tómate tu tiempo y analízalo detenidamente. Es importante cuidar la salud, especialmente problemas como mareos, presión alta o desequilibrios hormonales, por lo que se recomienda una visita al médico.

El lunes será un día clave, con intensidad laboral y la necesidad de prestar atención a posibles traiciones por parte de compañeros. Los números mágicos para esta semana son el 24 y el 27, y los colores verde y blanco indican nuevos caminos y la posibilidad de sanar el espíritu.

Es crucial liberarse de los problemas de los demás y enfocarse en ser el mejor en lo que se hace. La dedicación y la constancia llevarán al éxito. Además, se espera un ingreso extra en forma de bono. En cuanto al amor, los signos compatibles son Acuario, Virgo y Capricornio.

Géminis

Para mis amigos Géminis, la carta del Mundo indica que es momento de tomar acción, crecer y reinventarse. Si has enfrentado dificultades recientemente, ya sea en relaciones personales o familiares, es momento de dejarlas atrás y enfocarte en construir un futuro prometedor.

Tu mejor día será el miércoles, con posibilidad de logros y reconocimientos en el trabajo o en tus estudios. Es probable que te elogien por tu dedicación y esfuerzo, e incluso que recibas propuestas de ascenso o reconocimiento económico. No temas a los desafíos, la vida está llena de ellos, y tú estás preparado para enfrentarlos.

Es importante seguir con el ejercicio y una alimentación adecuada para mantener la calma y silenciar la mente. Deja atrás los chismes y las preocupaciones que te han causado problemas últimamente.

Tus números mágicos son el 18 y el 30, y tus colores son el rojo y el amarillo, que representan la positividad y la energía. Deja de lado todo lo que te hace daño, como el alcohol, las drogas o el cigarrillo, y comienza de nuevo esta semana con determinación.

Si estás en pareja, es probable que surjan conversaciones sobre estabilidad, amor y posiblemente el inicio de una familia. También podrías estar considerando cambios importantes, como mudarte de ciudad o país.

Confía en tus decisiones y sigue adelante. Además, cualquier problema legal que hayas enfrentado se resolverá pronto. Purifica tu mente y deja espacio para nuevas oportunidades y experiencias positivas.

Cáncer

Para mis amigos del signo de Cáncer, la carta del Mago indica que estás en un momento de oportunidades y bendiciones. Te rodea la buena suerte y la abundancia, y es probable que recibas invitaciones para viajar esta semana, especialmente el jueves, que será tu mejor día.

Te sientes pleno y plena, con la sensación de que todo está saliendo a tu favor. Tus ingresos pueden aumentar y sientes que las cosas se están arreglando en tu vida.

Es importante mantener la inteligencia emocional, especialmente cuando te enfrentes a discusiones o chismes. No te dejes provocar ni alterar. Tus números mágicos son el 04 y el 23, y tus colores son el amarillo y el azul.

Esta semana, sentirás un poder personal y una mentalidad rápida para resolver cualquier situación que se haya estado arrastrando. Es momento de dejar atrás el drama y las cargas emocionales del pasado, y avanzar hacia un futuro más positivo.

Es posible que recibas noticias felices sobre el matrimonio o el embarazo de un familiar, lo cual te llenará de alegría. Si estás soltero o soltera, podrías encontrarte con una persona muy compatible en el amor, especialmente del signo de Piscis, Escorpio o Capricornio.

Estos signos te ayudarán a alcanzar grandes metas y podrían surgir conversaciones sobre vivir juntos o cambiar de hogar.

Leo

Para mis amigos del signo de Leo, la carta de la Rueda de la Fortuna señala un período de éxito y crecimiento. Tu mejor día será el viernes, con una semana llena de logros, éxito y la oportunidad de saldar deudas y estabilizar tu economía. Tu jefe y las personas influyentes a tu alrededor te ven con buenos ojos y reconocen tu capacidad para alcanzar más. Es crucial que te enfoques en tus metas y dirijas toda tu energía hacia ellas, ya sea establecer un negocio, comprar un auto o una casa.

Esta semana también será propicia para resolver asuntos legales, relacionados con pasaportes, visas o títulos universitarios, e incluso para avanzar en proyectos académicos como tesis. Es importante planificar tus futuros viajes o celebraciones, y tus números mágicos son el 09 y el 13, con dos golpes de suerte. Tu color será el amarillo y el naranja.

Se recomienda controlar tus emociones, ya que a veces puedes ser impulsivo y decir cosas que lastiman a tus seres queridos. Trata de ser más consciente de tus acciones para evitar conflictos familiares o laborales. Además, es posible que recibas un encargo importante relacionado con el trabajo de alguien en el extranjero.

En cuanto al amor, es probable que un amor del pasado busque volver a tu vida. Considera darle una oportunidad, pero mantén una actitud abierta y evita ser radical. Para los Leo solteros, un nuevo amor compatible podría surgir, especialmente del signo de Sagitario, Piscis o Aries. Estas relaciones prometen estabilidad y crecimiento, así como amor verdadero.

Virgo

Para mis amigos del signo de Virgo, la carta del Diablo indica una semana de potencial abundancia y crecimiento económico. Es momento de jugar juegos de azar y de concentrarte en saldar deudas. La carta sugiere que es tiempo de expandirte sin límites y aprender cosas nuevas. Sin embargo, también advierte sobre cuidarse de influencias negativas, especialmente de personas cercanas que puedan drenar tu energía o involucrarte en chismes.

Es importante no prestar dinero ni posesiones materiales esta semana y mantener una actitud de protección, llevando un limón verde en la bolsa o utilizando agua bendita y perfume para protegerte de energías negativas.

Tu mejor día será el miércoles, y tus números mágicos son el 06 y el 33, con colores plateado y rojo que indican dinero extra y abundancia.

No te limites a ti mismo por preocupaciones sobre lo que otros piensen o por sentir que no mereces ciertas cosas. Tienes derecho a la abundancia y la estabilidad, así que no dudes en considerar cambios importantes como cambiar de auto o de casa.

Para los Virgo solteros, se pronostica una posible conexión con alguien del signo de Capricornio, Tauro o Cáncer, que podría ofrecer estabilidad y crecimiento en una relación.

Libra

Para mis amigos del signo de Libra, la carta de la Templanza y la presencia del Arcángel Miguel indican estabilidad, crecimiento y abundancia. Es momento de comprometerte contigo mismo para mejorar en todos los aspectos y demostrar un liderazgo más fuerte en el trabajo.

Recuerda que la acción es fundamental, así que no tengas miedo de hablar directamente con los dueños o jefes de la empresa para solicitar un aumento o compensación económica que te ayude a crecer y estar más estable financieramente.

Tu papel en la vida familiar es fundamental, eres una base sólida, así que sigue ayudando y orientando a tus seres queridos. Recibirás una invitación para un viaje cercano, pero cuida tu salud y evita problemas de espalda o cuello asegurándote de que tu cama esté en buen estado y moviéndola si es necesario. Tu mejor día será el lunes, y tus números mágicos son el 01 y el 26, con colores amarillo y rojo intenso que representan energía y vitalidad.

La primavera es un período de nuevos comienzos para ti, con tres proyectos laborales nuevos y reconocimiento por tu profesionalismo y dedicación. Evita prestar dinero y prioriza ahorrar para el futuro. Además, cuida tu bienestar físico con ejercicio, una alimentación adecuada y un buen descanso. Considera cambiar tu celular por uno más actualizado, ya que invertir en ti mismo es la mejor inversión.

Si estás en una relación, evita exagerar los conflictos y los dramas innecesarios. Mantén la calma y la perspectiva adecuada. Para los Libra solteros, se vislumbra la posibilidad de compromisos apasionados con personas de los signos Leo, Géminis o Acuario. Planear un viaje con tu pareja puede ayudar a sanar la relación y fortalecer los lazos afectivos.

Escorpión

Para mis amigos del signo de Escorpión, la carta del As de Oros simboliza poder, fuerza y determinación. Indica que la buena suerte está de tu lado y debes aprovecharla al máximo. Si estás en proceso de obtener un pasaporte o visa americana, obtendrás éxito en tus trámites. Del mismo modo, si estás trabajando en tu tesis o título universitario, sigue adelante con determinación. Si estás considerando un cambio de trabajo o iniciar tu propio negocio, es el momento de hacerlo.

Tu mejor día será el lunes, y tus números mágicos son el 15 y el 19, con colores blanco y azul intenso que te aportarán claridad y estabilidad. Es crucial que seas consciente de la importancia de mantener la prudencia en tus conversaciones. Evita hablar de más y mantener la boca cerrada cuando sea necesario, ya que lo que digas podría ser utilizado en tu contra. Controla tu temperamento y evita involucrarte en chismes.

Escorpión está experimentando una buena racha y estabilidad en el ámbito laboral, aunque es importante tener en cuenta que la envidia de otros puede surgir debido a tu carácter fuerte. Trata de ser más prudente y consciente al expresarte para evitar conflictos innecesarios. Además, recibirás un ingreso extra relacionado con una deuda del pasado.

Para los Escorpión en pareja, es posible que haya un embarazo en camino, mientras que los solteros podrían encontrar una conexión significativa con alguien del signo de Cáncer, Géminis o Piscis. Estos encuentros prometen estabilidad y una conexión profunda. Además, se vislumbra un despertar de un nuevo comienzo esta semana, lo que te permitirá dejar atrás el pasado y avanzar con claridad hacia tus metas futuras.

Sgitario

Para mis amigos del signo de Sagitario, la carta del Sol señala que el lunes será un día destacado y la semana estará llena de energía intensa y positiva. Esta carta sugiere abundancia y estabilidad en tu vida, así que continúa creciendo en todos los aspectos. Sin embargo, es importante mantener los pies en la tierra y ser centrado en tus acciones. Toma cada paso de manera firme y constante, evitando imaginar cosas que no van a suceder y manteniendo en privado tus planes para evitar la influencia de energías negativas.

Esta semana verás nuevas oportunidades en el ámbito laboral y de negocios, y te resultará fácil avanzar en cuestiones relacionadas con el trabajo, los negocios y el dinero. Es posible que recibas pagos pendientes, cierres casos legales esperados y recibas invitaciones para contratos o campañas políticas que te resulten interesantes. Sin embargo, sé selectivo con tus relaciones y evita chismes que puedan distraerte de tus objetivos.

En cuanto a las relaciones de pareja, mantén la calma y evita ser demasiado intenso o apresurado. Tómate tu tiempo para conocer a alguien sin precipitarte en compromisos. Cuida tu salud, especialmente tu estómago e intestinos, que pueden ser tu punto débil. Mantente alejado de alimentos grasos y presta atención a tu dieta y hábitos de sueño.

Es posible que te sientas observado o que haya personas negativas cerca de ti, así que mantén tus ojos abiertos y sé cauteloso. Tus números mágicos son el 12 y el 21, y tus colores naranja y amarillo.

Capricornio

Para mis amigos del signo de Capricornio, la carta de la Estrella indica que sigues brillando y manteniendo tu estabilidad en la vida. Estás avanzando hacia lugares mejores y continúas destacándote en tu carrera. Tu mejor día será el martes, una jornada de mucho trabajo en la que sacarás adelante proyectos nuevos. Sin embargo, es importante que no te confíes demasiado en amigos, amistades o en tu pareja. Confía en ti mismo y sigue adelante con determinación.

Evita prestar dinero o pertenencias esta semana y asegúrate de cumplir tus promesas. Mantén la discreción y no te involucres en chismes ni en situaciones que puedan generar conflictos. Esta semana será propicia para lograr avances en trámites como la obtención de pasaporte, visa o permisos de migración.

Tus números mágicos son el 05 y el 27, lo que indica tres golpes de suerte en lotería, trabajo y amor. Aprovecha esta semana de buena fortuna y mantén una actitud positiva. Enfócate en lo que estás haciendo bien y en tus logros, en lugar de centrarte en lo negativo.

El color rojo intenso y el azul intenso te acompañarán esta semana, así que aprovecha para salir a caminar, hacer ejercicio y mejorar tus hábitos alimenticios. Evita dar opiniones innecesarias y respeta a quienes te rodean. Cuida tu celular y mantén la discreción sobre tus planes futuros para evitar chismes y problemas con personas complicadas.

En las relaciones amorosas, quienes están en pareja podrían enfrentar problemas de pleitos, celos o inseguridades. Para los Capricornio solteros, se vislumbra la llegada de alguien muy compatible del signo de Aries, Virgo o Libra, con quien podrían establecer una relación estable y empezar a crecer juntos económicamente.

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario, la carta de la Torre indica que esta semana será crucial concentrarse en asuntos laborales y domésticos. Es el momento de merecer y de crecer económicamente, de construir tu propio patrimonio sin depender de nadie más. No esperes que otros cumplan sus promesas, tú mismo debes tomar la iniciativa y buscar tus propias oportunidades.

Tu mejor día será el miércoles, con reuniones de trabajo y nuevos proyectos en el horizonte. Sé inteligente en tus negocios y siempre busca ganar en todas las situaciones. Además, es posible que recibas apoyo espiritual de un ser querido que ha fallecido. Dedícale una oración y enciende una veladora para recibir su ayuda en tu camino.

Cuida tu salud, especialmente los riñones, el páncreas y la columna vertebral. Presta atención a cualquier dolor muscular y toma las medidas necesarias para cuidarte. Tus números mágicos son el 10 y el 17, lo que indica una suerte rápida en juegos de azar. Si te invitan a visitar Las Vegas o a los casinos, considera hacerlo, ya que tu suerte estará en alza.

El color azul y blanco te acompañará esta semana, señalando una comunicación importante que llegará a ti. Podrías recibir una oferta de trabajo en otro proyecto o empresa, así que mantén la mente abierta a nuevas oportunidades. No permitas que nadie limite tus aspiraciones ni tu propósito de vida.

Esta semana también podría estar marcada por la venta de un automóvil, terreno o casa, así como la llegada de un dinero inesperado. En cuanto a las relaciones, los Acuario comprometidos podrían estar esperando un embarazo, mientras que los solteros podrían encontrar una conexión significativa con alguien del signo de Libra, Virgo o Géminis. Estos encuentros prometen estabilidad, armonía y crecimiento mutuo.

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis, la carta del carruaje te insta a seguir avanzando sin miedo, dejando atrás el pasado y enfocándote en tu crecimiento personal. Esta semana será de reconocimiento y de demostrar tu valía, con el jueves como tu mejor día, cargado de energía para cambios positivos en el trabajo, nuevos proyectos y posibles ingresos adicionales.

Si una relación pasada ya no te sirve, es momento de cortar definitivamente. No te aferres por pena o tristeza; debes avanzar hacia relaciones más compatibles y satisfactorias. Confía en tu intuición y no te dejes influenciar por opiniones externas. Enciende una veladora para atraer abundancia y estabilidad a tu vida.

Es posible que personas del pasado intenten volver, pero recuerda que mereces relaciones que te hagan feliz. No te conformes con menos y sigue adelante. Además, considera cuidar tu aspecto físico con cirugías estéticas o tratamientos médicos si lo deseas, pero recuerda que la verdadera belleza viene del cuidado personal y el amor propio.

Tus números mágicos son el 03 y el 31, y tu color recomendado es el rojo y el blanco. Es importante confiar en tu intuición y evitar pedir demasiadas opiniones o consejos externos.

Para los Piscis en pareja, podría haber un embarazo en camino, mientras que los solteros podrían encontrar un amor estable con alguien del signo de Cáncer, Escorpio o Capricornio.

Prepárate porque es posible que personas del pasado, amigos o amores, vuelvan a buscarte en esta etapa.

