Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo

Aries

Esta semana, el tarot te presenta la carta del Sol, lo que sugiere que tendrás días para relajarte y disfrutar del buen clima, ya sea en exteriores, en la naturaleza o en la playa. Es un buen momento para renovarte y experimentar una energía renovada.

Es fundamental que fortalezcas tu confianza y te comprometas plenamente con tus proyectos y tu vida. Evita dejarte influenciar demasiado por las opiniones ajenas, ya que esto puede afectarte. Enfócate en tus propios deseos y bloquea esas influencias externas.

Tauro

Para mis amigos del signo de Tauro, la carta del As de Bastos anuncia poder, determinación y crecimiento. Tauro, es importante no preocuparse demasiado por si haces las cosas perfectamente o no.

Aunque tiendes a ser perfeccionista y buscas la excelencia, aprender de los errores también es esencial para tu crecimiento.

Géminis

Esta semana, los nativos de Géminis están guiados por la carta del Emperador, que representa fuerza, determinación y desarrollo continuo. Es un buen momento para tomar decisiones significativas que te impulsen hacia adelante.

Si sientes que no estás recibiendo el reconocimiento que mereces en tu trabajo actual, considera buscar nuevas oportunidades. Sin embargo, es recomendable que mantengas tus planes en secreto y no los discutas con tus compañeros, ya que es mejor ser discreto y proteger tus asuntos personales.

Cáncer

Esta semana, los nativos de Cáncer están influenciados por la carta del Juicio, lo que sugiere que es momento de tomar decisiones y resolver asuntos pendientes.

Se te presenta la posibilidad de un viaje corto, que es perfecto para renovarte, rejuvenecer y cuidar tu apariencia con tratamientos estéticos o nuevos productos. Estás en un período de gran magnetismo, y es posible que el amor llegue a tu vida a través de nuevas personas que aún no conoces.

Leo

Para los nativos de Leo, la carta del As de Oros sugiere que continúas disfrutando de suerte y abundancia en tu vida, especialmente en tu temporada de cumpleaños.

Evita perder tiempo con amistades, relaciones o familiares que no aportan nada positivo y solo te brindan promesas vacías.

Aprovecha las nuevas oportunidades laborales que surgen sin restricciones y enfócate en desarrollar esos proyectos.

Virgo

Para los nativos de Virgo, la carta de los Amantes indica que es un período favorable para buscar una pareja estable, considerar el matrimonio o formar una familia.

Además, es un buen momento para centrarte en relaciones públicas y comenzar a explorar nuevas oportunidades laborales, abrir un negocio o reinventarte.

Libra

Para los nativos de Libra, la carta de la Templanza señala que el Arcángel Miguel te está protegiendo, ayudándote a eliminar energías negativas, sanar y defenderte de las envidias.

Este arcángel te asegura que superarás cualquier obstáculo y que experimentarás una suerte considerable el martes, especialmente en temas relacionados con la lotería, cambios laborales o juegos de azar.

Escorpión

Para mis amigos del signo de Escorpio, la carta del Carruaje te impulsa a seguir adelante sin miedo y a continuar creciendo. Este es el momento de tomar decisiones importantes, como cambiar de trabajo o iniciar tu propio negocio.

Dado que eres un signo muy lúcido y fuerte, a menudo atraes envidias y malas energías, así que es crucial protegerte. Tu mejor día será el lunes.

Sagitario

Para mis amigos del signo de Sagitario, la carta de la Torre te señala un periodo de crecimiento, estabilidad y pensamientos positivos.

Este es un buen momento para salir de viaje con la familia o con personas queridas, lo que te permitirá abrir nuevos horizontes.

Capricornio

Para mis amigos del signo de Capricornio, la carta de la Rueda de la Fortuna indica un período de crecimiento y avance.

Este es el momento de tomar decisiones importantes y seguir adelante con tus planes. Las buenas energías están a tu favor, así que es fundamental que te enfoques en lo que realmente deseas para ser feliz.

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario, la carta del Mundo indica que es tiempo de cerrar capítulos y avanzar hacia nuevos horizontes. Si tienes temas pendientes como pasaportes, visas, o cualquier ajuste en tu vida, es el momento de resolverlos.

Esta carta te recuerda que el mundo está a tu alcance, así que aprovecha esta oportunidad para dejar el pasado atrás y enfocarte en tu crecimiento personal y profesional.

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis, te llega la carta del Mago. Es momento de pedir lo que deseas y de hacer cambios positivos en tu vida. Deja atrás el drama y la exageración; la vida es más práctica y rápida.

Es crucial que adoptes una actitud positiva, enfoques tus pensamientos en el éxito y evites relaciones conflictivas que te impidan crecer. Tu mejor día será el miércoles, una semana llena de trabajo, nuevas ofertas y entrevistas.

Con información de Mhoni Vidente

