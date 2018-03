“México me necesita” suma esfuerzos 

A las buenas causas no hay quien se niegue y eso lo deja en claro “México me necesita”, asociación civil que durante la pasada noche del miércoles realizó una emotiva recaudación de fondos para seguir trabajando en beneficios de las personas con problemas de drogadicción.

La velada, celebrada en la terraza de Andares, reunió a voluntarios y benefactores que conocieron a fondo los ejes de acción de “México me necesita” a través de testimonios que evidencian los retos de Jalisco y el país en el tema de la prevención de consumo de drogas y la reinserción social de ex reclusos que han decidido dar un giro positivo a su vida mediante los talleres y capacitaciones que la asociación civil ofrece.

Caminaron modelos para mostrar sus mejores galas. CORTESÍA/Carbono Catorce

“Nos hemos visto rebasados por la problemática de la adicción, es un problema social que no solo afecta a la persona consumidora, también a familias y a la sociedad. También ayudamos a las personas que salen del reclusorio o del sistema penitenciario y ya no tienen oportunidades”, detalló Iris Pérez, directora general de “México me necesita”.

Añadió que en la asociación se ofrecen tratamientos integrales, pues no solo basta con atacar el consumo de drogas de una persona, ya que el apoyo y la asesoría también implica lo familiar, social, espiritual y laboral.

“Mediante un proyecto educativo nos enfocamos a la detección de talento e identificar cuáles son las necesidades de cada persona, generamos proyectos de vida que vayan acorde a lo educativo y otros en lo laboral. Nuestro mayor reto es convencer al adicto que necesita ayuda y que confíe en nosotros para que puedan salir adelante, generarles motivación para llevar una vida digna”.

La sociedad tapatía se hizo presente con motivos benéficos. CORTESÍA/Carbono Catorce

Una noche colaborativa

Iris Pérez dio la bienvenida a los asistentes que atendieron la convocatoria de la velada que no solo incluyó una especial cena, pues también disfrutaron del talento de Armando Rodríguez, reconocido diseñador de modas que participó con la pasarela de su más reciente colección “4 elementos”, así como la delicadeza y elegancia de los diseños de Alejandra Aceves en joyería y accesorios, en tanto que Irma de Zúñiga, colaboró en el maquillaje de la treintena de modelos que, voluntariamente, también se sumaron a la noche de beneficencia.

“Somos una asociación civil dedicada al tratamiento, prevención e integración social de personas con consumo de drogas. El evento lo realizamos con la finalidad de recaudación de fondos, uno de nuestros objetivos es la autosustentabilidad y a través de donativos funcionamos, así podemos becar a personas que necesitan un tratamiento y no tienen los recursos para solventarlos”, explicó Iris Pérez. También destacó las transformaciones positivas de ex adictos que ahora son testimonio y motivación para otras personas como Ernesto “Titino” Navarro y Jesús Cruz, quienes explicaron su paso por México me necesita para dejar el consumo de drogas.

Las mujeres se hicieron presentes para ayudar al prójimo. CORTESÍA/Carbono Catorce

Durante la reunión, el filántropo y empresario, Mauricio Martínez Barone, presidente de “México me necesita”, destacó que a lo largo de la historia de la asociación civil se han ayudado a mil 800 personas en diversas situaciones de consumo de drogas y señaló la importancia de la sociedad en sumarse a proyectos de este tipo que paralelamente trabajan en la prevención de delitos y la unión familiar.

Saber más

La velada contó con la participación de los patrocinadores BMW Carmen Motors, Laboratorios Pisa, Fundación Stella Vega AC, MXGA México Global Alliance, Anagrama Consulting, Mariana Gallo Postrería y Carbono Catorce, quien también se hizo cargo de las imágenes que ilustran la nota.