Melanie Griffith revela que padece epilepsia y con el divorcio mejoró

La actriz estadunidense Melanie Griffith fue invitada a participar en la Women's Brain Health Initiative, celebrada en Beverly Hills, y en la cual reveló que padece epilepsia.

Esta convención estuvo moderada por Sharon Stone y se abordaron temas sobre enfermedades mentales en las mujeres; a la cita también acudieron las productoras Paula Wagner y Crystal Lourd, así como la cofundadora de la fundación Jimmy Choo, Tamara Mellon.

Durante la charla, Griffith reveló que padece el mal, mismo que ya tiene controlado desde que se divorció del actor español Antonio Banderas, informó el portal The Hollywood Reporter.

"Dijeron que era una anomalía, pero que no sabían lo que era. Los dos últimos (ataques) los sufrí en un barco en Cannes, estaba tremendamente estresada. Cada ataque que he tenido ha sido en un punto en el que yo estaba extremadamente estresada".

Agregó que en esa ocasión la llevaron a un hospital de dicha ciudad y después la regresaron al barco, pero posteriormente tuvo otro evento y volvió al nosocomio para ser atendida de nueva cuenta.

"Me hicieron un electroencefalograma y empecé a prestarle atención seria a esto. Cuando volví (a Estados Unidos) fui diagnosticada con epilepsia y nadie me había dicho nada en un periodo de 20 años, nadie había prestado suficiente atención siquiera para diagnosticarme".

Destacó que parte de sus problemas de salud, entre éstos la epilepsia, son provocados a veces por circunstancias personales.

"Me divorcié, lo cual fue la gran cura para mí", expresó en tono hilarante.

"Ya no estoy estresada. Han sido tres años. Como mujer tenemos estamos pendientes de la familia, del marido, tenemos una vida, tenemos hijos, estamos pendientes de la casa, además vamos a trabajar y no podemos dormir por la noche porque estamos despiertas con los niños... Aún no duermo; mi ciclo del sueño está completamente jod...".

Aprovechó el espacio para agradecer su detección oportuna, y así darse cuenta de lo delicado de su situación.