Me muero si dejo de trabajar: Carmen Salinas

Apenas concluye un trabajo en televisión y Carmen Salinas ya está firmando contrato para actuar en otro proyecto, pues a sus 78 años la actriz aseguró que si deja de trabajar se muere.

"Si no trabajara ya me hubiera muerto por la tristeza y el dolor de no ver a mi hijo y a mi Chato (Juan Pascual Cejudo). El trabajo me hace distraerme", comentó en entrevista.

Recordó que ni con problemas de salud ha dejado de trabajar, salvo que deba ingresar al hospital, como en 2003 cuando se fracturó una rodilla.

"Estaba grabando la telenovela 'Velo de novia' y me fracturé una rodilla porque caí mal en una escena. Así estuve trabajando como cinco días. Sucedió el 24 de diciembre de 2002 y hasta enero de 2003 entré al hospital para que me operaran", compartió.

Carmen Salinas, quien ha sobresalido en cine, teatro, televisión y como imitadora de cantantes, afirmó que lleva una vida muy sana y por eso se mantiene estable.

"Nunca en la vida me han visto tomada o fumando, no sé ni fumar. Llego a tomarme media copita de champaña en Navidad con mis nietas, pero nada más".

Ante la propuesta del productor Juan Osorio para realizar una serie de televisión inspirada en su vida y obra, sostuvo que no hay mucho que contar.

"Todos conocen mi vida y no es de zozobra, es una vida de anécdotas, tristezas, alegrías y muchas cosas. Es una vida en la que hubo carencias, pero las superas con una madre tan linda que saca a sus ocho hijos adelante y nos encauza muy bien".

Platicó que Osorio le prometió que haría todo lo posible para producir la bioserie, aunque no exista una fecha definida.

"Yo me reí, pero le dije: 'Va, la hacemos con mucho gusto', pero que yo la proponga, no. Mi vida ha sido un libro abierto, no tengo nada que ocultar ni de qué avergonzarme; más bien ha sido una vida matizada con muchas tristezas", enfatizó la actriz, quien participa en la telenovela "Mi marido tiene más familia".

JB