Maya Zapata pide a mujeres quitarse el disfraz de víctimas

La actriz mexicana Maya Zapata propone a las mujeres que asuman su responsabilidad y, desde la honestidad, se quiten el traje de víctimas, para así acabar con la guerra entre hombres y mujeres, esto a través de la puesta en escena Mala Malena, que estrena en Teatro en Corto en Casa.

“Necesitamos mirar esa parte y quitarnos el disfraz de víctimas que la sociedad se encarga de volvernos a poner y no nos suma, no nos permite avanzar, crecer. Es muchísimo mejor enfrentarte a tu lado obscuro y decir: ‘Sí, esta soy, y voy a tener la responsabilidad de cambiar, porque sí quiero algo mejor que la guerra’”, comentó.

Desde hace un año, la actriz se ha dedicado a escribir y con esta obra que estrena en los próximos días, por medio de una plataforma de videoconferencias, explora a conciencia la relación de pareja y deja al descubierto verdades que generalmente se callan.

“La obra se llama Mala Malena, porque ella es una canija y surgió de mis ganas por explorar la violencia de pareja, hablando no sólo de la masculina, sino de la violencia femenina, de cómo la ejercemos. Lo más padre es que aquí no hay víctimas, ni victimarios, cada uno lo es del otro y se van pasando la papa, como ocurre en la vida. Ellos están educados para ejercer la violencia física, nosotras estamos educadas para ejercer la violencia psicológica”, explicó.

Zapata sabe que con este discurso tendrá muchas opiniones encontradas, pero, dice que es necesario tomar responsabilidad desde la honestidad: “Va a ser en contra de lo que se dice allá afuera, lo sé. Lo que estoy haciendo, es muy arriesgado, pero no me voy a perder la oportunidad por ningún precepto de tomar ese lugar y decir que a nosotras nos toca mirar este relajo también, porque si no, esto no se va a resolver nunca”.

Mala Malena, es protagonizada por Mayra Batalla a quien dirigió desde la distancia, es una trama que dura 25 minutos y se estrenará a partir del 8 de mayo, y tendrá un costo muy bajo.

“Hay que entrar a una página de boletos, en mis redes está la liga para comprarlos. Es un precio realmente simbólico, porque con un boleto puede ver la obra toda la familia, inclusive pueden compartir la liga y es también para crear conciencia de que para que este trabajo llegue, con este nivel de esfuerzo y de calidad qué estamos intentando llevar, pues tiene un valor y nosotros queremos que lo reconozcan simbólicamente”, concluyó.