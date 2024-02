¡Max llega a México! Conoce precios, catálogo y cómo suscribirte

Max es una plataforma de streaming que reemplazará el lugar de HBO Max y promete ser competencia de otras plataformas como Disney+ y Netflix. Su catálogo ofrecerá una amplia gama de contenido relacionado con Warner Bros, Discovery Home & Health, Cartoon Network, DC, entre otros.

HBO se despide para abrirle paso a Max y a sus nuevos planes de suscripción, que cambiarán de nombre y de precios. Si quieres conocer todas las nuevas especificaciones de la plataforma, sigue leyendo.

Plan básico con anuncios

El precio de este novedoso plan será de 149 pesos mensuales o una anualidad de mil 179 pesos.

Con este plan, el cliente podrá hacer uso de dos dispositivos a la vez y ver contenido con una resolución Full HD 1080 y Dolby Digital 5.1. Además que contará con anuncios ilimitados.

Plan estándar

Este es el único plan que se mantendrá de HBO Max a excepción del precio. Anteriormente su costo era de 149 pesos pero, ahora los usuarios deberán pagar 199 pesos mensuales o 1,799 pesos anuales.

Este plan permite la transmisión de dos dispositivos al mismo tiempo, contenido en Full HD y 30 descargar para disfrutar sin conexión a internet.

Plan platino

El costo de este nuevo plan será de 249 pesos mensuales o 2,397 pesos anuales.

Permitirá la transmisión simultánea en cuatro dispositivos. Además de transmisión en 4K UHD y Dolby Atmos, así como hasta 100 descargas sin conexión.

Te puede interesar: Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 28 de febrero al 3 de marzo

¡Es hoy! ¡Es hoy! Todo el contenido exclusivo, increíble y ✨ÚNICO✨ que podías ver en HBO Max ahora lo podrás disfrutar en Max, ahora con más series, películas e historias para toda la familia ��



Definitivamente, ahora tienes #MuchoMásQueVer. pic.twitter.com/xHcgAuuXb3 — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) February 27, 2024

¿Qué contenido tendrá Max?

En la plataforma ya se pueden encontrar algunos títulos populares como "Aquaman y el reino perdido", "Barbie", "Rápidos y furiosos 10", "El Conjuro" y "Harry Potter".

También encontramos series como: "Euphoria", "Game of Thones", "Friends", "Last of Us" y más.

Además, producciones mexicanas también están incluidas en la plataforma como: "Kilos Mortales México", "Como Agua Para Chocolate" y "Mexicanicos".

Y por si esto fuera poco, también se ha anunciado la llegada de grandes títulos próximamente como "Oppenheimer", "El Pinguino", "Batman Azteca: Choque de imperios", entre otros.

¿Cómo suscribirte a Max?

Si quieres suscribirte a Max, tendrás que hacerlo a través de la aplicación móvil, que está disponible en iOS y Android, o navegador web.

Una vez que tengas instalada la app o hayas abierto la página web, deberás crear una cuenta y seleccionar el tipo de plan que deseas adquirir, además de agregar tus datos de facturación.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

MC