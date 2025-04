Los primeros dos capítulos de la segunda temporada de 'The Last of Us” ya están disponibles en Max, sin embargo, aún faltan más episodios por estrenarse en las próximas semanas y para que no te pierdas ninguno, te compartimos la fecha y hora en la que llegarán al streaming.

Tras el lanzamiento de la primera temporada en 2023, la serie adaptada del videojuego con el mismo nombre y desarrollado por Naughty Dog se ha convertido en toda una sensación dentro del mundo del entretenimiento.

Fechas en las que llegará cada capítulo de “The Last of Us” a Max

De acuerdo con Max, la segunda temporada de 'The Last of Us” contará con siete capítulos, cada uno llegará a la plataforma en punto de las 19:00 horas en las siguientes fechas:

Episodio 1: Ya disponible.

Episodio 2: Ya disponible.

Episodio 3: 27 de abril.

27 de abril. Episodio 4: 04 de mayo.

04 de mayo. Episodio 5: 11 de mayo.

11 de mayo. Episodio 6: 18 de mayo.

18 de mayo. Final de temporada: 25 de mayo.

CORTESÍA/ Max Latinoamérica.

¿De qué trata “The Last of Us”?

La serie se sitúa en 2003 cuando tras la propagación de un hongo altamente contagioso, que convierte a las personas en criaturas caníbales, se desata una pandemia, 20 años después el protagonista Joel se encuentra con Ellie, una niña inmune a la transmisión del hongo.

Ellie se convierte en la protegida de Joel, quien está en busca de su hermano, Tommy, ambos inician un viaje lleno de peligros.

Por su parte, la segunda temporada de “The Last of Us” comienza cinco años después del icónico desenlace de la primera. Joel y Ellie se encuentran viviendo en una zona cero, sin embargo, el pasado y una mujer en búsqueda de venganza hará que este dúo enfrente nuevos y dolorosos peligros.

