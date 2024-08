Lo que está por venir en Max es increíble. En poco menos de dos minutos, la plataforma de streaming emocionó a los fanáticos con nuevas imágenes de las series de The Last of Us, el Pingüino, The White Lotus, Dune y muchos más.

Bajo el lema de "Lo mejor está por venir", Max presentó brevísimos adelantos de sus creaciones originales. Bajo la casa productora de HBO se encuentran próximos a estrenarse: El Pingüino y My brilliant friend, a estrenarse en septiembre; Duna: La profecía, que llegará en noviembre; Industry y Hard Knocks, con nueva temporada este mes.

Además, con fechas pendientes de estreno, aparecieron las primeras imágenes de The Franchise, una aparente comedia acerca de la producción cinematográfica; la tercera temporada de The White Lotus, una mini serie que se ha llevado el aplauso de la crítica y la risa de los espectadores y... la esperada segunda temporada de The Last of Us.

En el adelanto de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey podemos ver a Joel siendo entrevistado acerca de Ellie. La primera temporada concluye con el engaño del superviviente endurecido a la niña inmune después de arrasar con todo un laboratorio de médicos que buscaban extraerle el antídoto, tomando su vida. Además de la introducción de varios nuevos personajes, aparecen los temibles zombies buscando arrasar con la humanidad. El mini tráiler termina con una lágrima de Joel.

 

